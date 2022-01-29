Заговор против Путина стал главной сенсацией недели

Главной сенсацией уходящей недели стал заговор против президента России Владимира Путина. Действительно ли имеет место подобным планам наших недругов – вопрос. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, задумку Запада в отношении главы нашего государства и страны в целом поддерживают некоторые силы и в России – речь идёт о так называемых представителях "элиты".

Напомним, что 26 января стало известно о намерении президента США Джо Байдена ввести санкции против Владимира Путина. По данным Bloomberg, Байден грозит ввести меры в действие в случае "вторжения" России на Украину. Заявление президента США в адрес Владимира Путина оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своём Telegram-канале он отметил, теперь всё "встало на свои места": "Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России".

Мнение Володина разделяет и военный эксперт Юрий Кнутов. При этом он добавляет, что в помощь Западу есть силы и внутри России, которые хотят привести в президентское кресло человека, который бы отвечал пожеланиям западных стран и США в первую очередь.

В беседе с Царьградом он отметил, что речь идёт о "пятой колонне", которая действует открыто в интересах Запада. По его словам, "целый ряд решений принимаются, которые с виду патриотические, а на самом деле, в общем-то, призваны расшатывать основы государства и дестабилизировать обстановку в стране".

"И этот процесс - он управляемый, управляемый внешними силами", - подчеркнул он.

По мнению Кнутова, именно эти силы и продвигают в стране реформы, которые вызывают социальное недовольство.

"Заговор элит в России выглядит как консолидация определённых сил, которые имеют капиталы за рубежом, тесные экономические связи с западными компаниями, в том числе с американскими. И, конечно, они делают всё, для того чтобы продавливать решения, отвечающие интересам Вашингтона, интересам Запада", - считает эксперт.

Он также отметил, что "пятая колонна", в критической ситуации, может активизировать усилия в направлении госпереворота и смещении руководства страны. Цель ясна – привести к власти людей, которые были бы послушны Западу.

Насколько реальна такая угроза - предстоит разобраться, но факты упорно говорят о том, что целью Запада точно не является сильная и процветающая Россия.