Заговор Кремля: Путин не отправит Асада в отставку, если он сможет откупиться

Уже давно идут разговоры о том, как Москва недовольна своим лучшим (после Нетаньяху, разумеется — авт.) другом на Ближнем Востоке. Наш верный Башар Асад, как полагают многие, вдруг совсем стал немил. Конкретных причин никто назвать не может — что-то там про коррупцию, однако вряд ли нашу власть этим как-то испугаешь или оскорбишь. Тем более, если где Асад и ворует, так это у себя в Сирии, ни у кого в России лакомые кусочки он не отбирает, так что совсем неубедительные доводы. Тем не менее, за рубежом многие уже почти как два месяца твердят о том, что Кремль Асада больше не любит. Одними из первых об этом сообщили израильские журналисты. Тамошний Channel 12, ссылаясь на свои источники, рассказал поразительные вещи. Весь апрель российский лидер Владимир Путин даже не разговаривал с Асадом по телефону, хотя раньше побеседовать друг с другом президенты любили. И дело не в коронавирусе или занятости, нет, все гораздо хуже — Путин недоволен сирийской властью. Не только своим коллегой, но и его соратниками в верхушке.

Вслед за этим многие СМИ начали публиковать материалы на похожие темы. Дошло и до некоторых российских, которые как-то слишком быстро начали «мочить» Асада, но потом собрались с мыслями (или же просто получили по шапке — авт.) и перестали это делать. Более того, кое-кто даже не поленился удалить с сайтов уже опубликованные статьи и заявить, что всему причиной взлом. Может быть, но как-то не очень верится.

Читайте также Дамаск грозит стереть имя Путина из истории, развязав войну с русскими Официальные сирийские власти выходят из-под контроля Кремля Дамаск грозит стереть имя Путина из истории, развязав войну с русскими Официальные сирийские власти выходят из-под контроля Кремля

Что ж, в России перестали писать, а вот иностранцы активно мусолят эту тему уже которую неделю. История обрастает слухами, становится загадочной, и скоро ее уже уверенно можно было бы вносить в список популярных теорий заговора, однако без предварительно анализа все же не обойтись. Дело в том, что, похоже, некая доля правды в сообщениях того же Channel 12 все же есть. У РФ и Дамаска действительно имеются вопросы друг к другу, и порой разрешать их приходится радикально. Иногда доходит даже до грубостей — как, например, в случае с сирийским депутатом, сторонником Башара Асада Халидом Абудом.

На страницах «СП» мы приводили его агрессивные выпады в адрес России и лично Владимира Путина. Слова депутат, обидевшийся на антиасадовские публикации, особо не подбирал — грозил войной нашим военным, собирался Путина вычеркнуть из истории и тому подобное. Вряд ли он разозлился так только из-за каких-то статей. Вполне возможно, что на эту тему он общался с самим Башром Асадом, и по итогам разговора он пришел к выводу, что Москва давит на его президента.

Потом и вовсе появилась просто фантастическая новость — Москва согласовала с Тегераном отставку Асада. Для тех, то не понимает в чем тут фантастика — Асад для Ирана безальтернативен. С самого начала гражданской войны в Сирии он почти моментально стал иранским проектом, им поныне и остается. Без него Тегерану особо нечего ловить в почти нешиитской арабской республике. В него вбуханы огромные деньги, много персидской крови пролито за его власть и так далее. Так что согласовать с Хаменеи или Рухани отставку Асада — легче экспедицию на Марс снарядить за пару лет. Но весьма интересно, что на первых порах Иран не опровергал такие сообщения. Реакции вообще никакой не было, как и у нас - что Путин, что имеющие отношение к САР российские чиновники комментариями не делятся. А молчание сильных мира сего, как известно, может заставить и поседеть. Но, похоже, Асад может выдохнуть — на днях советник спикера иранского парламента Хосейн Амир-Абдоллахян опубликовал в Twitter опровержение всех этих слухов. Он назвал слухи «большой американо-сионистской ложью». По его словам, никакого антиасадовского заговора между Москвой и Тегераном нет, напротив, страны поддерживают своего союзника и намерены дальше стоять на своих идеалах — «территориальная целостность, суверенитет, национальное единство Сирии».

Но есть в этом одна интересная деталь. Высокопоставленный иранский чиновник выступил с таким заявлением после того, как в Сирии произошли очень серьезные изменения. Речь о падении империи двоюродного брата Асада Рами Махлуфа. Всегда верный своему кузену миллиардер был неприкасаемым до недавнего времени. Но как только поползли слухи, что в Москве недовольны тем, как Махлуф ведет бизнес и подминает все под себя, у богатея начались большие проблемы. Сначала отправили под арест, потом вдруг пару-тройку дел завели. На днях сирийские власти постановили, что Махлуф и вовсе должен полностью отказаться от своего самого успешного проекта — компании мобильной связи Syriatel. Он, конечно, не согласен, и пообещал бороться, но шансов у него нет. Девятнадцатого же мая сирийское правительство приступило к конфискации активов миллиардера. По крайней мере, соответствующие бумаги уже подписал министр финансов Мамун Хамдан.

Читайте также Путин спасает Сечина, а не Россию, закапывая в Таймыр триллионы Кремль вкладывает в нефтедобычу, несмотря на риск быть вытесненным с мирового рынка Путин спасает Сечина, а не Россию, закапывая в Таймыр триллионы Кремль вкладывает в нефтедобычу, несмотря на риск быть вытесненным с мирового рынка

Чем же не угодил Махлуф России? По сути, он, подобно Асаду, во многом опирался на Иран, и бизнес старался вести соответствующим образом, и, как утверждают злые языки, в этой связи серьезно препятствовал российским интересам в Сирии. А лоббистов у него хватало — сам президент был его лоббистом. Но когда на карту поставлено все, быть верным старым принципам не всегда удобно, оттого, как предполагается, Башара Асад согласился «слить» брата. Впрочем, есть версия, что это больше показная акция — на самом деле Махлуф продолжить заниматься бизнесом, но только под прикрытием, а русским, если они надумают вложить деньги и начать какой-то проект, никто больше мешать не будет.

И если бы Асад не пожертвовал братом, то Путин с Рухани отправили бы его в отставку. В прямом смысле — предполагалось, что иранцы и русские не дадут ему возможность в очередной раз избраться в 2021 году. Вернее, Асаду было бы запрещено даже выдвигать свою кандидатуру. Но сейчас почти точно известно, что сирийский лидер будет баллотироваться и с высокой долей вероятности продолжить президентствовать.

Военное обозрение: Власти Венесуэлы: американские диверсанты попытались вторгнуться в страну