Загранпаспорт с чипом: с 3 августа повышаются госпошлины за выдачу документов нового образца

С 3 августа вступает в силу закон об увеличении размера госпошлин за выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений нового поколения. Изменения связаны с ростом расходов на изготовление документов. При этом стоимость документов старого образца осталась неизменной. Также продолжит действовать скидка в случае оплаты пошлины через портал госуслуг.

С 3 августа в России увеличивается размер госпошлины за выдачу ряда документов.

Так, теперь госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта составляет 5 тыс. вместо 3,5 тыс. рублей. Плата за оформление документа нового образца для россиян в возрасте до 14 лет также выросла с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

При этом стоимость оформления загранпаспорта старого образца не изменилась. За документ без электронного носителя граждане по-прежнему будут платить 2 тыс. рублей. Пошлина для россиян младше 14 лет составляет 1 тыс. рублей.

Напомним, что биометрический заграничный паспорт действителен в течение десяти лет, срок действия загранпаспорта старого образца составляет пять лет.

Кроме того, меняется размер госпошлины за документы нового поколения для водителей. За выдачу водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, надо будет заплатить 3 тыс. вместо 2 тыс. При этом стоимость прав старого образца осталась прежней — 2 тыс. рублей.

Также вырос размер пошлины за выдачу документов о регистрации транспортного средства в виде пластиковой карты нового поколения — с 500 до 1,5 тыс. рублей. Бумажное свидетельство о регистрации можно по-прежнему получить за 500 рублей.

Как пояснили ранее в правительстве, изменение размера госпошлин связано с возросшими расходами на оформление документов современного образца.

При этом на все виды документов действует скидка 30%. Чтобы получить её, необходимо подать заявление на получение прав или загранпаспорта через портал госуслуг и выбрать безналичный способ оплаты. В этом случае стоимость загранпаспортов нового образца снизится до 3,5 тыс. рублей (1750 рублей для детей до 14 лет). Госпошлина за водительское удостоверение нового образца составит 2,1 тыс. рублей, свидетельства о регистрации — 1,4 тыс. рублей.

Другие изменения в августе

Напомним, что ряд важных изменений уже вступили в силу 1 августа. Так, в среднем на 200 рублей увеличился размер выплат работающим пенсионерам. Точный размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, а точнее — от размера страховых взносов, уплаченных работодателем в течение предыдущего года. Максимальная прибавка к пенсии составит три пенсионных балла, или 235 рублей 74 копейки.

«В отличие от традиционной индексации, когда размеры пенсий увеличиваются на определённый процент, перерасчёт пенсии происходит индивидуально и зависит от размера заработной платы пенсионера», — отметили в пресс-службе.

Перерасчёт пенсий происходит ежегодно с 1 августа. В прошлом году средний размер прибавки составил 169 рублей. В 2018-м на проведение перерасчёта предусмотрено 10,7 млрд рублей.

«Перерасчёт коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы», — подчеркнули в ПФР.

Также с 1 августа власти Москвы и Подмосковья ввели бесплатный проезд для пенсионеров в пригородных поездах. До этого они могли пользоваться транспортом без оплаты только в пределах столицы.

«Пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо пенсионеров воспользоваться правом бесплатного проезда смогут почётные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребёнка-инвалида в случае получения им профессионального образования в возрасте до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, приёмные родители, взявшие на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов, а также опекун, попечитель, патронатный воспитатель или один из приёмных родителей, воспитывающий ребёнка-сироту в возрасте до 18 лет.

По данным ведомства, льготой смогут воспользоваться около 2,8 млн человек, из которых около 1,6 млн — жители столицы.

Для получения права на бесплатный проезд необходимо обратиться в пригородную кассу железнодорожного вокзала, где можно закодировать социальную карту. После этого по ней можно будет оформить бесплатный билет.

В пресс-службе мэрии Москвы отметили, что жители столицы смогут бесплатно ездить во всех видах электричек, в том числе скорых электропоездах и пригородных экспрессах.

Кроме того, с 1 августа на всех вокзалах в расписании отправления и прибытия будет указываться местное, а не московское время.