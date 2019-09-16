Закат Америки. Рассвет России? • 95 • Аналитика Проект «ЗЗ». В США вызрели и уже дали плоды политические и экономические противоречия, прямо связанные с отношением к России. С одной стороны, Вашингтон давит Москву санкциями, наращивает гонку вооружений и готов продолжать агрессивную политику в будущем. С другой стороны, нынешние США — крупнейший инвестор РФ. При этом в последние годы американская политика едва ли представляет собой командную игру: «игроки» на поле демонстрируют разброд и шатание и игнорируют приказы «капитана». Иное дело Россия: здесь верхи едины, твердят о грядущем росте и даже обещают экономическое чудо. Мешает его сотворению только одно: «sastoi».









Американские деньги — в Россию!

Матиас Брюггманн, руководитель иностранного отдела «Handelsblatt», опытный корреспондент, специализирующийся на Восточной Европе, арабском мире и Иране, в новой аналитической статье не без иронии отмечает, что США хотят подвергать Россию санкциям, однако являются её крупнейшим инвестором. Странам, которые имеют дела с Россией, США угрожают суровыми наказаниями. Но сами закачивают в эту страну больше денег, чем считалось ранее! «Иногда большие истории прячутся за маленькой статистикой», — говорит аналитик и переходит к фактам.



Президент США Дональд Трамп не колеблется, когда нужно наказать государства, бросающую политический вызов американским интересам. Это касается и России, отмечает журналист. Санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы продолжается беспрерывно уже несколько лет, и Белый дом «уделяет пристальное внимание» тому, как соблюдается режим этих санкций «в третьих странах, например, в Европе». И странам, уклоняющимся от соблюдения режима, Вашингтон угрожает наказаниями. Примером для Европы является спор о трубопроводе «Северный поток 2».



И тем удивительнее, продолжает Брюггманн, что «американские компании являются крупнейшими инвесторами в России»! Согласно официальной статистике российского Центробанка, американцами инвестировано всего 3,1 миллиарда долларов. Но на самом деле показатель в 12,6 раза больше: 39,1 миллиарда долларов. Это подтверждают текущие данные ЮНКТАД, Конференции ООН по торговле и развитию. И эта сумма больше вложений немецких компаний, которые поддерживают тесные отношения с Россией традиционно. Немецкие вложения составляют 33,2 миллиарда долларов, отмечает аналитик.



И это только прямые иностранные инвестиции (ПИИ) без учёта дополнительных миллиардов, вложенных в российские финансовые рынки.



Когда видишь такие инвестиции, задаёшься вопросом: действительно ли американцы всерьёз относятся к собственному режиму санкций? Впрочем, не этот вопрос самый важный. Тут больше важна политика. По мнению экспертов ООН, инвестиционные показатели имеют «потенциально далеко идущие последствия для политики».



Аналитики приводит мнение Ивана Ткачёва из московского агентства деловых новостей «Росбизнесконсалтинг». Весьма важно, сколько денег инвестировали США: всего 3,1 миллиарда долларов или в несколько раз больше. Как раз это и объясняет, почему правительство Трампа не ввело санкции в отношении многих российских отраслей.



«Официальная статистика всегда недооценивала американские российские инвестиции», — указывают эксперты американской консалтинговой компании «EY». Значительные суммы ПИИ, пришедшие в Россию из США, а также государственные облигации США на сумму не менее 15 млрд. долларов вновь не позволили американскому казначейству ужесточить санкции России в январе 2018 года, напоминают специалисты.



Что касается нынешних финансовых реалий, то в последнее время наиболее важные российские рублёвые облигации, выпущенные с купонами почти на семь процентов, освобождены от строгих санкций США. Добрая треть русских ОФЗ принадлежит как раз иностранным инвесторам, и в основном это пенсионные фонды и страховые компании из тех же Соединённых Штатов. При этом правительство США внесло в список санкций государственные облигации России, номинированные… в евро. Американским инвесторам отныне не разрешается их покупать.



Если в далёком 1998 году Россия была вынуждена объявить о «дефолте», потому как не смогла обслужить долг по ОФЗ на 40 миллиардов долларов, то ныне ситуация совершенно иная. Санкции, введённые США и ЕС в 2014 году «из-за российской аннексии украинского Крыма и военной интервенции Москвы на востоке Украины», практически не имеют никакого эффекта. Об этом говорит Гюнтер Дойбер, аналитик из «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия). По его словам, ситуация с российскими банками, финансовыми рынками в целом или курсом национальной валюты создаёт впечатление, что «западные санкции больше не действуют».



Больше того, Россия впервые смогла объявить 1 августа, что у неё нет чистого долга. Обязательства федерации, территорий и городов составили 16,2 триллиона рублей (в пересчёте — 250 миллиардов долларов), что составляет почти 15 процентов от ВВП. Валютные и золотые резервы, резервы в Национальном резервном фонде, профицит бюджета и другие резервы составляют 16,2 процента ВВП (около 270 миллиардов долларов), согласно расчётам ЦБ РФ. Россия, чья экономика выросла всего на 0,7% в первой половине 2019 года, стала теперь одной из немногих стран, где нет чистого государственного долга.



Взгляд на реальную экономику показывает: в России продолжают расти ПИИ. Не только американские. Согласно расчётам Российско-германской внешнеторговой палаты (Москва), санкции США обошлись бы немецким компаниям, занимающимся Россией, в несколько миллиардов долларов. Но в 2018 году немецкие компании вложили туда 3,2 миллиарда евро, что является самой большой суммой за десятилетие! Германо-российская торговля также выросла: в прошлом году рост составил 8,4 процента, объём торговли увеличился до 61,9 миллиарда евро.



Не все данные отображают рост точно. Инвестиционная статистика сложна. Если ЮНКТАД указывает объём немецких инвестиций в Россию в 33,2 миллиарда долларов (до конца 2017 года), то Бундесбанк за то же время насчитал 21,3 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов), а Центробанк России — лишь 18,1 миллиарда долларов. По данным экономиста ЮНКТАД Бруно Казеллы, официальная российская статистика завышает вложения из оффшорных зон и не различает «истинного происхождения инвесторов».









Америке не хватает стабильности

Санкции Белого дома, описанные выше, скорее мягки, чем строги, и в реальности дают зелёный свет американским вложениям в Россию. В своём желании инвестировать в Россию не уступает Америке и своенравная Германия: растут и инвестиции, и торговля, и газовое сотрудничество. Все на Западе прекрасно видят, в какие игры играет Вашингтон. Видят это и те, кто делает или делал американскую политику. Пока западные деньги, огибая извилистые берега санкций, текут золотыми реками в Россию, американская политика лишается стабильности.



А. Крылов в деловой газете «Взгляд» рассказал о нарушении американским дипломатом прямого распоряжения, полученного от руководства государства. При отказе выполнять распоряжение главы государства дипломат вооружился оправданием в стиле «моё настроение было иным». Дипломатом этим была представительница США при ООН Саманта Пауэр, чья книга «Школа идеалистки» недавно вышла в свет.



Пауэр поведала мировой общественности, что в 2016 году, когда проходили выборы членов Совета по правам человека, в Вашингтоне ей приказали проголосовать за Россию. Однако Саманта проголосовала за Венгрию и Хорватию! Эти страны получили 144 и 114 голосов соответственно. России досталось 112 голосов. И вот что написала о своём личном решении сама Саманта:

«Но в этот день моё настроение было иным. С того момента, когда я прибыла в ООН, произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью». Юрьянские "Сирены Апокалипсиса" на учениях



Пауэр допускает, что именно её голос и решил дело. Получи Россия на голос больше, состоялся бы второй тур, и Москва добилась бы победы «угрозами и взятками» (Пауэр).



Такая самодеятельность представителя в ООН дала повод аналитику А. Крылову сделать вывод об эрозии американской государственности. Ведь не только С. Пауэр вела себя столь вызывающе. Как известно, Х. Клинтон вопреки служебным инструкциям для секретной переписки использовала личную, а не официальную почту.



И до сих пор не слышно, чтобы Хиллари как-то наказали. Вместо этого, напомним, раздули скандал о вмешательстве «русских хакеров».



К этому можно добавить и нестабильность в администрации мистера Трампа. Только в кресле министра обороны за два с половиной года сменилось три человека: Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис, Патрик Шанахан (полгода находился в статусе и. о.) и Марк Эспер. На днях с должности советника по нацбезопасности вылетел Джон Болтон. Симптоматично, кстати, что и Болтон, и Мэттис, мягко говоря, не питали любви к России. А мистер Болтон отличался особой склонностью выдвигать «предложения», идущие вразрез с идеями президента.



Словом, командная игра высших политиков США не клеилась при Обаме, разваливается и при Трампе.



Иное дело Россия: здесь верхи едины, и даже название партии, которая их сплачивает, говорит о единстве в идеях и решениях.







Чудо светлого будущего?

Западная пресса напоминает об обещании В. Путина совершить экономическое чудо. Об этом пишет Кристиан Штайнер в швейцарском издании «Neue Zürcher Zeitung».



Штайнер — не новичок в анализе российской ситуации. Этот человек не раз путешествовал по российским просторам — от Петербурга до Крайнего Севера, из Сибири добрался до далёкого Сахалина. Он прекрасно знает, что Россия огромна и гораздо более разнообразна, нежели можно представить из клише, которые обычно ассоциируются с этой страной. Велик и экономический потенциал России. Правда, у политического руководства остаётся всё меньше и меньше шансов использовать имеющийся потенциал. Поднять экономику нынешней России — поистине геркулесова задача, отмечает в своём московском репортаже герр Штайнер.



Реальные доходы падают годами, и даже оптимисты ожидают в 2019 году рост экономики чуть более чем на 1%. С 2013 года реальный располагаемый доход россиян упал примерно на 10%. Термин «застой» («sastoi»), который описывает стагнацию и отсутствие политического и экономического динамизма брежневских лет, в ходу и в настоящее время, рассказывает корреспондент. Вдобавок доходы людей съедают более высокие налоги, а пенсионная реформа «приводит массы в ярость». Эти события оказывают давление на популярность президента. Ведь Путин «пообещал своему народу хорошую жизнь взамен на отказ от политических свобод». И если он не в состоянии выполнить своё обещание, он должен опасаться за свою власть, считает Штайнер.



Впрочем, Путин вовсе «не побеждён», развивает тему Штайнер. Вскоре после инаугурации он задал план действий. Вот что пишет журналист:

«На ближайшие годы Путин прописал своей стране экономическое чудо. Он хочет сделать страну одной из пяти крупнейших экономик мира и поднять экономический рост до показателя, превышающего средний мировой уровень».



«Путин придаёт особое значение увеличению продолжительности жизни своих граждан, крупным инфраструктурным проектам и техническому прогрессу, — продолжает Штайнер. — В основе новой политики роста лежат инвестиции в инфраструктуру, исчисляемые миллиардами евро». Правда, то, что звучит вроде бы рационально, «при ближайшем рассмотрении» зачастую оказывается демонстрацией «мании величия», иронизирует корреспондент. И даже те, кто занят планированием в Кремле, должны были понять, что «запланированный мост в никуда» ничего не принесёт, кроме высоких расходов. США против России. Как будут воевать две великие страны



Наряду с этим Штайнер рисует яркими красками Москву.

«В России два мира: Москва и остальная часть страны. Столица обладает волшебной привлекательностью и продолжает расширяться. Весь город представляет собой большую стройплощадку, и на его окраинах возводятся новые жилые массивы… Согласно неофициальным данным, в городе проживает до 16 миллионов человек. Каждый день в городе открывают двери новые рестораны, и предполагается, что по дорогам Москвы разъезжает больше лимузинов «Maybach», чем во всей Германии. Время от времени здесь поднимаются стартапы, и если где-то в стране и имеются инновации, то это в столице».



Но в масштабе страны — стагнация. И за неё в ответе, полагает Штайнер, именно Путин. «Кремлёвский джентльмен провалил свою внешнюю политику и изолировал свою страну», — считает автор статьи.







Если руководство страны хочет, чтобы всё производилось внутри России, то такое желание направлено не на восстановление производства, не на участие в международном разделении труда, а только на внутреннюю безопасность, отмечает аналитик. В итоге потребители получат более высокий счёт, который сложится и от более высоких цен, и от более низкого качества.



Главный вопрос, полагает Штайнер, заключается в том, сумеет ли Путин преодолеть «sastoi».



Уж не помогут ли его преодолеть, заметим, американские и немецкие инвестиции? В США вызрели и уже дали плоды политические и экономические противоречия, прямо связанные с отношением к России. С одной стороны, Вашингтон давит Москву санкциями, наращивает гонку вооружений и готов продолжать агрессивную политику в будущем. С другой стороны, нынешние США — крупнейший инвестор РФ. При этом в последние годы американская политика едва ли представляет собой командную игру: «игроки» на поле демонстрируют разброд и шатание и игнорируют приказы «капитана». Иное дело Россия: здесь верхи едины, твердят о грядущем росте и даже обещают экономическое чудо. Мешает его сотворению только одно: «sastoi».Матиас Брюггманн, руководитель иностранного отдела «Handelsblatt», опытный корреспондент, специализирующийся на Восточной Европе, арабском мире и Иране, в новой аналитической статье не без иронии отмечает, что США хотят подвергать Россию санкциям, однако являются её крупнейшим инвестором. Странам, которые имеют дела с Россией, США угрожают суровыми наказаниями. Но сами закачивают в эту страну больше денег, чем считалось ранее! «Иногда большие истории прячутся за маленькой статистикой», — говорит аналитик и переходит к фактам.Президент США Дональд Трамп не колеблется, когда нужно наказать государства, бросающую политический вызов американским интересам. Это касается и России, отмечает журналист. Санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы продолжается беспрерывно уже несколько лет, и Белый дом «уделяет пристальное внимание» тому, как соблюдается режим этих санкций «в третьих странах, например, в Европе». И странам, уклоняющимся от соблюдения режима, Вашингтон угрожает наказаниями. Примером для Европы является спор о трубопроводе «Северный поток 2».И тем удивительнее, продолжает Брюггманн, что «американские компании являются крупнейшими инвесторами в России»! Согласно официальной статистике российского Центробанка, американцами инвестировано всего 3,1 миллиарда долларов. Но на самом деле показатель в 12,6 раза больше: 39,1 миллиарда долларов. Это подтверждают текущие данные ЮНКТАД, Конференции ООН по торговле и развитию. И эта сумма больше вложений немецких компаний, которые поддерживают тесные отношения с Россией традиционно. Немецкие вложения составляют 33,2 миллиарда долларов, отмечает аналитик.И это только прямые иностранные инвестиции (ПИИ) без учёта дополнительных миллиардов, вложенных в российские финансовые рынки.Когда видишь такие инвестиции, задаёшься вопросом: действительно ли американцы всерьёз относятся к собственному режиму санкций? Впрочем, не этот вопрос самый важный. Тут больше важна политика. По мнению экспертов ООН, инвестиционные показатели имеют «потенциально далеко идущие последствия для политики».Аналитики приводит мнение Ивана Ткачёва из московского агентства деловых новостей «Росбизнесконсалтинг». Весьма важно, сколько денег инвестировали США: всего 3,1 миллиарда долларов или в несколько раз больше. Как раз это и объясняет, почему правительство Трампа не ввело санкции в отношении многих российских отраслей.«Официальная статистика всегда недооценивала американские российские инвестиции», — указывают эксперты американской консалтинговой компании «EY». Значительные суммы ПИИ, пришедшие в Россию из США, а также государственные облигации США на сумму не менее 15 млрд. долларов вновь не позволили американскому казначейству ужесточить санкции России в январе 2018 года, напоминают специалисты.Что касается нынешних финансовых реалий, то в последнее время наиболее важные российские рублёвые облигации, выпущенные с купонами почти на семь процентов, освобождены от строгих санкций США. Добрая треть русских ОФЗ принадлежит как раз иностранным инвесторам, и в основном это пенсионные фонды и страховые компании из тех же Соединённых Штатов. При этом правительство США внесло в список санкций государственные облигации России, номинированные… в евро. Американским инвесторам отныне не разрешается их покупать.Если в далёком 1998 году Россия была вынуждена объявить о «дефолте», потому как не смогла обслужить долг по ОФЗ на 40 миллиардов долларов, то ныне ситуация совершенно иная. Санкции, введённые США и ЕС в 2014 году «из-за российской аннексии украинского Крыма и военной интервенции Москвы на востоке Украины», практически не имеют никакого эффекта. Об этом говорит Гюнтер Дойбер, аналитик из «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия). По его словам, ситуация с российскими банками, финансовыми рынками в целом или курсом национальной валюты создаёт впечатление, что «западные санкции больше не действуют».Больше того, Россия впервые смогла объявить 1 августа, что у неё нет чистого долга. Обязательства федерации, территорий и городов составили 16,2 триллиона рублей (в пересчёте — 250 миллиардов долларов), что составляет почти 15 процентов от ВВП. Валютные и золотые резервы, резервы в Национальном резервном фонде, профицит бюджета и другие резервы составляют 16,2 процента ВВП (около 270 миллиардов долларов), согласно расчётам ЦБ РФ. Россия, чья экономика выросла всего на 0,7% в первой половине 2019 года, стала теперь одной из немногих стран, где нет чистого государственного долга.Взгляд на реальную экономику показывает: в России продолжают расти ПИИ. Не только американские. Согласно расчётам Российско-германской внешнеторговой палаты (Москва), санкции США обошлись бы немецким компаниям, занимающимся Россией, в несколько миллиардов долларов. Но в 2018 году немецкие компании вложили туда 3,2 миллиарда евро, что является самой большой суммой за десятилетие! Германо-российская торговля также выросла: в прошлом году рост составил 8,4 процента, объём торговли увеличился до 61,9 миллиарда евро.Не все данные отображают рост точно. Инвестиционная статистика сложна. Если ЮНКТАД указывает объём немецких инвестиций в Россию в 33,2 миллиарда долларов (до конца 2017 года), то Бундесбанк за то же время насчитал 21,3 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов), а Центробанк России — лишь 18,1 миллиарда долларов. По данным экономиста ЮНКТАД Бруно Казеллы, официальная российская статистика завышает вложения из оффшорных зон и не различает «истинного происхождения инвесторов».Санкции Белого дома, описанные выше, скорее мягки, чем строги, и в реальности дают зелёный свет американским вложениям в Россию. В своём желании инвестировать в Россию не уступает Америке и своенравная Германия: растут и инвестиции, и торговля, и газовое сотрудничество. Все на Западе прекрасно видят, в какие игры играет Вашингтон. Видят это и те, кто делает или делал американскую политику. Пока западные деньги, огибая извилистые берега санкций, текут золотыми реками в Россию, американская политика лишается стабильности.А. Крылов в деловой газете «Взгляд» рассказал о нарушении американским дипломатом прямого распоряжения, полученного от руководства государства. При отказе выполнять распоряжение главы государства дипломат вооружился оправданием в стиле «моё настроение было иным». Дипломатом этим была представительница США при ООН Саманта Пауэр, чья книга «Школа идеалистки» недавно вышла в свет.Пауэр поведала мировой общественности, что в 2016 году, когда проходили выборы членов Совета по правам человека, в Вашингтоне ей приказали проголосовать за Россию. Однако Саманта проголосовала за Венгрию и Хорватию! Эти страны получили 144 и 114 голосов соответственно. России досталось 112 голосов. И вот что написала о своём личном решении сама Саманта:Пауэр допускает, что именно её голос и решил дело. Получи Россия на голос больше, состоялся бы второй тур, и Москва добилась бы победы «угрозами и взятками» (Пауэр).Такая самодеятельность представителя в ООН дала повод аналитику А. Крылову сделать вывод об эрозии американской государственности. Ведь не только С. Пауэр вела себя столь вызывающе. Как известно, Х. Клинтон вопреки служебным инструкциям для секретной переписки использовала личную, а не официальную почту.И до сих пор не слышно, чтобы Хиллари как-то наказали. Вместо этого, напомним, раздули скандал о вмешательстве «русских хакеров».К этому можно добавить и нестабильность в администрации мистера Трампа. Только в кресле министра обороны за два с половиной года сменилось три человека: Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис, Патрик Шанахан (полгода находился в статусе и. о.) и Марк Эспер. На днях с должности советника по нацбезопасности вылетел Джон Болтон. Симптоматично, кстати, что и Болтон, и Мэттис, мягко говоря, не питали любви к России. А мистер Болтон отличался особой склонностью выдвигать «предложения», идущие вразрез с идеями президента.Словом, командная игра высших политиков США не клеилась при Обаме, разваливается и при Трампе.Иное дело Россия: здесь верхи едины, и даже название партии, которая их сплачивает, говорит о единстве в идеях и решениях.Западная пресса напоминает об обещании В. Путина совершить экономическое чудо. Об этом пишет Кристиан Штайнер в швейцарском издании «Neue Zürcher Zeitung».Штайнер — не новичок в анализе российской ситуации. Этот человек не раз путешествовал по российским просторам — от Петербурга до Крайнего Севера, из Сибири добрался до далёкого Сахалина. Он прекрасно знает, что Россия огромна и гораздо более разнообразна, нежели можно представить из клише, которые обычно ассоциируются с этой страной. Велик и экономический потенциал России. Правда, у политического руководства остаётся всё меньше и меньше шансов использовать имеющийся потенциал. Поднять экономику нынешней России — поистине геркулесова задача, отмечает в своём московском репортаже герр Штайнер.Реальные доходы падают годами, и даже оптимисты ожидают в 2019 году рост экономики чуть более чем на 1%. С 2013 года реальный располагаемый доход россиян упал примерно на 10%. Термин «застой» («sastoi»), который описывает стагнацию и отсутствие политического и экономического динамизма брежневских лет, в ходу и в настоящее время, рассказывает корреспондент. Вдобавок доходы людей съедают более высокие налоги, а пенсионная реформа «приводит массы в ярость». Эти события оказывают давление на популярность президента. Ведь Путин «пообещал своему народу хорошую жизнь взамен на отказ от политических свобод». И если он не в состоянии выполнить своё обещание, он должен опасаться за свою власть, считает Штайнер.Впрочем, Путин вовсе «не побеждён», развивает тему Штайнер. Вскоре после инаугурации он задал план действий. Вот что пишет журналист:«Путин придаёт особое значение увеличению продолжительности жизни своих граждан, крупным инфраструктурным проектам и техническому прогрессу, — продолжает Штайнер. — В основе новой политики роста лежат инвестиции в инфраструктуру, исчисляемые миллиардами евро». Правда, то, что звучит вроде бы рационально, «при ближайшем рассмотрении» зачастую оказывается демонстрацией «мании величия», иронизирует корреспондент. И даже те, кто занят планированием в Кремле, должны были понять, что «запланированный мост в никуда» ничего не принесёт, кроме высоких расходов.Наряду с этим Штайнер рисует яркими красками Москву.Но в масштабе страны — стагнация. И за неё в ответе, полагает Штайнер, именно Путин. «Кремлёвский джентльмен провалил свою внешнюю политику и изолировал свою страну», — считает автор статьи.Если руководство страны хочет, чтобы всё производилось внутри России, то такое желание направлено не на восстановление производства, не на участие в международном разделении труда, а только на внутреннюю безопасность, отмечает аналитик. В итоге потребители получат более высокий счёт, который сложится и от более высоких цен, и от более низкого качества.Главный вопрос, полагает Штайнер, заключается в том, сумеет ли Путин преодолеть «sastoi».Уж не помогут ли его преодолеть, заметим, американские и немецкие инвестиции? Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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