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Заикание солдат. Лондон намерен бороться с Россией в Арктике, несмотря на жалобы своих военных

10 декабря 2021, 20:25  •  115 • Политика
Лондон намерен бороться с Россией в Арктике, несмотря на жалобы собственных военных на холод. Заикание солдат не остановило Минобороны Великобритании от разработки имперских планов.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости создания в арктической зоне сил быстрого реагирования, которые помогли бы НАТО сдерживать Россию. Речь идёт о полном комплексе: размещении военного аэродрома, ракет дальнего действия, радиолокационных станций и приборов для борьбы с киберугрозами.

С таким предложением глава британского Минобороны выступил во время визита в Швецию.
Отметим при этом, что готовность британских военных нести постоянную службу в арктических условиях вызывает вопросы. Не так давно британский военнослужащий африканского происхождения Чилеше Мвамба подал иск против Минобороны Соединённого Королевства за командировку в Эстонию. Солдат так замёрз в Восточной Европе, что начал заикаться. Теперь он требует от армии 860 тыс. фунтов стерлингов в качестве моральной компенсации.

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