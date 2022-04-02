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Загуглил "русский авангард" - жди спецназ: В Сети появился ролик о будущем Запада

02 апреля 2022, 01:00  •  57 • Политика
В Сети опубликовали ролик о преследовании людей за интерес к России и русской культуре. В нём показано, что может ждать людей в будущем.
На фоне беспрецедентного давления на Россию и русских на Западе в интернете опубликовали ролик про то, какое будущее всех ждёт, если данная тенденция продолжится. Выглядит всё очень печально.
Начинается видео с того, что молодой человек просто гуглит в интернете картинки с русским авангардным искусством. За это к его дому отправляют группу спецназа. Пока силовики пытаются вломиться в квартиру, парень судорожно избавляется от классической русской литературы и матрёшек.
В итоге молодому человеку заламывают руки, застёгивают на запястьях наручники, а также изымают единственную уцелевшую матрёшку в качестве доказательства его вины.
Это следующий шаг?
- спрашивает зрителей автор ролика в самом конце.

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