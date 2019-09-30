Заграница считает свои зарплаты и российских олигархов • 138 • Аналитика Проект «ЗЗ». Самые уважаемые профессии на Западе. Самые высокооплачиваемые. В настоящем и будущем, от 2019 года до 2028-го. А что в России? О престижных профессиях в этой стране иностранная пресса умалчивает. Впрочем, об одной профессии журналисты всё же рассказывают.









Кому на Западе много платят



Как рассказывает «USA Today», американцы в трудоспособном возрасте по-разному относятся к своей карьере. Некоторые ищут занятие, которое способствует приложению их природных способностей и талантов, другие «следуют за своими страстями», то есть стремятся к должностям, которые подчёркивают их значимость.



Средняя заработная плата по всем рабочим местам в Соединённых Штатах составляет 46.072 доллара в год. Но существует много профессий, где доход сотрудника значительно превышает этот средний показатель.



В топ-25 самых высокооплачиваемых рабочих мест в Америке входят те профессии, где высок уровень специализации, будь то технический опыт работы со сложными машинами, годы обучения в медицинской или юридической школе или важный опыт в управлении персоналом и обеспечении интересов инвесторов компании.



Низовые места в списке из 25 высокооплачиваемых должностей в Америке занимают инженеры в промышленности (средний годовой доход по итогам 2018 года составил 77.948 долларов, инженеры-механики (средний годовой доход 81.224 доллара), а также менеджеры по маркетингу и продажам (81.484 долл.).



Чуть лучше обстоят дела с зарплатой у рядовых программистов (82.732 долл. в год), судей и прочих работников судебной системы (83.304 долл.), аналитиков в сфере инфобезопасности (85.020 долл.) и ветеринаров (87.204 долл.).



Больше зарабатывают лётчики и бортинженеры (90.636 долларов), ассистенты врачей (91.104 долл.), аэрокосмические инженеры (92.976 долл.), разработчики программного обеспечения, приложений и систем программного обеспечения (96.928 долл.) и менеджеры компьютерных и информационных систем (97.604 долл.).







Далее идут стоматологи со средним годовым доходом в 97.968 долларов, медсёстры (98.488 долл.), адвокаты (101.244 доллара), врачи и хирурги (104.052 долл.), фармацевты (107.692 долл.) и нек. др., а также руководители (1 место в топе, 119.132 долл.).



Иные сведения о самых высокооплачиваемых рабочих местах приводил в прошлом году CBS News, сославшийся на исследование сайта занятости Glassdoor.



В докладе отмечалось, что американцы, стремящиеся к высокооплачиваемой работе, возможно, пожелают сосредоточиться всего на двух отраслях: здравоохранении и технологиях. Почему? Потому, что 18 из 25 наиболее высокооплачиваемых рабочих мест предлагают как раз эти сектора. При этом работа в сфере здравоохранения, скорее всего, останется «устойчивой к автоматизации»: ведь она, помимо технических знаний, требует сочетания «мягких» навыков, например, сочувствия и способности к суждению.



В топ-25 самых высокооплачиваемых рабочих мест из опроса Glassdoor на первое место вышла профессия врача со среднегодовым базовым окладом в 195.842 долл. Намного меньше получают ассистенты врача (108.761 $) и практикующие медсёстры (106.962 $). В хвосте списка: менеджер-консультант (97.154 $), поверенный (96.678 $), «облачный» инженер (96.449 $), налоговый менеджер (96.175 $) и специалист по данным (96.116 $).





Помимо профессий, которые служат источником дохода, в развитых странах выделяют профессии, которые пользуются традиционным уважением в обществе.



Кого на Западе уважают

Топ-10 самых уважаемых профессий привёл на страницах издания ValueWalk Викас Шукла.



Глобальная благотворительная организация Varkey Foundation и Университет Сассекса (Великобритания) недавно провели опрос с целью вычислить «наиболее уважаемые вакансии». Опрос проводился в 35 странах. Всего было выявлено четырнадцать профессий, четыре из них в топ не вошли.



«Наименьшее уважение» (14 место) получили библиотекари: средний балл 4,6 из 14. Чуть выше места заняли: социальные работники (5,8 балла), веб-дизайнеры (5,9) и учителя начальной школы (6,4).



Какие же профессии попали в десятку?



10 место: учитель средней школы. Во всём мире растёт дефицит квалифицированных учителей, отметили исследователи. Также отмечается, что в США и других развитых странах высококвалифицированные специалисты с меньшей вероятностью увидят в таком преподавании карьеру. Кроме того, Фонд вычислил, что учителя весьма уважаются в Китае, Малайзии и на Тайване, но не в западных странах.



9 место: консультант по управлению. Это тот, кто помогает крупным и малым предприятиям улучшить свою работу.



8 место: менеджер местного самоуправления. Руководители местных органов власти работают в сферах образования, планирования, социальной работы и жилищного строительства.



7 место: бухгалтер. Эта профессия обычно хорошо оплачивается и пользуется большим уважением во всём мире.



6 место: медсестра. Работа медсестры не так хорошо оплачиваются, как работа бухгалтеров или управленческих консультантов. Да и уход за больными считается профессией «низкого статуса». Но когда дело доходит до уважения, медсестры поднимаются высоко: они вызывают у людей больше уважения, чем бухгалтеры и консультанты по менеджменту.



5 место: полисмен. Для этой профессии характерны как престиж, так и невысокая оплата труда.



4 место: классный руководитель. Он пользуется гораздо большим уважением, чем простые учителя начальных и средних школ.







3 место: инженер. Инженеры меняют саму жизнь: то, как мы живём, путешествуем и общаемся. Они преобразовали почти каждый элемент нашей жизни при помощи математики и физики.



2 место: юрист. Юриспруденция — одна из самых уважаемых профессий в мире.



1 место: врач. Несомненно, самая уважаемая профессия в мире. И оплата труда врачей тоже одна из самых высоких.



«Интересно, будут ли эти профессии пользоваться таким же уважением, когда роботы начнут заменять людей?» — задаётся вопросом автор материала.



Что ж, на этот вопрос уже пытаются ответить.



Через десять лет



Список «самых перспективных» профессий в 2028 году привёл сайт HRD (Human Resources Director).



Повышение автоматизации может «бросить тень» на будущее рабочих, занятых в трудоёмких отраслях (производстве).







Однако численность работников умственного труда, особенно в сфере управления, будет только расти. Это подтверждают данные Wall Street Journal.



Устойчивый рост занятости к 2028 году будет отмечаться в профессиях, связанных с управлением человеческими ресурсами (35 место из 800 карьерных мест).



Исследователи составили топ-10 профессий 2028 года. Первые три «наиболее многообещающие карьеры» потребуют именно управленческого опыта: генеральный и операционный менеджеры (более 165 тыс. рабочих мест в США), финансовый менеджер (около 105 тыс. мест), прочие менеджеры (68,5 тыс.).



Оставшиеся семь профессий потребуют высокотехнологичных и специальных знаний, а также многолетнего обучения и опыта: разработчик прикладного программного обеспечения (241,5 тыс. мест), адвокат (50 тыс.), менеджер компьютерных и информационных систем (ок. 47 тыс.), менеджер по продажам (20,6 тыс.), аналитик управления (более 118 тыс.), разработчик систем (42,6 тыс.), менеджер в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания (71,6 тыс.).



В ожидании налёта. Окопы, лазарет и снайпер



А что в России?



О престижных профессиях в России и об их перспективах иностранная пресса умалчивает. Впрочем, об одной профессии журналисты всё же рассказывают.



В прошлом году Казначейство США обнародовало список из 114 российских политиков и бизнесменов, а также 96 человек, которые считаются олигархами. Список был составлен в ответ «на вмешательство России в президентские выборы 2016 года», сообщает Business Insider. Основываясь на этом списке Министерства финансов США и данных журнала Forbes, Business Insider составил свой список — перечень 25 самых богатых российских олигархов, близких к Путину.



В список входят, к примеру, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын с состоянием в 4,8 миллиарда долларов (это самый бедный представитель так называемой олигархии, близкой к Путину).



Чуть богаче Пётр Авен (5,3 миллиарда долларов). Он возглавляет «Альфа-банк».



Примерно столько же имеет Александр Абрамов — 5,4 млрд. долларов. Он председательствует в совете директоров Evraz Group, кроме того, он член Бюро Совета предпринимателей при правительстве РФ.



На восемнадцатом месте — Олег Дерипаска (6,9 млрд. долларов), председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент «Русала», президент En+ Group (до 2017 года).



Четырнадцатое место занимает Дмитрий Рыболовлев с 7,4 млрд. долларов. В 2010 году Рыболовлев продал свою долю в компании «Уралкалий» за 6,5 миллиарда долларов и затем приобрёл бывший особняк мистера Трампа в Палм-Бич «Maison de L'Amitie», а заодно и футбольный клуб «AS Monaco», сообщает издание.



12-е место у Виктора Рашникова (9,8 миллиарда долларов). Рашников — мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината.



Открывает десятку олигархов Роман Абрамович с 11,2 миллиарда долларов. Этот человек является мажоритарным владельцем футбольного клуба «Челси» и второй по величине яхты в мире, которую он купил за 400 миллионов долларов в 2010 году. (Кстати, по новейшей версии Forbes, которую приводит Википедия, у Абрамовича уже 12,4 млрд. долл.)



Список тех, кто перечислен с 9-го по 1-е места: Геннадий Тимченко (15,7 миллиарда долларов), Михаил Фридман (15,7 млрд.), Алишер Усманов (16 млрд.), Вагит Алекперов (16,4 млрд.), Андрей Мельниченко (16,4 млрд.), Владимир Потанин (16,5 млрд.), Леонид Михельсон (18,1 млрд.), Владимир Лисин (19 млрд.) и Алексей Мордашов (19,6 млрд.).



Уважаема ли в стране «профессия» олигарха? Об этом ничего не пишут американцы; разумно и нам будет уклониться от ответа на этот вопрос.



Что касается олигархических доходов, то американским разработчикам ПО, врачам, юристам и тем более классным руководителям такие и не снились. Это величины несопоставимые, поэтому в США пора разработать другой топ — топ профессий миллиардеров, а также вычислить величину общественного уважения к тем, кто набил сундуки золотом. Было бы любопытно.



Что ждёт Россию в 2028 году? Ясно одно: олигархов не заменят роботы.



Самые уважаемые профессии на Западе. Самые высокооплачиваемые. В настоящем и будущем, от 2019 года до 2028-го. А что в России? О престижных профессиях в этой стране иностранная пресса умалчивает. Впрочем, об одной профессии журналисты всё же рассказывают.Как рассказывает «USA Today», американцы в трудоспособном возрасте по-разному относятся к своей карьере. Некоторые ищут занятие, которое способствует приложению их природных способностей и талантов, другие «следуют за своими страстями», то есть стремятся к должностям, которые подчёркивают их значимость.Средняя заработная плата по всем рабочим местам в Соединённых Штатах составляет 46.072 доллара в год. Но существует много профессий, где доход сотрудника значительно превышает этот средний показатель.В топ-25 самых высокооплачиваемых рабочих мест в Америке входят те профессии, где высок уровень специализации, будь то технический опыт работы со сложными машинами, годы обучения в медицинской или юридической школе или важный опыт в управлении персоналом и обеспечении интересов инвесторов компании.Низовые места в списке из 25 высокооплачиваемых должностей в Америке занимают инженеры в промышленности (средний годовой доход по итогам 2018 года составил 77.948 долларов, инженеры-механики (средний годовой доход 81.224 доллара), а также менеджеры по маркетингу и продажам (81.484 долл.).Чуть лучше обстоят дела с зарплатой у рядовых программистов (82.732 долл. в год), судей и прочих работников судебной системы (83.304 долл.), аналитиков в сфере инфобезопасности (85.020 долл.) и ветеринаров (87.204 долл.).Больше зарабатывают лётчики и бортинженеры (90.636 долларов), ассистенты врачей (91.104 долл.), аэрокосмические инженеры (92.976 долл.), разработчики программного обеспечения, приложений и систем программного обеспечения (96.928 долл.) и менеджеры компьютерных и информационных систем (97.604 долл.).Далее идут стоматологи со средним годовым доходом в 97.968 долларов, медсёстры (98.488 долл.), адвокаты (101.244 доллара), врачи и хирурги (104.052 долл.), фармацевты (107.692 долл.) и нек. др., а также руководители (1 место в топе, 119.132 долл.).Иные сведения о самых высокооплачиваемых рабочих местах приводил в прошлом году CBS News, сославшийся на исследование сайта занятости Glassdoor.В докладе отмечалось, что американцы, стремящиеся к высокооплачиваемой работе, возможно, пожелают сосредоточиться всего на двух отраслях: здравоохранении и технологиях. Почему? Потому, что 18 из 25 наиболее высокооплачиваемых рабочих мест предлагают как раз эти сектора. При этом работа в сфере здравоохранения, скорее всего, останется «устойчивой к автоматизации»: ведь она, помимо технических знаний, требует сочетания «мягких» навыков, например, сочувствия и способности к суждению.В топ-25 самых высокооплачиваемых рабочих мест из опроса Glassdoor на первое место вышла профессия врача со среднегодовым базовым окладом в 195.842 долл. Намного меньше получают ассистенты врача (108.761 $) и практикующие медсёстры (106.962 $). В хвосте списка: менеджер-консультант (97.154 $), поверенный (96.678 $), «облачный» инженер (96.449 $), налоговый менеджер (96.175 $) и специалист по данным (96.116 $).Помимо профессий, которые служат источником дохода, в развитых странах выделяют профессии, которые пользуются традиционным уважением в обществе.Топ-10 самых уважаемых профессий привёл на страницах издания ValueWalk Викас Шукла.Глобальная благотворительная организация Varkey Foundation и Университет Сассекса (Великобритания) недавно провели опрос с целью вычислить «наиболее уважаемые вакансии». Опрос проводился в 35 странах. Всего было выявлено четырнадцать профессий, четыре из них в топ не вошли.«Наименьшее уважение» (14 место) получили библиотекари: средний балл 4,6 из 14. Чуть выше места заняли: социальные работники (5,8 балла), веб-дизайнеры (5,9) и учителя начальной школы (6,4).Какие же профессии попали в десятку?10 место: учитель средней школы. Во всём мире растёт дефицит квалифицированных учителей, отметили исследователи. Также отмечается, что в США и других развитых странах высококвалифицированные специалисты с меньшей вероятностью увидят в таком преподавании карьеру. Кроме того, Фонд вычислил, что учителя весьма уважаются в Китае, Малайзии и на Тайване, но не в западных странах.9 место: консультант по управлению. Это тот, кто помогает крупным и малым предприятиям улучшить свою работу.8 место: менеджер местного самоуправления. Руководители местных органов власти работают в сферах образования, планирования, социальной работы и жилищного строительства.7 место: бухгалтер. Эта профессия обычно хорошо оплачивается и пользуется большим уважением во всём мире.6 место: медсестра. Работа медсестры не так хорошо оплачиваются, как работа бухгалтеров или управленческих консультантов. Да и уход за больными считается профессией «низкого статуса». Но когда дело доходит до уважения, медсестры поднимаются высоко: они вызывают у людей больше уважения, чем бухгалтеры и консультанты по менеджменту.5 место: полисмен. Для этой профессии характерны как престиж, так и невысокая оплата труда.4 место: классный руководитель. Он пользуется гораздо большим уважением, чем простые учителя начальных и средних школ.3 место: инженер. Инженеры меняют саму жизнь: то, как мы живём, путешествуем и общаемся. Они преобразовали почти каждый элемент нашей жизни при помощи математики и физики.2 место: юрист. Юриспруденция — одна из самых уважаемых профессий в мире.1 место: врач. Несомненно, самая уважаемая профессия в мире. И оплата труда врачей тоже одна из самых высоких.«Интересно, будут ли эти профессии пользоваться таким же уважением, когда роботы начнут заменять людей?» — задаётся вопросом автор материала.Что ж, на этот вопрос уже пытаются ответить.Список «самых перспективных» профессий в 2028 году привёл сайт HRD (Human Resources Director).Повышение автоматизации может «бросить тень» на будущее рабочих, занятых в трудоёмких отраслях (производстве).Однако численность работников умственного труда, особенно в сфере управления, будет только расти. Это подтверждают данные Wall Street Journal.Устойчивый рост занятости к 2028 году будет отмечаться в профессиях, связанных с управлением человеческими ресурсами (35 место из 800 карьерных мест).Исследователи составили топ-10 профессий 2028 года. Первые три «наиболее многообещающие карьеры» потребуют именно управленческого опыта: генеральный и операционный менеджеры (более 165 тыс. рабочих мест в США), финансовый менеджер (около 105 тыс. мест), прочие менеджеры (68,5 тыс.).Оставшиеся семь профессий потребуют высокотехнологичных и специальных знаний, а также многолетнего обучения и опыта: разработчик прикладного программного обеспечения (241,5 тыс. мест), адвокат (50 тыс.), менеджер компьютерных и информационных систем (ок. 47 тыс.), менеджер по продажам (20,6 тыс.), аналитик управления (более 118 тыс.), разработчик систем (42,6 тыс.), менеджер в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания (71,6 тыс.).О престижных профессиях в России и об их перспективах иностранная пресса умалчивает. Впрочем, об одной профессии журналисты всё же рассказывают.В прошлом году Казначейство США обнародовало список из 114 российских политиков и бизнесменов, а также 96 человек, которые считаются олигархами. Список был составлен в ответ «на вмешательство России в президентские выборы 2016 года», сообщает Business Insider. Основываясь на этом списке Министерства финансов США и данных журнала Forbes, Business Insider составил свой список — перечень 25 самых богатых российских олигархов, близких к Путину.В список входят, к примеру, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын с состоянием в 4,8 миллиарда долларов (это самый бедный представитель так называемой олигархии, близкой к Путину).Чуть богаче Пётр Авен (5,3 миллиарда долларов). Он возглавляет «Альфа-банк».Примерно столько же имеет Александр Абрамов — 5,4 млрд. долларов. Он председательствует в совете директоров Evraz Group, кроме того, он член Бюро Совета предпринимателей при правительстве РФ.На восемнадцатом месте — Олег Дерипаска (6,9 млрд. долларов), председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент «Русала», президент En+ Group (до 2017 года).Четырнадцатое место занимает Дмитрий Рыболовлев с 7,4 млрд. долларов. В 2010 году Рыболовлев продал свою долю в компании «Уралкалий» за 6,5 миллиарда долларов и затем приобрёл бывший особняк мистера Трампа в Палм-Бич «Maison de L'Amitie», а заодно и футбольный клуб «AS Monaco», сообщает издание.12-е место у Виктора Рашникова (9,8 миллиарда долларов). Рашников — мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината.Открывает десятку олигархов Роман Абрамович с 11,2 миллиарда долларов. Этот человек является мажоритарным владельцем футбольного клуба «Челси» и второй по величине яхты в мире, которую он купил за 400 миллионов долларов в 2010 году. (Кстати, по новейшей версии Forbes, которую приводит Википедия, у Абрамовича уже 12,4 млрд. долл.)Список тех, кто перечислен с 9-го по 1-е места: Геннадий Тимченко (15,7 миллиарда долларов), Михаил Фридман (15,7 млрд.), Алишер Усманов (16 млрд.), Вагит Алекперов (16,4 млрд.), Андрей Мельниченко (16,4 млрд.), Владимир Потанин (16,5 млрд.), Леонид Михельсон (18,1 млрд.), Владимир Лисин (19 млрд.) и Алексей Мордашов (19,6 млрд.).Уважаема ли в стране «профессия» олигарха? Об этом ничего не пишут американцы; разумно и нам будет уклониться от ответа на этот вопрос.Что касается олигархических доходов, то американским разработчикам ПО, врачам, юристам и тем более классным руководителям такие и не снились. Это величины несопоставимые, поэтому в США пора разработать другой топ — топ профессий миллиардеров, а также вычислить величину общественного уважения к тем, кто набил сундуки золотом. Было бы любопытно.Что ждёт Россию в 2028 году? Ясно одно: олигархов не заменят роботы. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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