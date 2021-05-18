Закат Европы после бунта генералов. Спасётся лишь Россия

Журналист и политолог Александр Сосновский предсказал скорый закат Европы после бунта генералов. По его словам, Запад погрязнет в глубоком кризисе, спасётся лишь Россия.

Так Сосновский прокомментировал недавнее письмо французских генералов в адрес властей, в котором военные высказывают несогласие с захватившей всю Европу ультралиберальной идеологией, накладывающейся на непрофессионализм политиков.



Эксперт полагает, что данное обращение - последняя попытка мыслящих европейцев сойти с намеченного пути саморазрушения, однако она была предпринята слишком поздно.

На сегодняшний день процесс деградации западного общества запущен слишком сильно. Семейные ценности и христианская этика раздавлены, а молодёжь интересует только лёгкий доступ к удовольствиям, считает Сосновский.

Мы лишь будем и дальше наблюдать медленное падение в бездну западной цивилизации, а роль Европы в будущем возьмёт на себя Россия, - пишет журналист в Telegram.

Скриншот:Telegram/ДОКТОР СОСНОВСКИЙ

Ранее 20 французских отставных генералов опубликовали открытое письмо к правительству, в котором призвали чиновников спасти страну от развала. Авторы обращения обратили внимание на то, что на территории Франции образуются анклавы, которые не подчиняются национальному законодательству. А политика "антирасизма" на деле лишь разжигает в обществе ненависть.