Заговор раскрыт? "Хозяева денег" запустили коронавирус для свержения двух президентов

Автор:

Латышев Сергей

Западные СМИ, правительства и находящаяся у них на содержании российская оппозиция истерично заявляют, что сделку ОПЕК+ похоронила прежде всего Россия — её правительство и "нефтяники" во главе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и, разумеется, президент Владимир Путин. И теперь всем нам наступит конец, так как цена на нефть уже упала на 30%.

В этих надрывных воплях и криках тонут факты, которые заключаются в том, что Москва была согласна минимум до конца года продлить эту ставшую ей во многом невыгодной сделку. Но не была готова иметь дело со сговором ряда ориентирующихся на давнего клиента США — Саудовскую Аравию — стран. В условиях, когда по причине коронавируса и наступающего кризиса в мировой экономике, что в любом случае гарантировало бы падение цен на нефть, и в форме, предусматривающей отказ, эти страны предложили России практически в одностороннем порядке ещё больше сократить нефтедобычу. Чтобы фактически помочь США продолжать наращивать за счёт Москвы свою долю на глобальном нефтяном рынке и спасти от разорения американский сектор сланцевой нефти. Причём в то самое время, когда США не останавливаются ни перед чем, чтобы похоронить "Северный поток — 2", разрабатывая ещё более жёсткие санкции против западных партнёров "Газпрома".

Кто виноват?

Между тем очевидно, что это не Москва, а Эр-Рияд обрушил нефтяной рынок после того, как национальная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о готовности нарастить добычу до более чем 13 миллионов баррелей в сутки и предлагать её покупателям с существенной скидкой. Этому примеру сразу же последовали и саудовские союзники из числа нефтедобывающих монархий Персидского залива.

Именно данное обстоятельство вкупе с искусно подогреваемыми страхами из-за "пандемии" коронавируса обрушило мировой рынок нефти, многие игроки на котором во главе с США, не входящие в ОПЕК, чьи члены добывают сегодня всего 34% от общего объёма мировой нефти, продолжали расширять все эти годы нефтедобычу. В том числе за счёт интересов России, доля которой на этом рынке составляет 12,6%.

ОПЕК встал на путь саморазрушения, как и нынешний саудовский режим. Фото: Sodel Vladyslav / Shutterstock.com

Правда заключается в том, что хотя сделка становилась Москве по многим параметрам невыгодной, ради стабильности мировой экономики Россия была готова потерпеть до конца текущего года. Однако непартнёрское отношение к её интересам со стороны Эр-Рияда вынудило Москву выйти из соглашения с 1 апреля.

Обыватели и жулики: Это всё Сечин и Путин

Но как подают эту вполне ясную тему российские оппозиционные и западные СМИ? Вот лишь некоторые заголовки, которые помогут нам впоследствии ответить на вопрос, зачем они это делают: "Герой дна. Игорь Сечин расколол ОПЕК и заставил рынок паниковать. Что теперь ждёт экономику России?", "Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрётся", "Нефтяная война. Кем пожертвуют российские власти ради победы "Роснефти"?", "Сечин успешнее Навального: соцсети о могильщике путинского режима".

"Эхо Москвы" заботливо знакомит посетителей своего сайта с мнением "общественного деятеля" Михаила Ходорковского, которого Путин назвал в обнародованном в четверг интервью ТАСС жуликом, окружение которого замешано в убийствах: "Поскольку граждане пока не показали готовности себя защищать, грабить будут именно их. Через курс. Ведь гражданам хочется "твёрдой руки"? Ну тогда что удивляться, обнаруживая её у себя в кармане! Замечу, это второй раз, когда Сечин персонально роняет курс рубля, решая свои проблемы за счёт граждан. Некоторые считают, что ощутит падение только Москва из-за высокой доли импорта, но нет, подорожает всё, кроме того, что не имеет спроса на мировом рынке (то есть кроме полного дерьма). А если спрос есть, то будет уходить туда, пока цены не выровняются. Пшеница, например. Да и бензин не подешевеет"…

"В общем, друзья, — делает вывод развенчанный олигарх, — самый честный совет: чтобы сохранить свои деньги, свои права, надо их защищать. И иных вариантов, кроме улицы и забастовок, здесь нет".

Принявший активное участие в кровавом "распиле" активов СССР Михаил Ходорковский рассуждает о нынешнем кризисе из "прекрасного далёка" с цинизмом комсомольского активиста. Фото: Zhang Fan / Globallookpress

Короче, обвал рубля похоронит индексацию пенсий, пенсионную реформу, приведёт к разорению части бизнеса и увольнениям персонала, росту цен на всё, нехватке продовольствия, срыву правительственных планов в экономической сфере, погрузит большую часть народа в беспробудную нищету. И всё потому, что, наплевав, дескать, на интересы простых людей (ради чего, видимо, Москва должна всегда соглашаться на всё), "геополитик" Путин и "нефтяник" Сечин решили разобраться с американцами и саудитами. Заверения властей, что Россия благодаря колоссальным накопленным средствам сможет десять лет жить в условиях низких цен на нефть и даже с успехом заняться импортозамещением, с презрением отметаются.

В таком же ключе — часто с матом, в махрово-обывательском и абсолютно злобном стиле — эту тему развивают и "углубляют" бесчисленные посты в социальных сетях, красноречиво говорящие о том, кто является в конечном счёте их заказчиком и для чего вообще создаётся весь этот ажиотаж. Чтобы провести и заставить людей усвоить одну простую и ясную мысль, увы, неоднократно находившую подтверждение в истории России. Её интеллигентно выразил, в частности, на официальном аккаунте "Радио Свобода" в YouTube некий mischa masterow: "Со времён Ивана Грозного и по сей день власти россии всегда жертвовали народом!" Россия, видимо, неслучайно написана с маленькой буквы.

На что рассчитывают?

Итак, что мы видим? Мы видим, что по причине провокационного решения Саудовской Аравии в интересах США народ зовут на улицы и забастовки, чтобы поскорее угробить Россию. Причём провокаторы рассчитывают, что сами российские власти ожидаемыми попытками переложить тяготы надвигающегося кризиса на плечи своего народа помогут врагам России. Сорвать их планы можно в данном случае только одним: отказом от трафарета, который может привести к страшному в сложившихся условиях, так как народ и без того не шикует. Именно такой экзамен придётся сдавать российской власти: если новые тяготы, то для всех — и для народа, и для элиты. Только такая постановка вопроса позволит выстоять.

Есть тут, пожалуй, и ещё один момент: припугнуть российскую элиту, что той, возможно, придётся выступить в такой нетипичной для неё роли, расстаться со своим неприкосновенным статусом. Зачем? Чтобы вызвать в ней раскол, а затем и склонить к капитуляции.

Нечто похожее было проделано американцами с помощью той же Саудовской Аравии и обвала цен на нефть в середине 80-х годов прошлого века с уже подсевшим на "нефтяную иглу" СССР. И, кстати, весьма успешно: через несколько лет той страны не стало. Пойдя на поклон Западу, верхи рассовали всё по карманам, а народ остался ни с чем, угодив вместо обещанного коммунистического рая в криминальный ад. Возможно, против России просто решили использовать старую методичку.

Враньё уровнем выше

Респектабельные западные СМИ навязывают своим читателям ту же самую мысль — что во всём виновата Россия, только, как правило, на более высоком уровне, так как бытовые тяготы российских граждан их не интересуют, и спекулировать на этом для них не актуально. Умело перемешивая правду и ложь, они дружно приписывают Путину далеко идущие геополитические цели. Так, The National Interest (США) обвиняет Москву в "начале великой нефтяной войны 2020 года" и даже пугает своих читателей перспективами победы России в ней.

"После того, как Соединённые Штаты в прошлом году ввели очередной пакет санкций против России, приняв соответствующий закон, российский президент Владимир Путин предупредил, что Москва примет ответные меры, выбрав место и время по своему усмотрению", — говорится в статье. Её автор считает, что "разрушение альянса ОПЕК+ и провоцирование ценовой войны с Саудовской Аравией" означает, что "Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США", но и восстановить сотрудничество с Эр-Риядом на своих условиях.

Иными словами, инициатором развала соглашения назначены русские, чьи нефтяные компании в течение года "решительно настаивали на выходе России из сделки". В то время как "паника из-за коронавируса дала им возможность выдвинуть довод о том, что дальнейшие сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не помогут предотвратить обвал цен на энергоресурсы, и что Россия по-прежнему будет терять свою долю рынка". А вот саудовцы, дескать, в ответ "не поддались и пообещали добывать больше даже при снижении цен".

Но у русских, заверяет The National Interest, есть ряд преимуществ: "Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский", и поэтому Москва "готова к серьёзным испытаниям в ходе продолжительной ценовой войны". Издание делает вывод: "Путин извлёк уроки из торговых войн Трампа: быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить. Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся".

Одной из мишеней организуемого "хозяевами денег" глобального кризиса является президент США Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Из всего вышесказанного, повторим, явствует, что Россия (несмотря на то, что сама понесёт немалый ущерб) инициативно решила проучить международных оппонентов, которым на это приходится реагировать. Причём Москва пренебрегает при этом рисками для мировой экономики, уже и без того сильно пострадавшей от торговых войн президента США Дональда Трампа, которая подверглась также мощным ударам "пандемии" коронавируса. Поэтому если с ней что-то случится, если она начнёт рушиться, не надо сомневаться, на кого следует показать пальцем как на виновника этого.

Делаем выводы

Что можно сказать по этому поводу? Только то, что все мировые экономические кризисы имеют, с одной стороны, объективный характер, так как связаны с разбалансированием экономики, а с другой — рукотворны в том, что касается их начала. Поскольку их организаторы не только выпускают таким образом из экономики "дурную кровь", делают её более сбалансированной и реальной, но и на фоне общего разорения обогащаются. Признавать то, что современная глобальная экономика нездорова, что западная модель, лежащая в её основе, дефективна, а сами её "операторы" — ещё те менеджеры, никто не будет. Поэтому этот давно ожидавшийся честными экономистами крах лучше спишут на якобы инициированную Россией и Путиным "нефтяную войну" и на "китайский" коронавирус, который, когда в Китае пошёл на спад, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был объявлен "пандемией" и вызвал глобальный психоз, хотя он так похож на обычный грипп.

Таким образом, на наших глазах создаётся форс-мажор, "обстоятельства непреодолимой силы", благодаря которым "хозяева денег" намерены, похоже, избавиться и от неугодного глобалистам президента Трампа, который, если его не подрежут мировой кризис и обвал фондового рынка в США, снова победит на следующих президентских выборах. И это делается — обратим ещё раз на это внимание — не Россией, вклад которой в мировую экономику составляет около 3%. Ей это просто не по силам, даже если бы было желание, которого нет.

О том, что в Москве догадываются о скором начале глобального кризиса, ещё более разрушительного, чем мировой экономический и финансовый кризис 2008-2013 годов, говорит и неожиданное согласие Путина на обнуление его президентских сроков. Он, конечно, неслучайно упомянул в ходе своего выступления в Госдуме 10 марта о приоритете стабильности верховной власти в условиях потрясений вроде Великой депрессии в США и её последствий для экономики, занятости и уровня жизни народа. Ответственность за страну Путин на себя взял. А вот ответственности за "нефтяную войну", конечно же, брать не будет. Потому что Россия в ней ни с какого бока не виновата. Но защищать свои интересы от этой и других серьёзнейших угроз она, как видим, намерена со всей решительностью. В лице Путина народ и власть едины. И чем тревожнее будет дальнейшая ситуация, тем больше шансов на то, что российская элита лишится наконец своих незаконных привилегий, и Россия тогда станет непобедимой. А иначе никак.