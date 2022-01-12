Заговор элит. Кто использовал в своих целях бунт в Казахстане

Бунт в Казахстане обрастает новыми подробностями. В вооружённом восстании были задействованы не только иностранные государства, готовившие боевиков, но и местные элиты, а предательство силовиков едва не погрузило страну в хаос. Бунт в Казахстане должен стать уроком для России – предателей терпеть нельзя.

События в Казахстане развивались стремительно. Бунтовщики в массе своей подавлены, хотя кое-где ещё остаются отдельные очаги сопротивления.

Тем не менее нам, наверное, более важно, кто является истинным, скажем так, инициатором мятежа, в чьих интересах он происходит, и кто выходит победителем. Стоит отметить, что события в Казахстане – это не классическая цветная революция, а скорее внутренние разборки при поддержке определённых государств извне.

Стабильность – только ширма, за которой скрывались противоречия

События, происходящие в Казахстане, в программе "Без цензуры" ведущий Никита Комаров обсудил с доцентом Финансового университета Геворгом Мирзаяном, политологом Алексеем Кочетковым и военным экспертом Юрием Кнутовым.

Никита Комаров: Казахстан всегда казался островком стабильности на постсоветском пространстве. И вдруг буквально за сутки всё перевернулось с ног на голову. Откуда-то вооружённые банды появились, оружие подвозили, погромы начались. Почему тут неожиданно всё вспыхнуло?

Геворг Мирзаян: Казахские власти многое сделали для того, чтобы их страну воспринимали как некий островок стабильности. Это и различные международные проекты, и выставки EXPO, различные международные фестивали и так далее.

К сожалению, всё это было только ширмой, за которой скрывались серьёзные межклановые противоречия, огромный разрыв в доходах, различные идеологические моменты, в том числе и воспитание агрессивного казахского национализма со стороны администрации президента Казахстана.

В какой-то момент всё это всплыло и создало идеальные условия для "шторма", которым не преминули воспользоваться как внешние, так и внутренние силы. Достаточно было поднести спичку, которой оказались задранные цены на газ, чтобы всё вспыхнуло.

Сейчас можно сколько угодно выстраивать "теории заговора", говорить о том, кто и для чего готовил протесты и так далее. Факт в том, что соответствующая для протестов ситуация сложилась.

– Получается, что Казахстан себя позиционировал европейским государством, а внутри ситуация не очень-то и отличалась от соседних азиатских республик, от той же Киргизии?

Г.М.: Давайте не будем сравнивать с Киргизией – там глубина противоречий значительно глубже и серьёзнее. Казахстан же – классическое клановое государство.

– За эти дни в Казахстане произошло очень много событий. К примеру, были арестованы некоторые чиновники, в том числе экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов по делу о госизмене, а Токаев заявил об предательстве КНБ. А ещё 5 января он принимал участие в заседании Совета безопасности. На какие мысли это наводит?

Г.М.: Об этом мы говорили с самого начала протестов – о заговоре внутри казахстанской государственной системы, внутри этой элиты. В поддержку протестов выступил целый ряд высокопоставленных чиновников из клана экс-президента Нурсултана Назарбаева. Это они фактически убрали с улиц Алма-Аты полицию, отдав город на разграбление.

Почему это произошло, что для них послужило триггером, надо смотреть. Потому что, возможно, что-то случилось с Назарбаевым, мы же так до сих пор его не видим.

Нурсултан Назарбаев в последнее время не появлялся перед камерами. Фото: Michael Brochstein / Sopa Images / Globallookpress.com

– Да, слухи ходят самые разные. То говорят, что он покинул страну, то – что он тяжело болен. Все заявления от его имени делает пресс-секретарь, а сам Назарбаев живьём в кадре так и не появился.

Г.М.: Это означает одно из трёх: либо он, не дай Бог, умер, либо тяжело болен, и его окружение решило быстро взять себе власть, либо господин Назарбаев выступает против Токаева, которого не все любят (подчеркнём, публично заявляется, что Назарбаев полностью поддерживает Токаева. – Ред.). А самого "лидера нации" боятся выпускать перед камерами, чтобы он не сказал что-то лишнее.

– Либо он, как Михаил Горбачёв в Форосе, ждёт, какая из сторон возьмёт верх, чтобы к ней присоединиться.

Г.М.: Но тут восстали люди из окружения Назарбаева. То есть ему не присоединяться надо, а как-то всё это разруливать, а он пока этого не делает. Если Назарбаев лично выступит, тогда в этой истории станет многое понятно.

– Вы говорите, что протесты поддержали люди из окружения Назарбаева, из его клана. Можно сказать, что они не только поддержали, но и организовали эти протесты? Мы же видели и организованные группы боевиков, и подвоз оружия. Более того, появилась информация о том, что КНБ Казахстана скрывал информацию о подготовке боевиков в специализированных лагерях. Не очень понятно, кто этим занимался – возможно, Турция, а возможно, Британия.

Г.М.: Тут мы с вами переходим в область "теории заговора". Для того, чтобы проанализировать, что же произошло в Казахстане, у нас слишком мало информации. Я – сторонник версии, что и на Майдане в Киеве, и в Белоруссии, и в других регионах протест возникает по внутренним причинам, его не поджигают. А уже внутренние и внешние силы используют его для разжигания.

То есть они увидели горячее недовольство из-за роста цен и просто стали подливать туда керосин по известным технологиям. Вот так всегда бывает.

– Но аэропорт-то они захватили буквально в считаные часы. Даже была информация, что охрана просто оттуда ушла.

Г.М.: Это не совсем так. В первые часы было восстание в Мангистау. И только через несколько дней оно распространилось дальше.

– Я имею в виду, когда протесты перекинулись на Алма-Ату.

Г.М.: Вот в момент и стали подливать и поджигать керосинчик. Это отработанная технология, тут ничего нового нет.

Какие силы заварили кашу в Казахстане?

На связь со студией вышел политолог Алексей Кочетков.

– Алексей, как вы оцениваете события в Казахстане? Кто заварил эту кашу, кто победитель?

Алексей Кочетков: Судя по тому, что мне рассказывают люди, которые там живут или только что вернулись оттуда, складывается впечатление, что это внутриклановые разборки. Но к ним имеют отношение и определённые силы из-за рубежа. Но не в том смысле, что оттуда прислали боевиков, хотя и такое исключать нельзя, пока не доказано обратное.

Лидер протестов в Казахстане по имени Чмоня обманул ожидания сильнее Шлёпы Возможно, настоящим заговорщикам оказывалась из-за рубежа определённая поддержка, в том числе и политическая. Потому что слишком много событий совпало одновременно накануне судьбоносной встречи по вопросам безопасности России с НАТО. Вот эта версия мне кажется правдоподобной.

Но то, что арестован экс-глава КНБ, тоже наводит на определённые версии. Как и то, что сам Назарбаев в информационном поле так и не появился. Это говорит о каких-то внутренних разборках.

– Геворг, у нас достаточно информации, чтобы предположить о подготовке боевиков непосредственно на территории Казахстана? Кто этим занимался, уже другой вопрос.

Г.М.: Да, мы можем говорить, что подготовка боевиков проходила на территории Казахстана. Завезти снаружи столько людей оперативно просто невозможно и сложно. А подготовкой этой могли заниматься как местные силовики, так и другие силы.

Давайте вспомним о том, что из Казахстана довольно много людей проходили обучение и получали необходимые навыки в так называемом "Исламском государстве"*, воевали в их рядах. И далеко не все они утрамбованы в пески нашими ВКС, а также сирийскими и иранскими военными. Определённая часть из них вернулась обратно в Казахстан. Есть ещё и граждане, окормленные турецкими институтами, которые воспитывают национализм, пантюркизм в Средней Азии.

И вот эти люди – обученные, идеологически обработанные, обладающие необходимыми навыками – вышли на улицы. А это уже не банды каких-то мародёров, самоорганизованные по "соседскому" принципу.

– Да, это было самое удивительное – появление людей, обученных обращаться с оружием, которые действуют организованно группами по 5-8 человек. Между собой огни координировались при помощи радиосвязи. И сейчас на первый план выдвигается турецкий фактор.

Г.М.: Обратите внимание, какие интересные вещи пишет турецкая пресса: оказывается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался через Организацию тюркских государств предложить руководству Казахстана ввести миротворческие силы. Получается, мы его опередили буквально на несколько дней.

Но это же смешно: Турция вводит миротворческие силы в Казахстан для защиты от протурецких исламистов, вышедших на улицы города.

Реджеп Тайип Эрдоган планировал ввести в Казахстан турецкие войска. Фото: Michael Brochstein / Sopa Images / Globallookpress.com

Идеи Великого Турана на земле Казахстана

– Тоже интересная версия. Алексей, мы видели, как Казахстан в последние годы правления Назарбаева активно сближался с Турцией. На территории Казахстана были открыты соответствующие организации, мечети начали строиться и так далее. Турецкое влияние, идеи Великого Турана – это действительно существующая угроза?

А.К.: Безусловно, такая сверхидея есть. Кстати, те, кто бывает в Анкаре или в Стамбуле, могут увидеть различные мероприятия, посвящённые как раз этой идее объединения тюркоязычных туранских народов.

То, что в последнее десятилетие активно происходит культурное проникновение Турции на территорию Средней Азии, – это факт, как и то, что казахстанские элиты заигрывают с турецкими националистами, или с пантюркистами. К примеру, в Астане стали регулярно проходить всевозможные мероприятия, конгрессы явно пантюркистской направленности.

В Казахстане сильное экономическое влияние турок, хотя и менее активное, чем англичан или китайцев, которые являются приоритетными партнёрами для Казахстана. Тем не менее мы видим культурное проникновение, попытки установить культурное доминирование как минимум в молодёжной среде. Всё это факты, с которыми не поспоришь.

Снова "англичанка гадит"?

– Английское влияние – это тоже очень важно. Ведь значительная часть сектора добычи нефти, различных редкоземельных металлов в Казахстане отдана британским и американским компаниям. Началось это с конца 1990-х годов, когда экс-премьер Британии Тони Блэр стал советником Назарбаева. Геворг, почему казахстанские элиты обратили внимание на Лондон? Ведь и сейчас как политические, так и бизнес-интересы Лондона и Нур-Султана переплетены самым тесным образом.

Г.М.: На Лондон обращают внимание очень многие элиты стран постсоветского пространства. Там всегда было очень удобно держать деньги, любовниц, дома, счета, а англичане на это особого внимания не обращали. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов серьёзные личные связи между семьёй Назарбаева и британскими властями.

И сама Великобритания давно обратила особое внимание на страны Средней Азии. Потому что это транзитный регион. Так что британцы здесь были очень давно.

Британия и Турция очень тесно работают по дуге "Лондон – Анкара", которая начинается около китайского Синьцзяна, а заканчивается границами Болгарии. Это Турция, Южный Кавказ, Средняя Азия. Здесь Британия пытается быть если не доминирующим, то хотя бы одним из главных игроков. И всё это при помощи Турции. Британцы считают, что турки – проводники их интересов, а турки считают, что британцы – проводники их интересов. И в этом тандеме они более или менее успешно работают.

– Получается, что, с одной стороны, группа Назарбаева начала ослабевать. А Токаев стал расставлять своих людей. И, к сожалению для клана "лидера нации", президент Казахстана заточен не на Лондон и Анкару, а на Москву и Пекин. И тут мы видим внутриэлитное противостояние, к тому же разделённое по географическому признаку.

Мы видели трансфер власти в Казахстане, когда Назарбаев ушёл с поста президента, возглавив Совбез, а Токаев занял его место. Казалось, всё успокоилось. Но через несколько лет всё-таки рвануло. Опыт Казахстана серьёзно анализировали и в Белоруссии, и в России, потому что рано или поздно, но с проблемами трансфера власти тоже столкнутся. В Казахстане часть элиты оказалась предателями. Какой урок может вынести из этого Россия?

А.К.: Прежде всего надо учитывать, что Казахстан – это образование достаточно искусственное, а казахстанская нация не сложилась до сих пор, и вряд ли она сложится за такой короткий промежуток времени.

Поэтому понятно, что там до сих пор существует и будет существовать клановая система, а вместе с ней – и противоречия среди элит. Я думаю, что вряд ли тут можно проводить прямые аналогии между нашими элитами и казахстанскими.

Хотя, конечно, определённая опасность существует. Постсоветские элиты вообще склонны к предательству и отстаиванию собственных корыстных интересов. Тем более, как правильно Геворг сказал, всех их объединяет Лондон, где они любят прятать нажитое "непосильным трудом".

Британские спецслужбы традиционно контролируют элиты, которые хранят у них на острове свои сбережения и держат своих близких родственников. И, пока эта традиция сохраняется, будет существовать угроза, что в любой постсоветской стране к власти в критические моменты попытаются прорваться те, кого не устраивает сегодняшний курс.

Как дальше жить в Казахстане русским

– Я хотел поговорить о русском населении в Казахстане. Мы знаем те проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники. Сейчас там проживает, если я не ошибаюсь, почти 4 миллиона русских, а это около 17% населения. В Северном Казахстане население по большей части русскоязычное. Как на них скажется нынешняя ситуация?

А.К.: На них это может сказаться самым негативным образом, если наше государство не изменит своё отношение к русскому населению Южной Сибири, которая сейчас называется Северным Казахстаном. Мы должны их как минимум опекать. Кроме того, необходимо сделать всё возможное для того, чтобы русские имели возможность вернуться к активной общественной жизни, к самоорганизации, защищать свои права. И не только путём "чемодан, вокзал, Россия", но и непосредственно на своей родной земле – в Павлодаре или Петропавловске.

– А сейчас они полностью выключены из процессов?

А.К.: Сейчас они на все 100% выключены из процессов. Вам об этом скажет любой человек, кто так или иначе знаком с ситуацией в Казахстане. И этот процесс, который начался с первого дня независимости, только усугубляется. Он продолжается все последние 30 лет при активном участии казахстанских элит под управлением Елбасы Назарбаева.

– А Россия почему не реагирует? Нет политической воли или боятся потревожить союзника "неудобными" вопросами?

А.К.: Это последствия межэлитарных и межвластных взаимоотношений, установившихся после 1991 года. Когда люди, не очень правомерно оказавшиеся у руля власти в своих государствах, вынуждены были друг друга так или иначе поддерживать. В том числе и путём такого невмешательства, закрывая глаза на вопиющие вещи, которые происходили в том же самом Казахстане. Не интересовала наше государство судьба русских не то что за рубежом, в соседних странах, но и в самой России-то. И вот эта традиция, как ни странно, сохранилась.

К беседе в студии Царьграда присоединился военный эксперт Юрий Кнутов.

– Юрий, расскажите, пожалуйста, какая обстановка в Казахстане? Вроде бы подавили, но отдельные очаги сопротивления остаются. Я правильно понимаю?

Юрий Кнутов: Не всё так просто. Действительно, основные группы боевиков нейтрализованы, идут зачистки. Но боевики поменяли тактику: днём они отсиживаются, а ночью берут оружие и совершают нападения на силовиков.

Буквально на днях очень нехороший звонок: обстреляли автобус, в котором ехали наши туристы в сопровождении наших же десантников. Слава Богу, никто не пострадал. Но мы видим попытки убивать миротворцев.

А представьте себе, если погибнут те же армянские либо киргизские миротворцы? Как заголосит пятая колонна в этих странах? Да и в Белоруссии тоже. Таким образом, будут пытаться расколоть ОДКБ – эту единую военную коалицию.

Так что, на мой взгляд, тут всё серьёзнее, чем может показаться. А за всеми этими действиями, конечно, стоят определённые олигархические кланы Казахстана. Но я бы не стал сбрасывать со счетов и их сотрудничество с западными спецслужбами.

Я хотел бы ещё заострить внимание вот на каком моменте. Совсем недавно была опубликована глобальная стратегия Британии в новом мире в условиях конкуренции. В документе, в частности, говорится о том, что ставка будет делаться на усиление позиций Великобритании в Центральной Азии. А использоваться для этого планируют британские вооружённые силы и спецслужбы.

Так что Казахстан в покое не оставят, потому что он занимает важное стратегическое положение. И если бы сейчас этот "оранжевый" переворот там удался, то сразу же загорелись бы соседние республики, и в течение полугода мы потеряли бы вообще всю Среднюю Азию. Этот удар был бы нанесён не только по России, но и по Китаю, который вложил серьёзные деньги в "Шёлковый путь" через Казахстан. Пекин готов в этот проект инвестировать и ещё более серьёзные деньги.

Так что этот мятеж в Казахстане имел несколько целей. Это отрыв от России и от Китая. Это дестабилизация всей обстановки в южном подбрюшье России.

– Это старая стратегия создания хаоса. И уже неважно, управляемый он или нет. Главное, чтобы полыхало.

Ю.К.: Да. У нас граница с Казахстаном 7600 километров, и она в военном отношении не защищена. У нас там нет ни укреплений, ни баз, ничего. Это почти символическая граница: мы же всегда считали, что Казахстан – дружественное государство.

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.



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