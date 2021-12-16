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Заговор? Ливийский экс-депутат поставил ультиматум по выборам президента

16 декабря 2021, 11:15  •  123 • Политика
СМИ сообщили о блокировке штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи в преддверии президентских выборов в Ливии. Экс-депутат Всеобщего национального конгресса Салах Бади поставил ультиматум властям, а журналисты уже предполагают "заговор".
В Ливии снова неспокойно. На этот раз всего за неделю до президентских выборов, намеченных на 24 декабря, в стране вспыхнул протест.
По информации местных СМИ, в ночь на четверг штаб-квартиру премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи заблокировала одна из ливийских вооружённых группировок. Руководит этим бывший депутат Всеобщего национального конгресса, попавший под санкции США, Салах Бади.
Он уже поставил властям ультиматум, заявив, что никаких выборов президента Ливии не будет, пока "герои находятся в Триполи".
Под угрозой блокировки оказались госучреждения, которые, как предполагают зачинщики, работают на иностранцев, а не на свою страну.
Тем временем в других СМИ прошла информация о некоем "заговоре", в центре которого якобы находится глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи.

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