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Заинтригованные китайцы после саммита в Осаке наладили выпуск термокружек "как у Путина"

04 июля 2019, 06:39  •  83 • Политика
После саммита в Осаке многие оказались заинтригованы белой термокружкой президента России Владимира Путина. Дальше всех пошли китайцы, на волне этого интереса наладившие выпуск копий президентской чашки. Однако уже и за пределами Китая, как оказалось, можно купить такую же термокружку.
Саммит завершился 29 июня, и одним из событий, которым он запомнился, оказался повышенный интерес к кружке Путина. Многие гадали – что за напиток носит с собой российский лидер? Непрозрачная термокружка, скрывая содержимое, породила настоящую интригу.
Всего через несколько дней после того, как в прессе начали писать о кружке, на самых разных интернет-платформах в Китае и за его пределами можно было купить копии такой же - "как у Путина".
При этом, пишет издание "ИноСМИ", продавцы копий того самого термоса на портале Amazon уверяют покупателей – мол, наверняка Путин держит в кружке горячий кофе. Многим такая версия кажется логичной, поскольку такая посуда часто используется именно для этого напитка.
Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже раскрыл тайну, сообщив, что в термосе президента был самый обычный чай. Оказалось, что Путин просто привык пить чай именно из этой кружки и не изменил своей традиции и в зарубежной поездке.

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