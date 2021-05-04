Закарпатским венграм дали неделю на выселение • 69 • Украина

На Пасху в городе Берегово на Закарпатье неизвестные расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.



«2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей», — говорится в сообщении полиции.



«Мадьяров на ножи! Прочь с украинской земли! Даем вам одну неделю и начинаем травить, как крыс! Слава нации! Смерть врагам», — гласит текст листовки.



Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенное с угрозами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



В настоящее время полицейские проводят следственные мероприятия и выясняют причастных к печати и распространению провокационных листовок.



Украинские СМИ в один голос уже обвинили в произошедшем Россию. Аргумент — слово «украинской» написано с ошибкой. Поэтому, это мол «агенты РФ устроили очередную провокацию, чтобы обострить на Закарпатье межнациональную ситуацию».



Отметим, подобный инцидент произошел накануне визита на Украину главы МИД Венгрии Петера Сийярто. 27 января на электронную почту консульства Венгрии в городе Берегово пришло письмо с угрозами к их сотрудникам и всем украинцам венгерского происхождения. В нем в слове «Украина» было допущено 2 ошибки. Глава МИД Украины Кулеба тогда предположил, что «авторы, очевидно, — за пределами Украины».



Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет характеризуются как напряженные. И испортились они после принятия Киевом закона о тотальной украинизации. С сентября 2017 года Будапешт отстаивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье, ветированием решений в НАТО, касающихся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.



Кроме того, с Закарпатьем связаны и другие инциденты. В начале декабря 2021 года в сетях распространялось видео, на котором у въезда в город Берегово человек в камуфляжной одежде на фоне символики «Правого сектора» угрожает закарпатским венграм. Оно появилось после того, как новоизбранные депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.



В конце 2020 года СБУ провела обыски в Обществе венгров Закарпатья, и изъяла ряд печатных материалов, которые якобы популяризируют «Большую Венгрию» и создание этнической автономии в регионе.



После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине «продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства».



Венгерские власти неоднократно обращались в ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.

На Пасху в городе Берегово на Закарпатье неизвестные расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.«2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей», — говорится в сообщении полиции.«Мадьяров на ножи! Прочь с украинской земли! Даем вам одну неделю и начинаем травить, как крыс! Слава нации! Смерть врагам», — гласит текст листовки.Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенное с угрозами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.В настоящее время полицейские проводят следственные мероприятия и выясняют причастных к печати и распространению провокационных листовок.Украинские СМИ в один голос уже обвинили в произошедшем Россию. Аргумент — слово «украинской» написано с ошибкой. Поэтому, это мол «агенты РФ устроили очередную провокацию, чтобы обострить на Закарпатье межнациональную ситуацию».Отметим, подобный инцидент произошел накануне визита на Украину главы МИД Венгрии Петера Сийярто. 27 января на электронную почту консульства Венгрии в городе Берегово пришло письмо с угрозами к их сотрудникам и всем украинцам венгерского происхождения. В нем в слове «Украина» было допущено 2 ошибки. Глава МИД Украины Кулеба тогда предположил, что «авторы, очевидно, — за пределами Украины».Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет характеризуются как напряженные. И испортились они после принятия Киевом закона о тотальной украинизации. С сентября 2017 года Будапешт отстаивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье, ветированием решений в НАТО, касающихся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.Кроме того, с Закарпатьем связаны и другие инциденты. В начале декабря 2021 года в сетях распространялось видео, на котором у въезда в город Берегово человек в камуфляжной одежде на фоне символики «Правого сектора» угрожает закарпатским венграм. Оно появилось после того, как новоизбранные депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.В конце 2020 года СБУ провела обыски в Обществе венгров Закарпатья, и изъяла ряд печатных материалов, которые якобы популяризируют «Большую Венгрию» и создание этнической автономии в регионе.После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине «продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства».Венгерские власти неоднократно обращались в ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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