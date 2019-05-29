Заговор демократов против США. Вмешивалась ли Украина в американские выборы • 52 • Аналитика Основной свидетель

Рудольф Джулиани, личный юрист Трампа, начал расследование вмешательства властей Украины в американские президентские выборы на стороне Хиллари Клинтон. Джулиани заявляет, что основная его цель – расследование «заговора демократов против США», во главе которого стоял якобы экс-вице-президент Джо Байден, основной кандидат в президенты от демократов на президентских выборах в США 2020 года. Основным свидетелем по «укрогейту» может стать экс-президент Петро Порошенко, глава украинской власти в то время.



Понятно, что расследование украинского вмешательства в выборы проводится в пику расследования российского вмешательства на стороне якобы Трампа спецпрокурором Робертом Мюллером, которое закончилось безрезультатно, и Трамп может теперь выиграть выборы-2020 с помощью расследования украинского вмешательства на стороне демократов, если оно будут результативным.









Общеизвестно, что Порошенко опирался на поддержку демократов и экс-вице-президента США Джо Байдена, но это было не критично, если бы Порошенко своими спецорганами не влез во внутриамериканские игры, пытаясь оказать услуги демократам, и за это, скорее всего, уже поплатился. И ещё поплатится.



Возвращение Коломойского

Президент Трамп ведёт свою игру на Украине. Трамп поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с блестящей победой на выборах, однако отказывается от разговора с ним по телефону, пока Зеленский не докажет свою самостоятельность. От олигарха Игоря Коломойского.



Вообще, то, что Зеленский работал на канале Коломойского и входил в круг его общения, были известно давно, и в Вашингтоне тоже, и никого это не смущало, и вдруг такие «коломойские» претензии к Зеленскому президента Трампа и юриста его Джулиани, и даже Курта Волкера! Что за игра?



Коломойский, только что вернувшийся на Украину после победы Зеленского на выборах, не остаётся в долгу и делает одно за другим сенсационные и даже антизападные заявления, потрясающие местный политикум, и открещивается от влияния на президента Зеленского. И денег у Игоря Валерьевича «на политику» сегодня нет, и отношения с Зеленским давнишние и ограничивались работой.



Интересно, что в украинской прессе приводилась не общепринятая причина возвращения Коломойского на Украину: совсем не падение режима Порошенко вернуло его в родную «деревню» — Днепропетровск. Якобы американская Фемида и всемогущий Минфин США дотянулись до Коломойского даже в Израиле, и возникла угроза если не домашнего ареста, то ограничения свободы передвижений, и Украина при Зеленском стала для Коломойского просто самым безопасным местом. Убежищем от США.



Странно всё это, по меньшей мере. Какое совпадение угрозы Коломойскому в Израиле и смены режима на Украине! Такое впечатление, что Коломойского вытолкнули на Украину против его желания с заданием мутить воду своими вызывающими заявлениями. Кто вытолкнул? Судя по этой информации, Минфин США и вытолкнул, вместе с израильскими спецслужбами.



Может ли такая фигура, как Игорь Коломойский, остаться вне поля зрения израильских спецслужб? Но тогда его возвращение из Израиля на Украину – не только его решение, но часть какой-то игры каких-то спецслужб. Его зловещая и якобы всемогущая фигура на Украине кому-то для чего-то нужна. Коломойский, как неуловимый Джо, везде на Украине, но никто не может поймать его за руку, потому что пойманный он никому не нужен?



При этом Коломойский может иметь связи с израильским лобби в Америке, которое поддерживает президента Трампа. Рудольф Джулиани публично нападает на Коломойского, но эта его публичная борьба тоже странновата: ничто не мешало ему надавить на Коломойского в Израиле через американское израильское лобби при Трампе. Он же почему-то давит на Коломойского на Украине.



Как известно, бежать с Украины два года назад Коломойского вынудил конфликт с Порошенко, двум этим бизнесменам трудно ужиться в одной стране, и складывается впечатление, что путём возвращения Коломойского на Украину Порошенко вынуждают бежать с Украины куда-нибудь в Европу. А там его ждёт экстрадиция в США к Трампу?



Вернувшийся на Украину юрист Андрей Портнов, которого тоже можно назвать человеком Коломойского, возбудил уже три уголовных дела против Порошенко. Характерная деталь: глава МВД Арсен Аваков предоставил Портнову охрану, вооружённую автоматами. Кстати, у Коломойского и Авакова прекрасные отношения, и это нисколько не беспокоит ни Джулиани, ни Курта Волкера.





Комбинация Трампа

Понятно, что гарантированный успех Трампу на предстоящих президентских выборах может дать именно «укрогейт», поэтому в этом направлении «копает» его личный юрист Рудольф Джулиани. Поражение Порошенко на выборах даёт возможность Трампу привлечь его в качестве главного свидетеля и обвиняемого, то есть поддержка Зеленского Госдепом США имела целью свалить Порошенко; при помощи главы МВД Авакова эта комбинация завершилась успешно, а Порошенко подготавливается к роли в «укрогейте».



Судьба Порошенко представляется весьма незавидной, что-то ему готовит друг Волкер? Непосредственным начальником Волкера является госсекретарь Майк Помпео, то есть сам Трамп, но истый «демократ» Волкер, друг врага Трампа покойного сенатора Джона Маккейна, странным образом сохраняет свой пост спецпредставителя на Украине. Отметим, что Трампу Порошенко нужен живым как свидетель, а вот для Джо Байдена и демократов Порошенко лучше бы не доехал до Америки, а попал в ДТП где-нибудь на Украине, помнится, Януковичу тоже готовили ДТП.



Для президента Трампа новоизбранный президент Зеленский уже сделал своё дело и больше он не нужен. Поэтому Трамп отказывает ему в разговоре по телефону, а Рудольф Джулиани выставляет неприемлемые условия?.. Рудольф Джулиани, личный юрист Трампа, начал расследование вмешательства властей Украины в американские президентские выборы на стороне Хиллари Клинтон. Джулиани заявляет, что основная его цель – расследование «заговора демократов против США», во главе которого стоял якобы экс-вице-президент Джо Байден, основной кандидат в президенты от демократов на президентских выборах в США 2020 года. Основным свидетелем по «укрогейту» может стать экс-президент Петро Порошенко, глава украинской власти в то время.Понятно, что расследование украинского вмешательства в выборы проводится в пику расследования российского вмешательства на стороне якобы Трампа спецпрокурором Робертом Мюллером, которое закончилось безрезультатно, и Трамп может теперь выиграть выборы-2020 с помощью расследования украинского вмешательства на стороне демократов, если оно будут результативным.Общеизвестно, что Порошенко опирался на поддержку демократов и экс-вице-президента США Джо Байдена, но это было не критично, если бы Порошенко своими спецорганами не влез во внутриамериканские игры, пытаясь оказать услуги демократам, и за это, скорее всего, уже поплатился. И ещё поплатится.Президент Трамп ведёт свою игру на Украине. Трамп поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с блестящей победой на выборах, однако отказывается от разговора с ним по телефону, пока Зеленский не докажет свою самостоятельность. От олигарха Игоря Коломойского.Вообще, то, что Зеленский работал на канале Коломойского и входил в круг его общения, были известно давно, и в Вашингтоне тоже, и никого это не смущало, и вдруг такие «коломойские» претензии к Зеленскому президента Трампа и юриста его Джулиани, и даже Курта Волкера! Что за игра?Коломойский, только что вернувшийся на Украину после победы Зеленского на выборах, не остаётся в долгу и делает одно за другим сенсационные и даже антизападные заявления, потрясающие местный политикум, и открещивается от влияния на президента Зеленского. И денег у Игоря Валерьевича «на политику» сегодня нет, и отношения с Зеленским давнишние и ограничивались работой.Интересно, что в украинской прессе приводилась не общепринятая причина возвращения Коломойского на Украину: совсем не падение режима Порошенко вернуло его в родную «деревню» — Днепропетровск. Якобы американская Фемида и всемогущий Минфин США дотянулись до Коломойского даже в Израиле, и возникла угроза если не домашнего ареста, то ограничения свободы передвижений, и Украина при Зеленском стала для Коломойского просто самым безопасным местом. Убежищем от США.Странно всё это, по меньшей мере. Какое совпадение угрозы Коломойскому в Израиле и смены режима на Украине! Такое впечатление, что Коломойского вытолкнули на Украину против его желания с заданием мутить воду своими вызывающими заявлениями. Кто вытолкнул? Судя по этой информации, Минфин США и вытолкнул, вместе с израильскими спецслужбами.Может ли такая фигура, как Игорь Коломойский, остаться вне поля зрения израильских спецслужб? Но тогда его возвращение из Израиля на Украину – не только его решение, но часть какой-то игры каких-то спецслужб. Его зловещая и якобы всемогущая фигура на Украине кому-то для чего-то нужна. Коломойский, как неуловимый Джо, везде на Украине, но никто не может поймать его за руку, потому что пойманный он никому не нужен?При этом Коломойский может иметь связи с израильским лобби в Америке, которое поддерживает президента Трампа. Рудольф Джулиани публично нападает на Коломойского, но эта его публичная борьба тоже странновата: ничто не мешало ему надавить на Коломойского в Израиле через американское израильское лобби при Трампе. Он же почему-то давит на Коломойского на Украине.Как известно, бежать с Украины два года назад Коломойского вынудил конфликт с Порошенко, двум этим бизнесменам трудно ужиться в одной стране, и складывается впечатление, что путём возвращения Коломойского на Украину Порошенко вынуждают бежать с Украины куда-нибудь в Европу. А там его ждёт экстрадиция в США к Трампу?Вернувшийся на Украину юрист Андрей Портнов, которого тоже можно назвать человеком Коломойского, возбудил уже три уголовных дела против Порошенко. Характерная деталь: глава МВД Арсен Аваков предоставил Портнову охрану, вооружённую автоматами. Кстати, у Коломойского и Авакова прекрасные отношения, и это нисколько не беспокоит ни Джулиани, ни Курта Волкера.Понятно, что гарантированный успех Трампу на предстоящих президентских выборах может дать именно «укрогейт», поэтому в этом направлении «копает» его личный юрист Рудольф Джулиани. Поражение Порошенко на выборах даёт возможность Трампу привлечь его в качестве главного свидетеля и обвиняемого, то есть поддержка Зеленского Госдепом США имела целью свалить Порошенко; при помощи главы МВД Авакова эта комбинация завершилась успешно, а Порошенко подготавливается к роли в «укрогейте».Судьба Порошенко представляется весьма незавидной, что-то ему готовит друг Волкер? Непосредственным начальником Волкера является госсекретарь Майк Помпео, то есть сам Трамп, но истый «демократ» Волкер, друг врага Трампа покойного сенатора Джона Маккейна, странным образом сохраняет свой пост спецпредставителя на Украине. Отметим, что Трампу Порошенко нужен живым как свидетель, а вот для Джо Байдена и демократов Порошенко лучше бы не доехал до Америки, а попал в ДТП где-нибудь на Украине, помнится, Януковичу тоже готовили ДТП.Для президента Трампа новоизбранный президент Зеленский уже сделал своё дело и больше он не нужен. Поэтому Трамп отказывает ему в разговоре по телефону, а Рудольф Джулиани выставляет неприемлемые условия?.. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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