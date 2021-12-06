Заикающийся от холода британец подал иск против Минобороны за командировку в Эстонию

Британский военнослужащий африканского происхождения Чилеше Мвамба подал иск против Минобороны Соединённого Королевства за командировку в Эстонию. Солдат так замёрз в Восточной Европе, что начал заикаться.

31-летний Чилеше Мвамба из английского города Дерби подал в суд на Министерство обороны Великобритании, которое отправило его нести службу в Эстонию в рамках миссии НАТО зимой 2017 года. Военнослужащий утверждает, что из-за холода он получил посттравматическое стрессовое расстройство и заикание, которое делает его речь непонятной. Теперь он требует от военного ведомства выплаты в размере 860 тыс. фунтов стерлингов (1,1 млн долларов) в качестве моральной компенсации, пишет британский таблоид The Sun.

Примечательно, что Минобороны Великобритании признало ответственность за "обморожение" Мвамбы, но отрицает, что холод вызвал заикание. Кто прав в этой ситуации, решит Высокий суд Лондона, который назначил заседание на следующий год.

Отметим, что американские и британские военные регулярно несут службу в Польше и странах Прибалтики, несмотря на то, что НАТО в своё время дало Москве обещание не расширяться на Восточную Европу. В Сети уже шутят, что Лондон зря угрожает России военным вторжением, если его солдаты не могут вытерпеть даже эстонскую зиму.