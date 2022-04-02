Загуглил "русский авангард" - жди спецназ: В Сети появился ролик о будущем Запада

В Сети опубликовали ролик о преследовании людей за интерес к России и русской культуре. В нём показано, что может ждать людей в будущем.

На фоне беспрецедентного давления на Россию и русских на Западе в интернете опубликовали ролик про то, какое будущее всех ждёт, если данная тенденция продолжится. Выглядит всё очень печально.

Начинается видео с того, что молодой человек просто гуглит в интернете картинки с русским авангардным искусством. За это к его дому отправляют группу спецназа. Пока силовики пытаются вломиться в квартиру, парень судорожно избавляется от классической русской литературы и матрёшек.

В итоге молодому человеку заламывают руки, застёгивают на запястьях наручники, а также изымают единственную уцелевшую матрёшку в качестве доказательства его вины.

Это следующий шаг?

- спрашивает зрителей автор ролика в самом конце.