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Закарпатские депутаты присягнули Венгрии

01 декабря 2020, 18:05  •  170 • Политика
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Украинские ура-патриоты предупреждают, что в регионе задействован "крымский сценарий"
Незалежная переживает очередную зраду – соцсети облетело видео, на котором депутаты и глава Сюртовской объединенной территориальной общины Закарпатской области стоя поют гимн Венгрии.
Судя по кадрам, в зале демонстративно сидит лишь один человек.
"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству?" – говорится в сообщении на странице "Закарпаття ТОП" в "Фейсбук".
Авторы поста считают, что в регионе готовят "крымский сценарий", который уже "откатан". Отмечается, что правоохранительные органы пока никак не отреагировали на данный инцидент.

Зато бурно комментируют простые украинцы, разделившись ровно и тут снова пополам: одни призывают ввести войска и разобраться с "сепарами" (этих Донбасс явно ничему не научил), другие указывают на тот факт, что венграм можно учить свой язык, а подавляющему русскоязычному большинству страны, нет, вот и итоги Незалежности (орфография и пунктуация сохранены оригиналов":
"СБУ спит,нельзя позволить в стране игнорировать ценностями Державы,а пользоваться её богатством", "Так а в чем вопрос пару установок РСЗО и ТОС отбивают охоту заниматься мракобесием", "вот именно так Венгрия и будут себе Закарпатье отвоевывать", "Почему я не удивляюсь,скоро и польский начнут петь", "Там надо срочно провести масштабные военные учения, чтобы отбить охоту сепарам, а самым активным провести профилактику и экскурсию на ВК", "Красавцы, так держать. Кто платит тот и музыку заказывает.Это на Донбассе нельзя на русском языке разговаривать, потому что у нас один государственный язык – украинский. А на Закарпатье можно гимны венгерские петь и не знать украинского языка".
Долго не молчали и украинские экстремисты. Венгерским жителям Закарпатья особый "привет" послали нацисты из запрещенной в РФ бандитской организации "Правый сектор". На распространенном в соцсетях ролике радикал в камуфляже и совсем не медицинской маске сообщает, что "правосекам" известны все фамилии этнических венгров, у кого есть паспорта Венгрии.
"Помните мы придем к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живете, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии иначе мы придем за вами и вашими детьми", – угрожает новый нацист Незалежной.
Добавим, накануне СБУ провела обыски в обществе венгров Закарпатья, в ходе которых обнаружила печатные материалы касающиеся Большой Венгрии, а также создания этнической автономии в регионе.
После этого посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Министр иностранных дел Республики Петер Сийярто заявил, что пожалуется в НАТО на действия Киева относительно закарпатских венгров, сообщает "Корреспондент".

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