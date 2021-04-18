Заговор о главном: что последует за арестом в РФ организаторов путча в Минске

В том, чтобы организовать госпереворот в Белоруссии, а вслед за этим попытаться повлиять на обстановку в России, мог быть заинтересован ряд западных стран, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Так они отреагировали на сообщение о задержании спецслужбами в Москве граждан Белоруссии Александра Федуты и Юрия Зенковича, имеющего также паспорт США. Согласно оперативным данным, в планы задержанных входили не только военный переворот во время парада Победы в Минске, но и физическое устранение президента Александра Лукашенко. Глава республики и представители КГБ уже заявили о причастности к произошедшему американских спецслужб, о «консультациях», которые задержанные проходили в Соединенных Штатах и Польше, говорят и данные следствия. Еще одним доказательством может послужить видеозапись, сделанная во время тайных переговоров Зенковича и Федуты в российской столице. По мнению экспертов, если бы у спецслужб были сомнения в том, что заговорщики перейдут от слов к действиям, задержания бы не произошло.

«Из США прилетели»

Подробности спецоперации, в ходе которой сотрудники ФСБ РФ совместно с КГБ РБ задержали в Москве гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и белоруса Александра Федуту, стали известны в субботу, 17 апреля. Согласно опубликованным данным, Зенкович и Федута планировали совершить военный переворот по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко.

В новостях российских СМИ фамилия 56-летнего Федуты появилась еще 12 апреля, когда подруга белорусского политолога сообщила о том, что он не выходит на связь после прибытия в Москву. На следующий день КГБ Белоруссии признал, что Александр был задержан по возникшему подозрению в «совершении преступления».

Справка «Известий» Интересно, что в 1994 году Федута был членом предвыборного штаба Лукашенко, а после победы последнего стал начальником управления общественно-политической информации в администрации главы государства — фактически его пресс-секретарем. В дальнейшем политолог выступил автором биографии своего бывшего руководителя.

В пресс-релизе ФСБ говорилось о полученной от белорусских коллег информации о том, что в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции вели обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили, используя меры конспирации, провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными представителями вооруженных сил республики.

Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

«По прибытии Зенковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа», — отмечали в ФСБ РФ.

Также силовики рассказали о подготовке полного отключения энергосистемы Белоруссии для затруднения действий правоохранительных структур. По данным ФСБ, предполагалось, что активную фазу начнут вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на так называемых скрытых базах.

«Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на «Комитет национального примирения». При этом Зенкович планировал стать «куратором» парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой. Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая», — пояснили в спецслужбе.

Именно после этих тайных переговоров Зенкович и Федута были задержаны российскими органами безопасности и переданы властям РБ. В белорусском КГБ в тот же день подтвердили факт задержания заговорщиков, а также других причастных к делу лиц. В республике на них уже возбудили уголовное дело по статье 357 УК страны — «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти».

В тот же день задержание группы, планировавшей покушение на Александра Лукашенко и его детей, прокомментировал и сам президент республики.

Задержание Александра Федуты Фото: ФСБ РФ

— Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей, — заявил он.

После этого, по словам Лукашенко, власти республики «по своим каналам» передали России и другим странам информацию о заговорщиках.

— Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура, — заявил он. — Фамилия его — какой-то Зенкович. Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута.

За этим, по словам Лукашенко, последовало обращение к президенту РФ и главе ФСБ. В операции, уточнил он, принимали участие больше десятка белорусских силовиков.

18 апреля о связях одного из задержанных — Юрия Зенковича — со спецслужбами США заявил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

«Это гибридная война»

На действия, которые пытались предпринять Федута и Зенкович, надо реагировать очень жестко, заявил «Известиям» замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.

— Мы видим, что идет гибридная война в отношении Беларуси и России, используются санкции, экономическое и политическое давление, — убежден парламентарий. — Первая цель — Беларусь. Потому что если в Беларуси удастся государственный переворот, устранение президента, то границы НАТО вплотную приблизятся к РФ, и следующей целью будет Россия. Поэтому наши дальнейшие действия — укрепление нацбезопасности, правоохранительной системы и жесткие меры реагирования. Такие же, как в США и Европе. Ни один человек не имеет права покушаться на национальную безопасность страны.

По словам Гайдукевича, в этой ситуации надо принимать любые меры.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Будет реакция МИДа, но сначала надо провести расследование. Мы никогда не бросались поспешными заявлениями, — сказал он. — Уже понятно из заявления нашего МИДа по санкциям против России, что мы будем поддерживать Москву, потому что эти меры введены незаконно. Всё это звенья одной цепи — и покушение на нашего президента, и санкции в отношении РФ — всё это одна и та же гибридная политическая игра.

Согласно белорусским законам, высшая мера наказания — смертная казнь — Зенковичу и Федуте не грозит, поскольку они «планировали, но не осуществили».

По поводу того, что задержанные могли организовать «что-то серьезное», есть разные мнения, добавил политолог Алексей Дзермант.

— Они строили из себя интеллектуалов, но в то же время можно сказать, что это — не безобидные мальчики. Они очень давно в политике. Федута — опытный политтехнолог, который не раз принимал участие в дестабилизирующих действиях, работал на Украине. Так что это не просто интеллигент-ученый, — считает эксперт.

По его словам, следует обратить внимание на то, что говорили сами задержанные, — судя по записи, никто не вкладывал им в уста слова о планах устранить президента страны Александра Лукашенко и интернировать высших должностных лиц государства. Намерения были высказаны, и ни ФСБ, ни КГБ не стали бы никого задерживать, если бы не было оснований считать, что эти люди от слов переходят к действиям, уверен политолог.