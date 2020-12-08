Заговорщики окружены, спецназ ждёт: Правда о развале СССР

Автор:

Сергей Латышев

Убийцы СССР, почти все из которых – за исключением Бориса Ельцина – ещё живы, устроили свой шабаш, имевший все признаки госпереворота, в бывшей охотничьей резиденции Никиты Хрущёва в Вискулях, в восьми километрах от польской границы, которую, не исключено, они намеревались в случае чего пересечь, понимая, что измена Родине карается по закону смертью. Однако президент СССР и по совместительству "лучший немец" – объединитель Германии – Михаил Горбачёв, как всегда, бездействовал, в результате чего Россия вернулась на западе к границам Московии, утратила Закавказье и Среднюю Азию. И могла потерять вообще всё, если бы дальнейший распад государства не остановил президент Владимир Путин.

Всё шло по плану

Упразднение СССР, победившего опиравшуюся на ресурсы почти всей Европы гитлеровскую Германию, супердержавы, ставшей своеобразной реинкарнацией Российской Империи, носило абсолютно противозаконный характер. Беловежские соглашения и дополнившая их Алма-Атинская декларация были подписаны в нарушение Закона СССР от 3.04.1990 года №1409-I "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", итогов Всесоюзного референдума о сохранении СССР от 17.03.1991 года и решения Совета Республик ВС СССР (верхняя палата парламента) от 26.12.1991 года.

Генеральный прокурор СССР Николай Трубин, изгнавший перед этим из прокуратуры своего старшего помощника Виктора Илюхина, который 4 ноября 1991 года возбудил против президента Горбачёва уголовное дело по статье 64 УК РСФСР (измена Родине) в связи с подписанием тем постановлений Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии, не увидел в этом ничего противозаконного. Как и примкнувший к заговорщикам министр обороны СССР Евгений Шапошников, получивший от Горби маршальское звание за преданность и намерение бомбить Кремль в ходе инсценировки ГКЧП. Естественно, палец о палец не ударил и руководитель межреспубликанской службы безопасности СССР прожжённый партократ Вадим Бакатин, сдавший недавно американцам по указанию Ельцина уникальную систему прослушки в американском посольстве в Москве.

Белорусский КГБ, руководитель которого, Эдуард Ширковский, находился вместе со всей компанией в Вискулях, сообщил в Москву – в комитет и Горбачёву – о происходящем госперевороте, что усадьба оцеплена спецназом республиканского КГБ, который может в любой момент арестовать заговорщиков. Москва приказала находиться на позициях и ждать команды. Но команды, конечно, не поступило, и дисциплинированные белорусские чекисты из потенциальных тюремщиков превратились в охранников. Точно так же группа "Альфа" топталась 19 августа того же года у дачи Ельцина в Архангельском, но приказа арестовать его от ГКЧП так и не получила…

Соглашение о создании СНГ и, соответственно, упразднении СССР подписали высшие должностные лица и главы правительств трёх союзных республик: Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич – от Белоруссии, Борис Ельцин и его "серый кардинал", марксист-начётчик Геннадий Бурбулис – от России и Леонид Кравчук с Витольдом Фокиным – от Украины. Данное соглашение и другие подписанные вместе с ним документы, которые нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, были ратифицированы Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991 года. Одновременно Россией был расторгнут Союзный договор 1922 года. А 21 декабря 1991-го свои гвозди в гроб СССР вбили Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Главы этих новоиспечённых государств подписали в Алма-Ате (Казахстан) совместно с Белоруссией, Россией и Украиной Декларацию об образовании СНГ. Во всех этих странах у власти находилась переродившаяся из товарищей в господ коммунистическая номенклатура вместе с созданными ею из ничего националистами. В декабре 1993 года к Соглашению о создании СНГ присоединилась Грузия. Из республик бывшего СССР в СНГ, позволявшее странам-членам делать всё, что они хотят, не вошли Латвия, Литва и Эстония, рассчитывавшие, что их возьмут в Евросоюз. Так прекратила существование советская супердержава. На окраинах её ликвидация привела к кровавым конфликтам, некоторые из которых – в Закавказье и Приднестровье – до сих пор не урегулированы.

Объективная видимость

Междусобойчик в Беловежской Пуще был такой же инсценировкой по маскировке начавшегося задолго до этого демонтажа СССР, как и события ГКЧП, поэтому они сразу же подверглись тотальной мифологизации.

На поверхности, однако, всё выглядело примерно так, как это описали в своих воспоминаниях участники этой "чёрной мессы". Умалчивается только об одном: все они играли свои роли, заранее зная, какой будет результат. Нам рассказывают, например, что никакого роспуска СССР вначале и не планировалось. Но зачем тогда приехали в Беловежскую Пущу вместе с Ельциным такие чудесные люди, как будущий "шоковый терапевт" Егор Гайдар и житель солнечной Флориды с 2012 года Мистер Да – Андрей Козырев, требующий теперь от Вашингтона "харчить" Россию, МИД которой он некогда возглавлял, превратив его в филиал Госдепа? Они тоже были нужны для того, чтобы обсуждать поставки нефти и газа? Нет, конечно, они были нужны для другого. Вечно нетрезвый Ельцин уже в Минске проболтался, что встреча лидеров трёх "славянских республик" "станет исторической".

На самой встрече, начавшейся вечером 7 декабря, постоянно "бодавшийся" с Кравчуком Ельцин предложил президенту Украины… подписать союзный договор, который несколькими неделями ранее согласовывали в Ново-Огарёве Горбачёв и главы республик. А когда Кравчук, "криво усмехнувшись", отказался, тут уже и Ельцин заявил, что без Украины присоединяться к Союзу не станет. И только тогда – к ужасу белорусских хозяев, не мысливших свою республику якобы вне Союза, – участники встречи стали задумываться над заменой СССР.

Российская делегация предложила такой вариант, что ночью "эксперты" составят проект соглашения, а лидеры трёх республик на следующий день его примут. Тут же оказалось, что Козырев и Ко привезли с собой "совсем сырые черновики" из Москвы. Так, дескать, и появился после баньки с парилкой и наверняка зубровкой проект соглашения о создании СНГ. Его самые важные части были засунуты в преамбулу и в одну из заключительных статей: "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование" и "деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств – членов Содружества прекращается". Почему эти моменты самые важные, станет понятно позже.

Миф и реальность

В любом мифе, однако, угадывается реальность. Так, например, хотя Кравчук сейчас претендует на то, что это он уничтожил СССР (по этой части украинские руководители действительно мастаки), участниками беловежской встречи не отрицается, что идею "распустить" СССР выдвинул главный "правовед" в российской делегации, советник Ельцина Сергей Шахрай. На этом же настаивал ельцинский "государственный секретарь" Бурбулис: только после денонсации Союзного договора 1922 года "наши договорённости с правовой точки зрения будут абсолютно корректными". Кебич уверял, что слова о роспуске СССР в соглашение добавили по инициативе Бурбулиса уже после того, как полный текст одобрили высшие руководители трёх республик. Запомним и это.

Откровенным шоу является и звонок Ельцина из Вискулей президенту США Джорджу Бушу, чтобы "похвастаться" уничтожением СССР. Звонок оказался, дескать, неожиданностью для тогдашнего хозяина Белого дома, а для Горбачёва, которому после этого позвонил с кратким сообщением о содеянном Шушкевич, ещё и оскорбительной неожиданностью. Нет, конечно, Горби понимал, что Ельцин обязательно позвонит Бушу-отцу, но якобы надеялся, что ему всё-таки позвонят первому. Напомним, что президент СССР знал обо всём, что происходило в Вискулях, так же, как и обо всём, связанном с ГКЧП, несмотря на "форосское заключение".

В 2008 году американцы "рассекретили" содержание телефонного звонка Ельцина Бушу-старшему, чтобы подкрепить этот миф: Козырев долго связывался с Вашингтоном, президент был очень осторожен и говорил односложно: "Понимаю", "Хорошо", "Я благодарен за ваш звонок и вашу откровенность", "Будем ждать реакции центра и других республик".

"Великие артисты"

Просто поразительно, как чётко расписали свои роли в уничтожении СССР Горбачёв и Ельцин – прямо как Керенский с Лениным в уничтожении в том же ХХ веке Российской Империи. Правда, Ельцин не умел так же хорошо врать, как его подельники. Вот что он заявил, например, в телефонном разговоре Бушу-старшему:

Господин президент, должен сказать вам конфиденциально, что президент Горбачёв не знает об этих результатах. Он знал о нашем намерении собраться – собственно, я сам сказал ему о том, что мы собираемся встретиться. Конечно, мы незамедлительно направим ему текст нашего соглашения, так как, безусловно, он должен будет принимать решения на своём уровне. Господин президент, я был сегодня с вами очень и очень откровенен. Мы, четыре государства (Ельцин заверил хозяина Белого дома, что, несмотря на отсутствие в Вискулях Нурсултана Назарбаева, Казахстан тоже поддерживает уничтожение СССР. – Ред.), считаем, что существует только один возможный выход из сложившейся критической ситуации. Мы не хотим ничего делать втайне – мы немедленно передадим заявление в прессу. Мы надеемся на ваше понимание.

Когда всё закончилось, Ельцин был настолько пьян, что белорусские хозяева не дали ему выступить на пресс-конференции, а когда он прибыл 9 декабря рано утром в Москву, его пришлось выносить из самолёта. Пропил Россию? Не спешите делать такие выводы.

Оставшийся без "царства" Горбачёв сыграл свою роль, пожалуй, ещё лучше. Глава белорусского парламента Шушкевич позднее описал свой разговор с Горби так: "Я в двух словах его проинформировал: "Подписали вот такое заявление, и суть его сводится к следующему… Мы надеемся на конструктивное продолжение такого подхода и другого не видим". Горбачёв: "Да вы понимаете, что вы сделали?! Вы понимаете, что мировая общественность вас осудит! Гневно!" А я уже слышу, что Ельцин разговаривает с Бушем: "Джордж, привет!" – и Козырев переводит… Горбачёв продолжает: "Что будет, когда об этом узнает Буш?!" А я говорю: "Да Борис Николаевич уже сказал ему, нормально он воспринял…" И тогда на том конце провода Горбачёв устроил немую сцену… И мы попрощались".

Советник Горбачёва Георгий Шахназаров впоследствии утверждал, и это, безусловно, так, что в течение некоторого времени после беловежских событий Горбачёв "ещё мог бы восстановить в армии единоначалие, даже несмотря на то, что маршал Шапошников переметнулся на сторону заговорщиков". Однако Горби боялся, дескать, кровопролития. Спустя четверть века после того, как он уничтожил великую страну, "лучший немец" в своей обычной косноязычной манере заявил:

Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошёл на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться.

Вот это актёрский талант! Можно подумать, Горбачёв не знал, зачем едут в Беловежскую Пущу с "экспертами" лидеры трёх республик – учредителей СССР после того, как американские представители согласовали в Москве и Киеве все основные параметры предстоящей "сделки"! С Минском, возможно, так не поработали, так как в Вашингтоне понимали, что белорусы будут ориентироваться на Россию. А каким великолепным актёром был экс-директор ЦРУ Джордж Буш – старший: он всё знает, но изображает изумление, что его застали врасплох, что США тут совсем ни при чём!

Подводим итоги

Итак, был ли шанс после 8 декабря 1991 года сохранить страну? Был, потому что, действительно, ничего не потеряно, пока не потеряно всё. Но очень маленький. Потому что действующие лица описанной нами трагедии – те люди, которые принимали решения, – оказались на своих постах лишь потому, что ликвидация СССР вступала в завершающую стадию. Их "ошибки" и преступления были поэтому не случайными.

СССР ликвидировали потому, что после убийства Сталина в 1953 году советскую номенклатуру никто не "чистил", никаких идеалов у неё уже и при "великом вожде" не осталось и работала она при нём из-под палки – остались привычка к привилегированному существованию, тайное восхищение Западом. А также – внимание! - постепенно крепнущая мечта завладеть на правах личной собственности тем, чем партократия, "красные директора", силовики распоряжались по долгу службы. Культивируя тайные сделки с Западом со времён лунной аферы США, если не убийства президента Джона Кеннеди, клюнув на детант и разводя коррупцию, номенклатура перестала при впавшем в маразм позднем Брежневе развивать страну, втянула её в Афганскую войну, которую нельзя было выиграть, специально доводила всё до абсурда, плодя на пустом месте оскорбительный дефицит всего и вся, не останавливаясь даже перед провокациями в "эпоху великих катастроф". И всё это лишь для того, чтобы убить веру народов СССР в собственную страну, сделать возможной её ликвидацию.

Лидеры советских республик, если кто ещё не понял, убили СССР, чтобы избавиться от юридического собственника богатств, которые они затем положили в карман – свой и своих кланов, прикрывшись демократической демагогией, а в нацреспубликах ещё и антирусским национализмом. Цинизм и отсутствие настоящего патриотизма в советских верхах сделали чудовищную геополитическую цену, которую пришлось заплатить стране и её народу за обогащение через развал своей элиты и примкнувших к ней откровенных уголовников, вполне приемлемой. Чтобы поживиться самим, дали поживиться и Западу, рассчитывавшему вскоре прикончить Россию.

Простым людям, не имевшим доступа к власти, заподозрить, разглядеть это предательство было исключительно сложно. А как бороться, если не видишь врага, если рядовые граждане привыкли подчиняться, советский режим – дискредитирован, а само начальство показывает пример несоблюдения присяги и законов? Ради всего хорошего, конечно, и против всего плохого. Та геополитическая катастрофа, будем надеяться, не прошла даром: наивности в народе поубавилось и большинство понимает, что ещё одного такого развала – третьего всего лишь за почти столетие – Россия просто не переживёт. Да и серьёзных предпосылок к этому теперь нет: по карманам всё уже в основном рассовали, осталось научиться этим эффективно управлять.

Гримаса истории

Кстати, один из главных действующих лиц беловежской драмы – председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич – в 1960-1961 годах работал в СКБ радиозавода в Минске и был куратором трудившегося там же в те годы лжеперебежчика-морпеха Ли Харви Освальда, будущего официального убийцы президента США Джона Кеннеди. Шушкевич обучал эту получившую убежище в СССР подсадную утку американских спецслужб, уехавшую затем на родину с русской женой, русскому языку. То, что власти США не свалили на Москву убийство в 1963 году в Далласе (штат Техас) президента Кеннеди, осуществлённое американским "глубинным государством", хотя запросто могли это сделать, очень дорого впоследствии, похоже, обошлось СССР.