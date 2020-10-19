Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Главная / Политика

Заигрывание с нацистами: зачем Пашиняну немецкие радикалы в Карабахе

19 октября 2020, 20:30  •  45 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Ani Djaferian/Global Look Press/www.globallookpress.com
Армянский премьер идет на национальное обострение в стране
Возглавляемый Николом Пашиняном кабмин Армении продолжает попытки привлечения сторонних сил в карабахский конфликт. 18 октября делегация депутатов ФРГ прибыла с визитом в НКР, что, согласно заявлениям армянских СМИ, можно расценить как "дипломатическую победу". В действительности же Ереван привлек правых радикалов из Германии, которые своим визитом говорят о заигрывании Пашиняна с националистическими кругами, считает обозреватель Игорь Никифоров.
В ходе визита делегация стала громогласно заявлять о поддержке НКР, пообещав ввести санкции против Анкары (участие последней, правда, никем не доказано). Местные медиа стали писать о том, что Германия поддерживает позицию Армении. Впрочем, в действительности, такое заявление сделал не официальный Берлин, а депутаты "Альтернативы для Германии", которые описываются в немецких новостных изданиях как партия с антииммигрантской риторикой. После бунтов в Хемнице за представителями этой радикальной фракции стали следить спецслужбы.
Впрочем, отмечает обозреватель, это далеко не первый визит "Альтернативы" в НКР. Ранее в ее состав входил Штефан Койтер, который предстал перед судом за рассылку нацистских материалов. А один из лидеров этой сомнительной фракции, Александер Гауланд, активно выступал против того, что Германия отмечала 8 мая, так как День освобождения, по его словам, является "противоречивым".
Впрочем, такая "поддержка" играет лишь против Армении. При этом Ереван не спешит давать объяснения по причине разогревания подобных настроений Пашиняном. Стоит вспомнить скандал с памятником Гарегину Нжде, который считается в Армении одним из основателей армянской государственности, несмотря на доказанность факта его сотрудничества с Гитлером. Премьер Армении фактически пытается обострить ситуацию в стране, поставив Нжде в один ряд с главой МИД СССР Вячеславом Молотовым.
В прошлом году в Армении вспыхнул скандал из-за поста Пашиняна о его деде, погибшем, по его словам, в рядах Красной армии в войне против нацизма. В СМИ впоследствии выяснили, что эти данные не имеют ничего общего с реальностью – в банке данных "Мемориал" Минобороны РФ некто по имени Николай Пашинян действительно принимал участие в боевых действиях – правда, на стороне нацистов. Внятного комментария на этот счет глава правительства республики так и не дал, сообщает NEWS.ru.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пули
19 октября 2020, 12:15
Кедми назвал главную ошибку Эрдогана в Карабахе: "Как бы ни пыжился султан в Турции..."
19 октября 2020, 12:15
Эрдоган намерен помочь военному удару Киева по Крыму. План обругали даже в Турции
19 октября 2020, 10:25
Неизвестные детали ликвидации в Сирии: "Когда погиб русский генерал, Исам заплакал"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 01:15
Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пу...
19 октября 2020, 11:20
В России открыто УКРАИНОзамещающее месторождение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.