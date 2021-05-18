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Закат Европы после бунта генералов. Спасётся лишь Россия
18 мая 2021, 17:35 • 208 • Политика
Журналист и политолог Александр Сосновский предсказал скорый закат Европы после бунта генералов. По его словам, Запад погрязнет в глубоком кризисе, спасётся лишь Россия.
Так Сосновский прокомментировал недавнее письмо французских генералов в адрес властей, в котором военные высказывают несогласие с захватившей всю Европу ультралиберальной идеологией, накладывающейся на непрофессионализм политиков.
Эксперт полагает, что данное обращение - последняя попытка мыслящих европейцев сойти с намеченного пути саморазрушения, однако она была предпринята слишком поздно.
На сегодняшний день процесс деградации западного общества запущен слишком сильно. Семейные ценности и христианская этика раздавлены, а молодёжь интересует только лёгкий доступ к удовольствиям, считает Сосновский.
Скриншот:Telegram/ДОКТОР СОСНОВСКИЙ
Ранее 20 французских отставных генералов опубликовали открытое письмо к правительству, в котором призвали чиновников спасти страну от развала. Авторы обращения обратили внимание на то, что на территории Франции образуются анклавы, которые не подчиняются национальному законодательству. А политика "антирасизма" на деле лишь разжигает в обществе ненависть.
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