«Заинтересованы в напряжённости»: почему США и Великобритания блокируют инициативы России в СБ ООН

Великобритания заблокировала предложенный РФ проект заявления по расследованию инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По оценке российских дипломатов, Лондон специально идёт на конфронтацию с Москвой и скрывает реальные обстоятельства произошедшего. Одновременно США заблокировали в Совбезе ООН другую инициативу — проект заявления России и Китая в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. В документе приветствовалось возобновление диалога между Пхеньяном и Сеулом и проведение в будущем встречи лидеров государств. В Госдуме полагают, что США и Соединённое Королевство заинтересованы в сохранении мировой напряжённости. О возможных причинах такой политики — в материале RT.

Проект России по делу Скрипаля

В среду, 14 марта, на заседании Совбеза ООН был заблокирован предложенный Россией проект заявления по расследованию инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Против выступила Великобритания.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — рассказал пресс-секретарь российской миссии при ООН Фёдор Стржижовский.

Он также сообщил, что англичане внесли поправки, искажающие смысл предложенного РФ документа.

Кроме того, Британия отказалась предоставлять России образцы вещества, которым могли быть отравлены Скрипаль и его дочь.

«Россия спрашивает про пробы. И вновь это недопонимание конвенции. Нет в конвенции условий, требующих от Великобритании делиться пробами, которые фигурируют в расследовании преступления», — заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Он вновь озвучил мнение Лондона, что на причастность Москвы в деле Скрипаля указывает тот факт, что Россия некогда производила нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен экс-разведчик.

«Основываясь на данных, что Россия ранее производила это вещество, и вкупе со знанием, что Россия ранее стояла за другими политическими убийствами, включая бывших спецагентов, правительство Великобритании пришло к заключению, что это было с высокой долей вероятности действие, за которое ответственна РФ», — заявил Аллен, обвинив в связи с этим Россию в нарушении конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Устава ООН.

«России скрывать нечего»

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал обратиться к ОЗХО для проведения анализа имеющихся у британских властей образцов и проб в связи с инцидентом в Солсбери.

Василий Небензя

Reuters

«В этой ситуации правомерно обратиться к техническому секретарю ОЗХО для проведения независимого лабораторного анализа имеющихся в распоряжении британских властей образцов и проб», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что это единственный цивилизованный вариант урегулирования вопроса.

По его словам, Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ и в очередной раз призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.

«Это не факультативное, а обязательное требование по конвенции (о запрещении химического оружия. — RT). Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего», — заявил Небензя.

Вето и по другой теме

На этом же заседании США заблокировали российско-китайский проект заявления в Совете Безопасности ООН в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил пресс-секретарь российской миссии при международной организации Фёдор Стржижовский.

«К сожалению, 14 марта не стало днём сохранения единства СБ ООН. Во второй раз за день западные делегации — на этот раз США — заблокировали соответствующую нацеленную на позитив инициативу. Речь о внесённом Россией и Китаем проекте заявления Совета для прессы в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договорённостями о проведении встреч руководства КНДР, США и РК на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой «вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях».

Как передаёт ТАСС, ознакомившийся с документом, в проекте отмечалась «важная позитивная динамика» развития ситуации вокруг КНДР, приветствовалось возобновление диалога между Пхеньяном и Сеулом и выражалась поддержка проведению до конца мая встречи с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В проекте также говорилось о важности принятия конкретных мер по снижению напряжённости на Корейском полуострове и за его пределами.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов полагает, что Соединённым Штатам выгодно сохранение напряжённости на Корейском полуострове.

«В урегулировании ситуации на Корейском полуострове, очевидно, заинтересованы Россия и Китай, и они последовательно придерживаются мирного решения, а США, я так полагаю, косвенно заинтересованы в сохранении напряжённости, чтобы обосновать своё военное присутствие в регионе и преследование тем самым своих экономических интересов. То есть контроль над регионом они хотят сохранить. Потому что если Кореи договорятся, Америка им (будет. — RT) не нужна», — сказал депутат в беседе с RT.

Выступление Терезы Мэй в парламенте

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в парламенте о высылке из страны 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов с Москвой. Она подчеркнула, что Лондон не сомневается в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

При этом Мэй воздержалась от озвучивания конкретных доказательств причастности РФ к случившемуся. Вывод о вине Москвы она основывает на том, что именно Россия является разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок», которым предположительно был отравлен Скрипаль. Ещё одним «подтверждением» причастности Москвы к отравлению экс-разведчика глава британского правительства назвала «привычку» России «рассматривать своих диссидентов как мишени для легитимных атак».

Лондон специально раздувает скандал, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Это всё нарочно задумалось Великобританией как скандал. И никакого иного развития событий, кроме как скандального, эта их задумка не предполагает. Их задача развивать конфликт, а не решать те или иные конкретные проблемы. Это не первый раз делается, цели уже давно были поставлены, повод нашли или кто-то помог найти или сами нашли», — отметил он.

Reuters

По словам сенатора, Мэй пытается любыми способами отвлечь британцев от внутренних проблем.

«Это очевидная провокация, поэтому Россия ведет себя цивилизованно, а они ведут себя достаточно хамски и всё это на мой взгляд со стороны Великобритании вызвано тем, что госпожа Мэй и её кабинет находятся в очень сложном положении, у них куча проблем, связанных с брекситом, они теряют популярность. Они пытаются переложить проблемы с больной головы на здоровую и их вполне устраивает эта антироссийская матрица», — добавил Климов.

Покушение на Сергея Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за госизмену, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены полицейским Ником Бейли на скамейке в городе Солсбери, вблизи торгового центра Maltings. По словам очевидцев, у мужчины и женщины были затуманены глаза, оба странно жестикулировали и вскоре потеряли сознание.

Местная полиция позднее сообщала, что они были отравлены неизвестным веществом.

Скотленд-Ярд назвал произошедшее «попыткой убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осуждён на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали и вместе с другими осуждёнными в России за шпионаж в пользу США и Великобритании обменяли на десятерых предполагаемых агентов российских спецслужб.

Сейчас Скрипаль, его дочь и полицейский Бейли находятся в критическом состоянии.