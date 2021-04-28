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Заговорщики признали вину в деле о покушении на Лукашенко

28 апреля 2021, 22:40  •  98 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
До сих пор КГБ Республики не называет фамилию четвертого участника подготовки мятежа
Оппозиционеры, готовившие заговор против лидера Белоруссии Александра Лукашенко с целью его ликвидации и свержения власти, признали свою вину. Об этом говорится в фильме "Убить президента", который был показан на местном телеканале ОНТ.
Напомним, КГБ Республики предъявил обвинение четырем задержанным, однако в силовом ведомстве пока не раскрывают фамилию одного из них (по данным журналистов – это экс-сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович). Другими фигурантами дела о покушении на главу государства являются лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и Зенкович.
"Решаются три задачи. Первая – нейтрализация непосредственно руководства страны: арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача – это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача – занятие символических объектов города", – приводятся слова Зенковича.
В фильме юрист открытым текстом говорит, что был техническим организатором подготовки преступления. Кроме того, он раскрыл имя человека, который принимал участие в обсуждении планов по устранению представителей властных структур страны. Им оказался сбежавший в США психиатр Дмитрий Щигельский – давний оппонент бацьки.
"Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор", – заявил Зенкович.
В свою очередь Костусев отметил, что "дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры". А Федута не стал отрицать, что в разговорах с заговорщиками реально обсуждался вопрос "о возможности занятия ряда учреждений" в Минске. В их число входили медиа, узлы связи, чтобы на какой-то период отключить интернет.
"Я признаю себя виновным в участии в заговоре", – сказал политолог.
Напомним, Зенкович и Федута были задержаны в Москве при содействии ФСБ, а Костусев – в Белоруссии. Информация об этом появилась в прошлые выходные, 17 апреля. Позже в МИД России сообщили, что фигурантов дела о покушении на Лукашенко консультировали в западных столицах, а такую невозможно организовать без ведома спецслужб США.

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