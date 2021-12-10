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Заграничный подход: как в России планируют поддержать экспортеров
10 декабря 2021, 18:40 • 101 • Политика
Перед Россией стоит задача увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на 70%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая перед участниками форума «Сделано в России». Во время мероприятия разные компании представили свою продукцию, а некоторые попросили содействия у премьера. В Госдуме «Известиям» подтвердили намерения по поддержке экспорта наукоемких технологий. Также в этот день на полях форума глава кабмина провел переговоры со своей сербской коллегой Аной Брнабич. В Совфеде отношения двух стран назвали примером союзничества.
Несырьевой экспорт
Форум «Сделано в России» проводится с 2012 года, его основные задачи — определение актуальных трендов развития экспорта и демонстрация возможностей, которые государство предоставляет экспортерам. В этом году программа традиционно включала пленарную дискуссию, круглые столы, а также онлайн-обсуждения с участниками из зарубежных стран и регионов РФ. Часть мероприятий была посвящена мастер-классам для экспортеров и вебинарам по мерам государственной поддержки.
С самого утра на разных площадках активно кипела работа. Компании демонстрировали достижения своих предприятий в рамках выставочной части форума. Главную часть экспозиции занимала наукоемкая и инновационная продукция, представленная в виде кластеров: медицина, информационные технологии, машиностроение и оборудование. Сами производители в разговорах с «Известиями» отметили, что с поиском внешних рынков иногда возникают сложности, но со стороны федеральных властей осуществляется поддержка.
Также здесь был представлен стенд, который позволял участникам совершить виртуальное путешествие по России. Посетителей экспозиции встречала объемная 3D-карта страны в сферическом коробе с прозрачным сенсорным экраном. Пока работала выставка, первый вице-премьер Андрей Белоусов объявлял победителей премии «Экспортер года» — награды получили представители компаний из самых разных российских регионов. После небольшого перерыва началось и пленарное заседание, которое открыл премьер-министр Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин и премьер-министр Сербии Ана Брнабич во время посещения выставки высокотехнологичных товаров и услуг российских экспортеров в рамках международного экспортного форума «Сделано в России – 2021»
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Он отметил, что процессы в мировой экономике развиваются стремительно, а перед Россией стоит задача обеспечить к 2030 году реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70%. По словам главы кабмина, объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2021-м составит более $180 млрд. «Это станет самым высоким показателем за последние три года», — подчеркнул премьер.
— Сейчас компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее 1%. Этот дисбаланс предстоит преодолеть. Нам нужна единая система поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее, а также комплекс мер для помощи компаниям, которую они будут получать на каждом этапе своего развития, — добавил глава кабмина.
Премьер также перечислил и другие шаги по развитию экспорта. Среди них — обеспечение удобной работы на зарубежных направлениях, а также информационная поддержка начинающих экспортеров. Кроме того, по словам премьера, важно развивать инструменты финансовой поддержки и понимать принципы работы электронной коммерции.
В Госдуме «Известия» заверили, что готовы поддерживать направление по экспорту наукоемких технологий.
Посетители на выставке высокотехнологичных товаров и услуг российских экспортеров в рамках международного экспортного форума «Сделано в России»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
— Технологический разрыв между иностранными и российскими производителями, конечно, сокращается. Он сокращается несколько медленнее, чем хотелось бы. Виной тому — тот период времени, когда в России была тяжелая политическая и экономическая ситуация. Тогда в России были разрушены многие технологические цепочки, а свое существование прекратили серьезные опорные учреждения, — рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Он также напомнил о высокой конкуренции в этой сфере и добавил, что уже видны результаты усилий правительства по развитию рынка технологий и, в частности, IT-сферы.
Сербский консенсус
После Михаила Мишустина перед участниками форума выступила его сербская коллега Ана Брнабич. Она отметила экономические успехи Сербии и рассказала о проведенных за последние годы реформах. Кроме того, политик выделила ряд направлений, по которыми российско-сербское сотрудничество развивается особенно активно.
— Я буду работать над укреплением нашего партнерства, чтоб оно стало сильнее. Я хочу воспользоваться возможностью и пригласить российские компании радовать своими достижениями, — подытожила сербский премьер-министр на русском языке.
После своих выступлений премьеры осмотрели стенды компаний. Представители крупных предприятий рассказали главам правительств о своих успехах и планах. Кто-то просил у руководителей поддержки, а кому-то хотелось сделать фотографию на память. Завершив просмотр выставки, политики обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.
Посетители на выставке высокотехнологичных товаров и услуг российских экспортеров в рамках международного экспортного форума «Сделано в России»
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
— В торгово-экономической сфере мы преодолели негативные последствия коронавирусной инфекции. В январе–октябре объем взаимной торговли вырос почти на 20% по сравнению с 2020 годом и составил $1,9 млрд, — отметил Михаил Мишустин.
Он также поблагодарил коллегу за почтительное отношение к совместному историческому наследию. «Отношения между нашими странами по-настоящему особые, основанные на исторической дружбе, духовной близости и, я бы сказал, братстве российского и сербского народов», — подчеркнул российский премьер.
Его сербская коллега, в свою очередь, отметила высокий интерес к российским технологиям и поблагодарила за поддержку России в областях энергетики и международной политики. Отдельно она уделила внимание поставкам «Спутника V».
— Сербия была одной из первых стран, которая получила вакцину в Европе. Спасибо за то, что готовы поделиться технологиями производства. Наше сотрудничество растет, но уверена, что есть очень много возможностей для его совершенствования, — подчеркнула Ана Брнабич.
Она также подтвердила, что Сербия не собирается вводить никаких санкций против России, и напомнила, что наши страны поддерживали друг друга в самые сложные исторические периоды. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным отношениям Владимир Джабаров назвал сотрудничество Москвы и Белграда примером настоящего союзничества.
Михаил Мишустин и премьер-министр Сербии Ана Брнабич во время переговоров
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
— Сербия благодарна России за помощь в борьбе против османского ига и многолетнюю поддержку. Вспомните, когда премьер-министр Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой во время бомбежек Югославии. Россия помогла Сербии и в энергетическом вопросе, что мы увидели во время встречи президентов Владимира Путина и Александра Вучича, — отметил сенатор.
Он подытожил, что и Россия дорожит отношениями с Сербией, а также рассчитывает на их дальнейшее развитие.
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