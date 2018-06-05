«Заинтересованы, чтобы Евросоюз был единым и процветающим»: Путин ответил на вопросы австрийского телеканала

Россия хочет, чтобы ЕС процветал и был стабилен. В частности, традиционный и надёжный партнёр РФ в Европе — Вена. Об этом в интервью австрийскому телеканалу ORF рассказал президент Владимир Путин. Он также пояснил, какое отношение имеет так называемая фабрика троллей к правительству, почему Москва не признаёт ответственность за трагедию с малайзийским MH17 в Донбассе и когда может состояться его встреча с Дональдом Трампом. Ключевые тезисы беседы — в материале RT.

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Австрию дал большое интервью местному телеканалу ORF. В нём были затронуты наиболее актуальные темы мировой политики, среди которых ситуация в КНДР, расследование крушения малайзийского Boeing на Украине, мнимые вмешательства РФ в выборы других стран и другие важные вопросы.

«Не нуждается в поощрениях»

Так, в начале беседы Путин заявил, что его поездка в Вену не является поощрением австрийского правительства за благожелательную политику. По его словам, Австрия на протяжении долгого времени является для России «традиционным и надёжным партнёром в Европе».

«За прошлый год товарооборот с Австрией вырос на 40,5%. Мы уважаем позицию Австрии и её нейтральный статус. Как вы знаете, Россия является одним из гарантов этого статуса и принимала участие в подготовке государственного договора», — подчеркнул президент России.

В частности, отметил он, благодаря сотрудничеству двух государств газовый хаб в Баумгартене стал самым крупным в Европе. При этом Путин подчеркнул, что российское правительство работает со своими австрийскими коллегами «без всяких политических предпочтений».

За единый Евросоюз

Российский лидер не считает соответствующим действительности предположение журналиста Армина Вольфа, бравшего интервью, о том, что РФ заинтересована в разобщении Европейского союза.

«У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз — наш крупнейший торгово-экономический партнёр. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределённостей для нас самих», — сказал российский президент.

Он напомнил, что в настоящее время торговый оборот со странами ЕС составляет почти €250 млрд.

«Нам зачем раскачивать Евросоюз, чтобы нести какие-то дополнительные убытки, издержки либо недополучать возможную выгоду от сотрудничества с Евросоюзом? Наоборот, нужно наращивать взаимодействие с Евросоюзом», — сказал Путин.

Ресторатор-хакер

Армин Вольф напомнил российскому лидеру об обвинениях некоторых западных стран, которые утверждают, что Москва вмешивается в их выборы. В частности, по словам Вольфа, делается это через «повара Путина», ресторатора Евгения Пригожина, который якобы владеет так называемой фабрикой троллей Internet Research Agency.

«Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности,.. с этих позиций может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой-то европейской стране? Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединённых Штатах! Это не смешно?» — ответил Вольфу Путин.

Владимир Путин и Евгений Пригожин

© Алексей Дружинин / РИА Новости

Он также отметил: то, что он знает Пригожина, не даёт повода связывать между собой деятельность ресторатора и российского государства. В качестве примера он привёл деятельность американского миллиардера Джорджа Сороса. Тот, по словам Путина, активно финансирует различные политические организации в других странах, однако Вашингтон при этом всячески подчёркивает отсутствие связей между Белым домом и Соросом.

«В Соединённых Штатах есть такой фигурант — господин Сорос, который вмешивается во все дела во всём мире. И мне очень часто наши американские друзья говорят: «Америка не имеет к этому отношения как государство». Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Спросите Госдеп, зачем он это делает. Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения», — заявил президент.

Осторожность Трампа

В качестве продолжения американской темы Владимир Путин также пояснил, почему до сих пор не состоялось его официальной встречи с главой США Дональдом Трампом.

«На мой взгляд, это результат продолжающейся острой внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах… Эти возможные встречи, в значительной степени зависят от внутриполитических раскладов самих Соединённых Штатов», — сказал российский глава.

Вместе с тем он напомнил, что он и Трамп несколько раз пересекались на различных международных площадках, а также продолжают вести диалог по международным проблемам посредством телефонных переговоров.

Владимир Путин с Дональдом Трампом

© Carlos Barria / Reuters

Двустороннее движение для КНДР

При этом Путин поприветствовал грядущий саммит Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре, который должен состояться 12 июня. По его словам, тема денуклеаризации КНДР, которая будет там обсуждаться, полностью отвечает и интересам РФ.

«Один из ядерных полигонов, как раз тот, который, по моему, сейчас уничтожается Северной Кореей, находится всего, дай бог памяти, в 190 километрах от границ Российской Федерации. Для нас это имеет абсолютно предметное значение и очень существенное значение. Поэтому мы будем делать всё, для того чтобы на Корейском полуострове произошла разрядка», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что этот процесс должен быть двусторонним. То есть не только Пхеньян должен взять на себя какие-то обязательства, но и Вашингтон. Например, считает Путин, Белый дом мог бы отказаться от военной активности и манёвров в непосредственной близости от КНДР.

Напомним, что с Ким Чен Ыном ранее встречался и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который побывал в Пхеньяне с рабочим визитом 31 мая.

Ответственность за малайзийский Boeing

Одним из самых острых моментов в интервью стала тема сбитого на Украине малайзийского Boeing. Австрийский журналист настаивал на том, что России необходимо признать себя ответственной за трагедию, так как об этом заявила международная следственная комиссия.

Путин же в свою очередь указывал на то, что Москва не считает расследование объективным, так как в нём не учитываются аргументы РФ и не принимают участия российские эксперты.

Он также отметил, что инцидент во многом произошёл ещё и из-за того, что Киев не закрыл воздушное пространство для гражданских полётов над зоной боевых действий, как того требуют правила ИКАО (Международная организация гражданской авиации). К тому же Владимир Путин напомнил Армину Вольфу о недавнем заявлении малайзийских властей.

«Должен разочаровать и огорчить. Совсем недавно официальные лица Малайзии заявили, что они не видят причастности России к этому ужасному трагическому событию, что у них нет доказательств того, что Россия к этому причастна», — сказал он.

В ответе за Крым

Однако журналист продолжил острую дискуссию и попытался потребовать ответа от Путина за проведение якобы аннексии Крыма в 2014 году. По его словам, произошло это при поддержке российской армии. При этом Вольф предпочёл не обращать внимание на то, что крымчане сделали свой выбор самостоятельно.

«Наши военнослужащие всегда там находились… Они ни в чём не принимали участия. Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, у людей возникло желание защититься. И первое, что пришло в голову, восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию… Это разве запрещено Уставом Организации Объединённых Наций? Нет. Там прямо прописано право наций на самоопределение», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом он отметил, что в тот момент численность военного контингента России в Крыму даже не превысила численности, положенной по договору с Украиной.