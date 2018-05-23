«Заговор генералов», придуманный майором • 174 • Аналитика







В далеком и почти неведомом нынешнему молодому поколению 1990 году состоялся последний, 28-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. К тому времени Михаил Горбачев уже вплотную подвел вверенную ему страну к грани окончательного развала. И поэтому неудивительно, что на съезде к нему было очень много вопросов. В частности, со стороны военных, многие из которых были буквально ошарашены темпами сдачи советским руководством военно-стратегических позиций СССР в угоду Западу. И особенно форсированным выводом советских войск из стран Восточной Европы, каковой в армейской среде называли не иначе как позорным бегством.





Окружение Горбачева реагировало на эти вопросы весьма раздраженно. Вот что сказал по этому поводу тогдашний замминистра иностранных дел СССР Юлий Квицинский:



«О военных вопросах, которые здесь неоднократно затрагивались. Я полностью поддерживают то, что здесь сказал начальник нашего Генерального штаба. Безопасность страны, безусловно, не находится под угрозой… Есть, правда, некоторые нервные высказывания по этому поводу, в том числе в печати нашей Южной группы войск. Считаю, однако, что такие высказывания неоправданны и необоснованны».

(Из стенограммы заседания международной секции ХХVIII съезда КПСС.)



«Нервными высказываниями в печати Южной группы войск» были, в частности, статьи майора Юрия Селиванова, вашего покорного слуги, бывшего в то время офицером Политического управления ЮГВ. В этих статьях было много такого, что никак не стыковалось с тогдашней генеральной линией партии и с той радужной картиной «светлого будущего», которое якобы обязательно должно было наступить после тотальной победы западной «демократии» и торжества «нового политического мышления».



Вопреки горбачевским заклинаниям об ожидающем всех нас уже за ближайшим поворотом «новом дивном мире», где все моментально станут травоядными «общечеловеками», а международная конфронтация и холодная война навсегда уйдут в прошлое, майор Селиванов писал нечто совершенно противоположное. И предостерегал, что пренебрежение обороной страны и сдача ее военно-стратегических позиций западным «доброжелателям» ничем хорошим для нас не закончится.



Более того, одними статьями дело не ограничилось. Эти тревожные публикации заметил начальник политуправления ЮГВ генерал-лейтенант Иван Макунин. И попросил меня подготовить на их основе его выступление на предстоящем съезде партии. Именно это выступление, в котором все вещи были названы своими именами, то есть предательство предательством, судя по всему, вызвало в советских верхах нешуточный переполох. Там и без того опасались активных действий армии, крайне недовольной политикой Горбачева. А западная пресса после этого макунинского демарша и вовсе стала писать о «заговоре советских генералов против Кремля». У меня до сих пор сохранилось целых две папки вырезок на эту тему. Отметились все, от «Вашингтон пост» до «Зюддойче цайтунг».



Поскольку эти мои давние статьи уже стали свидетельством истории, в частности, того, что далеко не все думали так, как Горбачев и Шеварднадзе, и уже тогда предостерегали от неизбежных последствий их безрассудных шагов, я позволю себе несколько довольно пространных цитат из тех публикаций. Которые документально подтверждают, что далеко не все из нас тогда сошли с ума и не видели, чем вся эта катастройка может закончиться.



«Судя по нашему нынешнему поведению, история нас так ничему и не научила. Между тем следует отдавать себе отчет в том, что, теряя Восточную Европу в качестве передового рубежа обороны, выводя оттуда наши войска, мы создаем условия для последующего приближения военной угрозы вплотную к нашим границам. А в том, что эта угроза не замедлит появиться, убеждает и нынешний характер развития Германии, и наше собственное одряхление. Быть слабыми и распоряжаться одной шестой частью земной суши — этого нам никто не позволит. И прежде всего немцы, которые знают цену каждому квадратному километру территории. Нет такой другой страны на земле, которой единый могучий Советский Союз мешал бы так, как он мешает Германии. Вот почему весьма возможный в недалеком будущем выход немцев непосредственно на наши границы сначала в политико-экономическом, а затем, возможно, и в военном планах, внушает мне весьма серьезные опасения. Особенно ввиду тех дезинтеграционных, сепаратистских процессов, которые сегодня развиваются на национальных окраинах СССР. Германия, руководствуясь, естественно, своими соображениями, может приложить очень большие усилия для раскачивания нашей многонациональной лодки, имея в виду перспективу полного развала советской державы. Трудно переоценить те возможности, которые откроются перед немцами в случае кончины СССР. Исчезновение мощного естественного бастиона на востоке, каковым объективно является Советский Союз, обеспечит рейху возможность неограниченной экспансии в этом направлении, резко увеличит его шансы на достижение мировой гегемонии. В новых условиях, иными средствами Германия может добиться того, чего в свое время добивался Гитлер, а то и большего».

(Газета ЮГВ «Ленинское знамя» от 12 мая 1990 г.)



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Еще раз напомню: этот текст был написан ровно 28 лет назад, в 1990 г. Практически на фоне падения Берлинской стены. Отсюда и столь сильный авторский акцент на Германии. Но суть не в этом. А в том, что прогноз о реальной угрозе экспансии Запада на восток был дан в ситуации, когда нынешнего громадного Европейского союза еще не существовало в природе (он был юридически оформлен только в 1993 году). Когда о продвижении военного блока НАТО восточнее границ Западной Германии не было даже речи. И когда наша страна еще была мировой сверхдержавой и называлась Советским Союзом.



Тем не менее, даже в данном фрагменте отчетливо видно все то, что реально произойдет в дальнейшем. И, кстати, именно Германия действительно стала крупнейшим выгодополучателем от падения СССР. Во-первых, она благодаря этому проглотила Германскую Демократическую Республику. Во-вторых, именно германский капитал и экономика в первую очередь получили возможность беспрепятственной экспансии в страны Восточной Европы, вследствие чего ФРГ вскоре стала доминирующей державой Евросоюза, а он — её фактическим экономическим придатком.



Полностью оправдались и наши опасения по поводу готовности Берлина и его западных партнеров сыграть по максимуму на дезинтеграционных процессах в СССР. И за счет них как можно дальше продвинуться на восток. Не военными, но от того не менее эффективными средствами. Отдадим наши деньги Америке!



Достаточно сказать, что в ходе киевского государственного переворота 2014 года ключевую роль в обеспечении успеха мятежников сыграл не кто иной, как тогдашний министр иностранных дел ФРГ, а ныне президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Который, не гнушаясь никакими средствами, вплоть до шантажа и ультиматумов, добивался от Януковича немедленной сдачи власти. Честно говоря, тогда в 1990 году, даже такой заядлый пессимист, как автор этих строк, не мог себе представить, что западная и прежде всего германская экспансия зайдет столь далеко. Тем не менее, общий характер развития будущих событий был вполне предугадан.



Почему «точность прицеливания» в данном случае оказалась довольно высокой? Ответ для меня лично вполне очевиден. Я был одним из тех, кому «общечеловеческие» благоглупости тогда не вскружили голову, кто достаточно трезво смотрел на вещи и хорошо понимал, что геополитические интересы и своекорыстные побуждения окружающих нас держав никто и никогда не отменит. И они всегда будут стремиться к тому, чтобы по максимуму использовать чужую слабость, в том числе и нашу. Именно поэтому знаменитое путинское «Мы вам слишком доверяли!» по адресу Запада на свой счет принять никак не могу. ДК цементников. Новороссийский памятник войны умирает от вандализма и равнодушия



Ибо уже в те годы писал, что нас не должна вводить в заблуждение видимость мирного разрешения глобальных проблем и мнимая «дружественность» окружающего нас мира. И уж во всяком случае это никак не должно сказываться на нашей способности отстоять свои интересы силой оружия:





«Мы должны понять, – говорил президент США Буш, что нам придется заплатить дорогую цену за попытки псевдоэкономии на оборонных исследованиях и разработках. На создание большинства современных систем вооружений уходит как минимум 10 лет. Сама природа национальной обороны требует, чтобы мы уже сегодня готовились к отражению угроз, возможных в отдаленном будущем. Решения, принимаемые нами сегодня, программы, на которые мы даем добро, определят уровень нашей военной готовности в 2000 году и в последующие годы». Двенадцать тезисов Вашингтона и один ответ Тегерана

Как видим, американский президент достаточно здраво оценивает обстановку. У нас, к сожалению, со здравым смыслом сегодня похуже. Даже то, что XXVIII съезд партии сохранил в своей резолюции упоминание о сохраняющейся военной опасности, было воспринято некоторыми «прогрессивно мыслящими деятелями» как «рецидив застойного мышления», недопустимый в нынешних условиях. Какая там еще «военная опасность»?! Нету её и не предвидится! Впереди безоблачные горизонты. А посему – долой военную готовность и армию вообще!» «Речь о принципиально ином подходе к данному вопросу. Суть его в том, что государство в вопросах безопасности в принципе не может полагаться только на доброе отношение соседних стран, какими бы доброжелательными они ни выглядели. Потому что в этом случае оно вверяет свою судьбу внешним силам в надежде на то, что они всегда будут нам благоприятствовать. Национальная безопасность не может решающим образом зависеть от степени расположенности к нам других государств. Сегодня мы с кем-то дружны. А завтра можем оказаться далеко не в лучших отношениях. Все зависит от меры совпадения интересов. А ведь они у государств могут и пересекаться…. Будущее не предсказуемо в принципе и обернуться может по-всякому… В этих условиях единственной твердой основой национальной безопасности может стать только задел, созданный нами в области обороны. Именно оборонительный потенциал обладает способностью оказывать сдерживающее влияние на те внешние силы, интересы которых по каким-либо причинам вошли в противоречие с нашими собственными. Поэтому ни в коем случае нельзя, как ныне кое-кто предлагает, успокоиться нынешним минимальным уровнем военной угрозы и строить оборону страны, исходя только из него. То, что сегодня кажется нам сверхдостаточным, завтра может оказаться мизерно малым. Это, кстати, вполне осознают наши американские визави.«Мы должны понять, – говорил президент США Буш, что нам придется заплатить дорогую цену за попытки псевдоэкономии на оборонных исследованиях и разработках. На создание большинства современных систем вооружений уходит как минимум 10 лет. Сама природа национальной обороны требует, чтобы мы уже сегодня готовились к отражению угроз, возможных в отдаленном будущем. Решения, принимаемые нами сегодня, программы, на которые мы даем добро, определят уровень нашей военной готовности в 2000 году и в последующие годы».Как видим, американский президент достаточно здраво оценивает обстановку. У нас, к сожалению, со здравым смыслом сегодня похуже. Даже то, что XXVIII съезд партии сохранил в своей резолюции упоминание о сохраняющейся военной опасности, было воспринято некоторыми «прогрессивно мыслящими деятелями» как «рецидив застойного мышления», недопустимый в нынешних условиях. Какая там еще «военная опасность»?! Нету её и не предвидится! Впереди безоблачные горизонты. А посему – долой военную готовность и армию вообще!»

(Газета ЮГВ «Ленинское знамя», 10 августа 1990 г.)







Ни в коем случае не хочу этим сказать, что майору Селиванову в то время была свойственна какая-то особенная прозорливость, недоступная остальным смертным и даже руководству страны. Совсем наоборот: людей, которые крайне негативно воспринимали начавшийся тогда горбачевский разгром Советской Армии и предвидели его трагические для страны последствия, было более чем достаточно. Не могли не понимать этого и наши тогдашние правители. Потому что, в сущности, это азбучные истины. И, следовательно, всё они прекрасно понимали и совершенно сознательно вели дело к разрушению страны и ее вооруженных сил.



Поэтому ни о каких «фатальных ошибках» и наивном доверии к Западу не может быть и речи. Если вся тяжесть последствий была уже тогда понятна простому майору из Южной группы войск, то государственные лидеры тем более заблуждаться не могли. И выходит, что они намеренно вогнали нас в катастрофу, из-под обломков которой мы в полной мере не выбрались до сих пор.



А мораль из этого исторического экскурса следующая. Если нас в очередной раз попытаются подобным образом обдурить, противопоставляя природному здравому смыслу, историческому опыту и неумолимым законам логики очередную затейливую галиматью насчет демократических молочных рек с кисельными общечеловеческими берегами, знайте: нам хотят пристроить очередную катастройку. Из-под завалов которой мы будем выбираться следующие десятки лет. А можем и вовсе не выбраться. И поверьте, я знаю, что говорю! Тяжелые геополитические последствия перестройки, о которых якобы не догадывался Горбачев, были описаны еще в 1990 году в газете Южной группы советских войск в Венгрии.В далеком и почти неведомом нынешнему молодому поколению 1990 году состоялся последний, 28-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. К тому времени Михаил Горбачев уже вплотную подвел вверенную ему страну к грани окончательного развала. И поэтому неудивительно, что на съезде к нему было очень много вопросов. В частности, со стороны военных, многие из которых были буквально ошарашены темпами сдачи советским руководством военно-стратегических позиций СССР в угоду Западу. И особенно форсированным выводом советских войск из стран Восточной Европы, каковой в армейской среде называли не иначе как позорным бегством.Окружение Горбачева реагировало на эти вопросы весьма раздраженно. Вот что сказал по этому поводу тогдашний замминистра иностранных дел СССР Юлий Квицинский:(Из стенограммы заседания международной секции ХХVIII съезда КПСС.)Вопреки горбачевским заклинаниям об ожидающем всех нас уже за ближайшим поворотом «новом дивном мире», где все моментально станут травоядными «общечеловеками», а международная конфронтация и холодная война навсегда уйдут в прошлое, майор Селиванов писал нечто совершенно противоположное. И предостерегал, что пренебрежение обороной страны и сдача ее военно-стратегических позиций западным «доброжелателям» ничем хорошим для нас не закончится.Более того, одними статьями дело не ограничилось. Эти тревожные публикации заметил начальник политуправления ЮГВ генерал-лейтенант Иван Макунин. И попросил меня подготовить на их основе его выступление на предстоящем съезде партии. Именно это выступление, в котором все вещи были названы своими именами, то есть предательство предательством, судя по всему, вызвало в советских верхах нешуточный переполох. Там и без того опасались активных действий армии, крайне недовольной политикой Горбачева. А западная пресса после этого макунинского демарша и вовсе стала писать о «заговоре советских генералов против Кремля». У меня до сих пор сохранилось целых две папки вырезок на эту тему. Отметились все, от «Вашингтон пост» до «Зюддойче цайтунг».Поскольку эти мои давние статьи уже стали свидетельством истории, в частности, того, что далеко не все думали так, как Горбачев и Шеварднадзе, и уже тогда предостерегали от неизбежных последствий их безрассудных шагов, я позволю себе несколько довольно пространных цитат из тех публикаций. Которые документально подтверждают, что далеко не все из нас тогда сошли с ума и не видели, чем вся эта катастройка может закончиться.(Газета ЮГВ «Ленинское знамя» от 12 мая 1990 г.)Еще раз напомню: этот текст был написан ровно 28 лет назад, в 1990 г. Практически на фоне падения Берлинской стены. Отсюда и столь сильный авторский акцент на Германии. Но суть не в этом. А в том, что прогноз о реальной угрозе экспансии Запада на восток был дан в ситуации, когда нынешнего громадного Европейского союза еще не существовало в природе (он был юридически оформлен только в 1993 году). Когда о продвижении военного блока НАТО восточнее границ Западной Германии не было даже речи. И когда наша страна еще была мировой сверхдержавой и называлась Советским Союзом.Тем не менее, даже в данном фрагменте отчетливо видно все то, что реально произойдет в дальнейшем. И, кстати, именно Германия действительно стала крупнейшим выгодополучателем от падения СССР. Во-первых, она благодаря этому проглотила Германскую Демократическую Республику. Во-вторых, именно германский капитал и экономика в первую очередь получили возможность беспрепятственной экспансии в страны Восточной Европы, вследствие чего ФРГ вскоре стала доминирующей державой Евросоюза, а он — её фактическим экономическим придатком.Полностью оправдались и наши опасения по поводу готовности Берлина и его западных партнеров сыграть по максимуму на дезинтеграционных процессах в СССР. И за счет них как можно дальше продвинуться на восток. Не военными, но от того не менее эффективными средствами.Достаточно сказать, что в ходе киевского государственного переворота 2014 года ключевую роль в обеспечении успеха мятежников сыграл не кто иной, как тогдашний министр иностранных дел ФРГ, а ныне президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Который, не гнушаясь никакими средствами, вплоть до шантажа и ультиматумов, добивался от Януковича немедленной сдачи власти. Честно говоря, тогда в 1990 году, даже такой заядлый пессимист, как автор этих строк, не мог себе представить, что западная и прежде всего германская экспансия зайдет столь далеко. Тем не менее, общий характер развития будущих событий был вполне предугадан.Почему «точность прицеливания» в данном случае оказалась довольно высокой? Ответ для меня лично вполне очевиден. Я был одним из тех, кому «общечеловеческие» благоглупости тогда не вскружили голову, кто достаточно трезво смотрел на вещи и хорошо понимал, что геополитические интересы и своекорыстные побуждения окружающих нас держав никто и никогда не отменит. И они всегда будут стремиться к тому, чтобы по максимуму использовать чужую слабость, в том числе и нашу. Именно поэтому знаменитое путинское «Мы вам слишком доверяли!» по адресу Запада на свой счет принять никак не могу.Ибо уже в те годы писал, что нас не должна вводить в заблуждение видимость мирного разрешения глобальных проблем и мнимая «дружественность» окружающего нас мира. И уж во всяком случае это никак не должно сказываться на нашей способности отстоять свои интересы силой оружия:(Газета ЮГВ «Ленинское знамя», 10 августа 1990 г.)Ни в коем случае не хочу этим сказать, что майору Селиванову в то время была свойственна какая-то особенная прозорливость, недоступная остальным смертным и даже руководству страны. Совсем наоборот: людей, которые крайне негативно воспринимали начавшийся тогда горбачевский разгром Советской Армии и предвидели его трагические для страны последствия, было более чем достаточно. Не могли не понимать этого и наши тогдашние правители. Потому что, в сущности, это азбучные истины. И, следовательно, всё они прекрасно понимали и совершенно сознательно вели дело к разрушению страны и ее вооруженных сил.Поэтому ни о каких «фатальных ошибках» и наивном доверии к Западу не может быть и речи. Если вся тяжесть последствий была уже тогда понятна простому майору из Южной группы войск, то государственные лидеры тем более заблуждаться не могли. И выходит, что они намеренно вогнали нас в катастрофу, из-под обломков которой мы в полной мере не выбрались до сих пор.А мораль из этого исторического экскурса следующая. Если нас в очередной раз попытаются подобным образом обдурить, противопоставляя природному здравому смыслу, историческому опыту и неумолимым законам логики очередную затейливую галиматью насчет демократических молочных рек с кисельными общечеловеческими берегами, знайте: нам хотят пристроить очередную катастройку. Из-под завалов которой мы будем выбираться следующие десятки лет. А можем и вовсе не выбраться. И поверьте, я знаю, что говорю! Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 174 Источник Похожие новости Чёрный миф о "взаимовыгодности" продажи Русской Америки Российский МИД: к победам или к новым катастрофам? Страшный "Авангард" и ужасный "Буревестник"

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