«Заговор молчания»: как публикации о связях Джо Байдена с украинским бизнесом могут повлиять на выборы в США • 53 • В мире Федеральное бюро расследований обязано предоставить конгрессу США данные о расследовании вокруг украинских связей семьи Байден, заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон. Ранее поводом для нового политического скандала в Соединённых Штатах стала информация о том, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер мог организовать в годы работы на Украине встречу своего отца с руководством энергетической компании Burisma. Эти сведения противоречат сделанному ранее Байденом-старшим заявлению. Однако пока информация не получила официального подтверждения. По мнению экспертов, в преддверии дебатов 22 октября республиканцы стараются выставить кандидата в президенты от Демпартии в качестве коррупционера, а демократы пытаются защищаться разговорами о «российском вмешательстве». Здание ФБР Reuters © Yuri Gripas Глава комитета по национальной безопасности и правительственным делам верхней палаты конгресса США республиканец Рон Джонсон обратился к директору ФБР Кристоферу Рэю с требованием сообщить законодателям о результатах расследования вопроса о принадлежности ноутбука с письмами, компрометирующими Джо Байдена. Джонсон указал, что ещё 24 сентября с возглавляемым им комитетом связался некий осведомитель, который заявил, что располагал ноутбуком Хантера Байдена и передал компьютер ФБР. По словам сенатора, комитет немедленно обратился в спецслужбу с просьбой подтвердить эту информацию, однако там отказались от комментариев. «ФБР обязано нас информировать. Если там считают, что это была, возможно, дезинформация со стороны России, то они должны провести для нас совещание по вопросу обороны. Если, к примеру, они также считают, что та информация, которую нам передал осведомитель, является недостоверной, то это преступление, и об этом ФБР должно нам докладывать», — сообщил Джонсон в эфире передачи Sunday Morning Futures на телеканале Fox News. Сенатор также задался вопросом о том, почему ФБР не спешит обнародовать информацию по этому вопросу. «Или они пытаются что-то скрыть, потому что Хантер Байден, возможно, связан с делами, которые тоже стоило бы расследовать и, возможно, представить перед судом? Неужели у нас две системы правосудия: одна — для демократов, а вторая — для республиканцев? Одна — для людей со связями, а вторая — для остальных американцев?» — заявил он. Сенатор просит ФБР дать ответы на эти вопросы не позднее 22 октября. Украинский след Скандал разгорелся после того, как газета New York Post опубликовала электронную переписку, принадлежащую, предположительно, Хантеру Байдену. Среди писем оказалось послание от высокопоставленного сотрудника украинской энергетической компании Burisma Вадима Пожарского. Он благодарил Байдена-младшего за организацию встречи с его отцом, занимавшим в то время пост вице-президента США. «Дорогой Хантер, спасибо за приглашение посетить Вашингтон, а также за возможность встретиться с твоим отцом и провести вместе время. Это настоящая честь и удовольствие», — говорится в электронном письме. Хантер Байден

Reuters

© Democratic National Convention/Pool Письмо было отправлено менее чем за год до отставки Виктора Шохина с поста генпрокурора Украины, инициировавшего расследование злоупотреблений в Burisma, утверждает газета. Переписка была обнаружена в ноутбуке, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр (где проживают Джо Байден и члены его семьи) в апреле 2019 года. Владелец устройства неизвестен. Как уверяет хозяин сервисного салона, клиент, принёсший повреждённый ноутбук, не заплатил за ремонт и не вернулся за компьютером. По информации New York Post, впоследствии ноутбук был конфискован ФБР. Однако владелец мастерской успел скопировать содержание жёсткого диска и передал эту информацию юристу Роберту Костелло, адвокату Рудольфа Джулиани. Опубликованная изданием информация противоречит заявлению кандидата на пост президента США Джо Байдена о том, что он якобы никогда не обсуждал с сыном зарубежные деловые операции. Об этом Джо Байден говорил ещё в конце 2019 года, комментируя обвинения в свой адрес и в адрес своего сына относительно причастности к коррупционным преступлениям во время работы на Украине. «Послушайте, заявление моего сына говорит само за себя. Я делал свою работу. Я никогда не обсуждал с сыном ничего, что имело бы какое-либо отношение к Украине», — заявил тогда Байден. Таким образом он прокомментировал слова Хантера Байдена о непричастности к правонарушениям во время работы в украинской энергетической компании. Напомним, после госпереворота на Украине 2014 года Хантер Байден вошёл в совет директоров украинской газовой компании Burisma. В это время его отец занимал пост вице-президента США и спецпредставителя Соединённых Штатов по Украине и часто бывал в Киеве. В начале 2019 года американское издание The Hill сообщило о том, что украинская генпрокуратура подозревала Байдена-младшего в получении взяток от руководства Burisma и намеревалась открыть расследование. Однако в марте 2016 года генпрокурор Украины Виктор Шокин был отстранён от должности. О своей причастности к этому увольнению впоследствии открыто заявил Джо Байден. Выступая на собрании Совета по международным отношениям в 2018 году, Байден рассказал, что поставил ультиматум руководству Украины, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если Шокин не будет смещён с должности. Бывший вице-президент объяснил своё требование тем, что украинский прокурор якобы имел отношение к коррупционным схемам и без его отставки невозможно было гарантировать целевое использование американского кредита. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, если ФБР так и не ответит на запрос законодателей-республиканцев, они могут вызвать в сенат самого Хантера Байдена, чтобы он дал показания под присягой. «И это может случиться в канун президентских выборов, это будет хорошим ходом для Республиканской партии», — сказал эксперт в беседе с RT. При этом ФБР имеет полное право проигнорировать запрос сенатора от Республиканской партии, пояснил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. «ФБР может ничего не отвечать, возможно, что никакого расследования оно не проводит. ФБР входит в структуру Минюста и не обязано отчитываться перед каждым сенатором о своей деятельности», — сказал аналитик. Офис украинской энергетической компании Burisma

Reuters

© Valentyn Ogirenko При этом Владимир Васильев отметил, что демократы в ответ пытаются подогреть тему «российского вмешательства». Таким образом Демпартия пытается отвлечь внимание от обвинений в адрес Байдена в преддверии выборов, пояснил эксперт. «В отношении всего украинского дела существует малопонятный заговор молчания. Демократы стараются внушить обществу мысль о том, что «украинское дело» Байдена является продуктом «русской пропаганды». Это просто линия защиты, которую избрали демократы. Однако ФБР не найдёт на самом деле никакого «русского следа», — заявил Васильев. Литовский политик призвал расстреливать поляков по одному в год Секрет полишинеля Официально ФБР не подтверждает и не опровергает информацию о расследовании истории с файлами, касающимися работы Байдена-младшего в украинской компании. Однако ранее NBC News со ссылкой на некие источники сообщал о том, что бюро всё же ведёт такое расследование. Обнародования деталей этого расследования добиваются республиканцы. Уже на следующий день после публикации New York Post группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо на имя главы ФБР с требованием подтвердить информацию, опубликованную в СМИ. «Если у ФБР действительно имелись такие доказательства, которые придали бы больше веса юридической защите президента, и оно не предупредило Белый дом об их существовании, то это серьёзная ошибка в суждении и грубое нарушение доверия», — говорилось в обращении. Джо Байден во время визита в Киев в 2014 году

Reuters

© Valentyn Ogirenko В свою очередь, Джо Байден считает, что подвергается атакам со стороны политических противников из-за приближающихся президентских выборов. Об этом политик заявил во время мероприятия по сбору средств на свою предвыборную кампанию. «Я знаю, что сейчас тревожное время. Я ценю всё, что вы делаете на благо избирательной кампании. Осталось 19 дней (до президентских выборов. — RT), и, как вы понимаете, он (Дональд Трамп. — RT.) будет лезть из кожи вон, чтобы дискредитировать меня», — заявил Байден, обращаясь к спонсорам своей предвыборной кампании. По мнению Юрия Рогулёва, раздуванием скандала вокруг украинского периода работы Байдена действительно сейчас занимаются республиканцы, прежде всего личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. «Но говорить об информационном вбросе и дезинформации в этом случае нельзя по очень простой причине. В принципе, эти факты о сыне Байдена были известны и раньше, это не секрет», — отметил эксперт. Юрий Рогулёв считает, что в запасе у республиканцев есть и другой компромат на Джо Байдена. «Это ещё не конец. До выборов будет появляться и другая информация — не только по поводу украинских связей Байдена, но и по поводу его работы в Китае. Республиканцы специально придерживают это до выборов. Очевидно, что эти скандалы повлияют на позиции Джо Байдена, но не факт, что они поставят крест на его политической карьере», — пояснил эксперт. Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев. По словам эксперта, у Дональда Трампа осталось немного возможных рычагов для того, чтобы повлиять на настроения американского общества перед выборами и намеченными на 22 октября дебатами. «Предстоящие дебаты считаются последним шансом Трампа получить преимущество перед Байденом в глазах американского общественного мнения. И поскольку дебаты, скорее всего, будут посвящены внешней политике, то понятно, что вся эта история с Украиной будет фигурировать на первом плане. Несомненно, эти обвинения нанесут Байдену политический ущерб. Команда Трампа сделала ставку на то, что Байден запутается в оправданиях и предстанет в роли такого же коррумпированного политика, как Хиллари Клинтон», — подытожил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





53 Источник Похожие новости "Летающий корабль" весом 400 тонн "приземлился" на пляже Дагестана: Индийцы оценили Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания Глава МВД Эстонии: «Санкциями ничего не добиться» В кого будут стрелять на месте: МВД Белоруссии предупредило минских провокаторов "Не хотим, чтобы их стало слишком много": Эстонский министр резко высказался об украинцах МН17 уже забыт? США готовы рискнуть своими самолётами вблизи Крыма Новости партнеров