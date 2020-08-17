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Заговор чекистов? Кто на самом деле свергает Лукашенко
17 августа 2020, 21:40 • 84 • Политика
Ситуация в Белоруссии – укладывается ли она в ленинскую формулировку "Верхи не могут, низы не хотят" или же следует дополнить её и тем, что "верхи не хотят" тоже? "Батька" мог оказаться в своей стране меж двух огней: протестующими на улице и "продавцами" из собственной команды.
Автор:
Александр Гришин
Нам пишут из Варшавы
Протесты в Белоруссии не стихают. Воскресная демонстрация лояльности поддержавших Лукашенко граждан республики помогла слабо. Скорее, наоборот: она даже раззадорила его противников, которые мобилизовались в таких масштабах, о которых оппозиция до того могла только мечтать. Шествия и манифестации противников власти прошли в десятках городов Белоруссии, по улицам носили гигантские бело-червоно-белые флаги, под которыми в Великую Отечественную в Минске маршировали местные коллаборанты и проводились совместные с гитлеровскими оккупантами мероприятия. При этом многие по-прежнему считают, что всё происходящее имеет исключительно стихийный характер и никем не организуется. Но так ли это на самом деле?
Для восточнославянского менталитета нехарактерно выходить "за", но вот выйти побузить "против" мы готовы завсегда. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Начнём с того, что всем уже известен телеграм-канал NEXTA, который из Варшавы руководил конкретными тактическими действиями протестующих. Идите на ту улицу. Нет, стойте, там засада ОМОНа, проходите переулками и мелкими группами. Срочно все в городок такой-то, там нужна помощь! Жители N, выходите праздновать на улицы, всю милицию увезли в Минск! Даже не десятки, а сотни сообщений в сутки чётко вели протест от улицы к улице, от города к городу. Согласитесь, для парочки юношей, до того не отмеченных особыми организационными талантами, вести такую работу в течение долгого времени – задача непосильная. Они что, не кушали и не спали там совсем?
Или вот история с флагами, например. Все с теми же бело-червоно-белыми, что носили по улицам белорусских городов и которые вдруг выросли до гигантских масштабов: площадью в 100, 200, 300 квадратных метров и даже больше. Это, извините, активисты-энтузиасты сами сшили из тряпочных клочков? Тут же явно без заказа на фабрике или каком-то другом предприятии не обошлось. А раз заказ, то кто-то должен был оплатить этот праздник непослушания. И выполнение такого заказа на фабричке средней руки займет явно не один день.
Впрочем, тот же канал NEXTA не особо скрывает, откуда деньги.
Деньги будут! И заграница поможет!
Понятно, что столько народа не выгонишь ни насильно, ни за деньги (обанкротиться можно). Как и понятно, что для восточнославянского менталитета нехарактерно выходить "за" (зачем, если и так всё нормально), но вот выйти побузить "против" мы готовы завсегда. И пытаться обуздать эти настроения уговорами – это все равно что отобрать любимую игрушку и требовать лояльного отношения после этого.
Однако, очень похоже, в уходе Лукашенко и развороте наших соседей на Запад заинтересованы не только в Европе, но и определённые персоны в самой республике. Причём, не из рядов нынешней откровенной оппозиции.
Если друг оказался вдруг…
Вряд ли у тех, кто хотя бы время от времени следил за развитием ситуации в Белоруссии чуть дольше, чем в последние несколько дней, есть сомнения в том, что нынешний протест, имеющий уже все черты полноценного "майдана", в немалой степени был подготовлен ближним кругом Лукашенко в команде власти. Притча во языцех здесь – нынешний глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Занимающий этот пост с августа 2012 года, он – ярый сторонник сближения с Западом и порывания отношений с Россией. Что уже не раз доказывал не только своими высказываниями и интервью, но и участием (как личным, так и делегаций МИД) в различного рода мероприятиях, имеющих одну общую черту – антироссийскую направленность.
Макею очень не хочется и дальше представлять на международной арене "тирана" Лукашенко, то есть быть главой внешнеполитического ведомства "второсортной" по меркам западных демократий страны. Недавний приезд госсекретаря США Помпео в Минск в разгар кризиса в российско-белорусских отношениях – это не просто работа Макея, но и предмет его гордости. Макей не один год уверял Лукашенко в перспективах "многовекторности" для Белоруссии и для него лично. Визитом Помпео показал президенту Белоруссии такой вариант (чуть-чуть не дошло тогда до целования с Помпео взасос по доброй традиции Политбюро ЦК КПСС). И "батька" в итоге доверчиво клюнул, за что сейчас и расплачивается.
Сейчас Макея всё чаще стали называть будущим главой переходного правительства, и нет никаких сомнений, что в случае ухода Лукашенко Европа и США будут только приветствовать эту рокировку.
Притча во языцех здесь – нынешний глава МИД Белоруссии Владимир Макей. CTK Photo/Michal Kamaryt/Global Look Press
Впрочем, есть ещё и глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. Казалось бы, он сейчас – одна из самых ненавидимых протестующими фигур в нынешней власти. Человек с давней антидемократической историей – ещё в 2012 году Совет Евросоюза признал Вакульчика "ответственным за мониторинг, фильтрацию, контроль и вмешательство в различные каналы связи, например, интернет, а как руководителя КГБ ответственным за репрессивную работу КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции". И сейчас Вакульчик, если исходить из функций председателя КГБ по охране конституционного строя, должен быть в первых рядах борьбы с протестующими и т. д.
Однако все шишки валятся на МВД (ОМОН и внутренние войска, оперативные сотрудники и "пэпсы"), а про КГБ никто из оппозиции не сказал ни единого слова. Единственное, чем запомнился Вакульчик в последние дни, так это признанием, что Комитету госбезопасности республики удалось предотвратить покушение на соперника Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую и нападение на штаб оппозиционного кандидата.
Все шишки валятся на МВД, а про КГБ никто из оппозиции не сказал ни единого слова. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Однако заслуги Вакульчика перед Лукашенко несоизмеримо больше, чем известно широкой публике, поскольку он – абсолютно непубличный и, как ещё говорят, самый "загадочный" чиновник в команде Лукашенко. Но кое в чём и он засветился. Ведь это именно он был тем приводом, который передавал Лукашенко информацию про посла РФ в Белоруссии Бабича и настраивал его против "зарвавшегося маскаля". Именно при Вакульчике и явно по его приказу КГБ Белоруссии начал активно работать против всего русского в стране и потворствовать (а зачастую не только потворствовать, но и стимулировать) националистов, "Пагоню" и прочих змагаров. А сотрудничество КГБ Белоруссии с ФСБ России было во многом сведено к формалистике. Не случайно про арест "33 богатырей" из России Лукашенко докладывал именно Вакульчик. И президент республики с его голоса "пел" про "неоспоримые доказательства". Вспомним.
А ведь он не мог не знать, что они не имели к нему отношения и не могли иметь, поскольку "Вагнер" – это в значительной степени миф. Что это, как не "подстава" главы республики, причём с явным пониманием последствий. Что Лукашенко, в частности, тем самым отрезает себя от Москвы. И продолжал ведь гнать "дезу" и дальше.
Понятно, что и информация от СБУ о "засланных казачках" пришла именно к Вакульчику, а не, например, в МВД. А такой вброс делают только тому, в ком уверены, что он проглотит брошенную "кость", не начав даже думать и разбираться. Дуэт Макея и Вакульчика, как утверждают информированные источники, протолкнул идею о безвизовом краткосрочном въезде в Белоруссию граждан более чем 80 иностранных государств, что вызвало осложнения в отношениях Минска с Москвой задолго до разборок в этом году в сфере поставок нефти. Ясное дело, преподносилось это Александру Лукашенко как дополнительный источник валюты для республики. Вопрос немаловажный, поскольку во внешней торговле Белоруссия больше тратит, чем получает. А тут вдруг – бац – на ровном месте и чуть ли не рог изобилия из долларов! Как обещалось, во всяком случае.
Другое дело, что не получилось. Долларов не прибавилось, а вот отношения с Москвой ухудшились. Не додумали? Бросьте. Валерий Павлович с 2008-го возглавлял Оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь и про аналитику должен был знать не понаслышке.
Кто нашептал Лукашенко про "пророссийскость" Бабарико, которого поддержали все ведущие националисты и вдохновители нынешних протестов, остаётся только догадываться. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Вакульчика в какой-то степени можно даже понять. В истории постсоветской Белоруссии он десятый председатель КГБ. То есть можно сказать, что руководители этого ведомства менялись с частотой раз в три года, и он уже многократно превысил среднесрочный лимит пребывания в этой должности. К тому же его явно не устраивает, что, как говорят в Минске, Лукашенко фактически подчинил всех силовиков своему сыну Виктору. А с другой стороны, к нему нет таких претензий, как к главе МВД Караеву.
Впрочем, в Минске можно насчитать громадное количество представителей местной элиты, крайне недовольных Александром Григорьевичем. Это и бывший премьер Сергей Румас, который неожиданно был снят практически перед выборами, в июне нынешнего года. Причиной этого стало якобы сближение Румаса с кандидатом в президенты, "пророссийским" банкиром Виктором Бабарико. Кто нашептал Лукашенко про "пророссийскость" Бабарико, которого поддержали все ведущие националисты и вдохновители нынешних протестов, остаётся только догадываться. Или посмотреть выше, ведь всем понятно, что "работа" с оппозицией входит в функции отнюдь не МВД.
Верхи не могут и не хотят. И не будут
Лукашенко могут быть недовольны не только перечисленные персоны, но и другие снятые, отставленные и просто бывшие. Недовольные тем, что Лукашенко убрал их с прежних должностей в авторитарном стиле, не обеспечив ни последующих синекур, ни "золотых парашютов". Их выбросили из политической и хозяйственной элиты республики, но по их ощущениям, они ещё там или должны там оставаться. Тех же премьер-министров в стране за постсоветский период было столько же, сколько сменилось глав КГБ, пусть зачастую хронология замен и не совпадала.
Владимир Ильич Ленин в своё время в работе "Маевка революционного пролетариата" дал определение сформулированной им же революционной ситуации:
Для ситуации в Белоруссии можно её дополнить, наверное, и случаем, когда "не хотят" не только "низы", но и те же самые "верхи".
Разноса и отставки от Лукашенко ждут не только чиновники. Хотя чего стоит один только заезд Лукашенко в Могилёвскую область в марте прошлого года, когда с насиженных мест полетели одномоментно председатель Могилёвского облисполкома Владимир Доманевский и председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов. Поэтому вопрос, почему на зданиях местной власти в ряде городов официальные государственные флаги уже заменили тем самым бело-червоно-белым, отпадает сам по себе.
Его боялись и им недовольны и руководители крупных промышленных предприятий – гордости "батьки". С одной стороны, над ними постоянно висит дамоклов меч "батькиного" гнева – сегодня с утра ты генеральный директор промышленного гиганта или суперуспешный банкир (привет Бабарико, кстати), а завтра или сегодня к вечеру – уже заключенный СИЗО или отставной козы барабанщик на пенсии.
И вот уже директор Минского завода колёсных тягачей (Volat) Алексей Римашевский публично на митинге на заводе признает поражение Лукашенко на выборах, тем самым, по логике вещей, призывая его уйти в отставку и освободить место.
И если он такой смелый на сегодня в единственном числе, то можно сказать, что директорат МАЗа, БМЗ, "Нафтана", "Беларуськалия" и прочих крупных предприятий, где разворачивается забастовка, совсем не препятствует тому, что рабочий класс идёт вразнос. И этому тоже можно найти причины.
Ведь всем им хочется не только себе бутерброд с икрой, но и детишкам на молочишко. И не только сегодня, а и в обозримом будущем. А потому "красный директорат" Лукашенко не может не прельщать тот пункт в пакете экономических реформ, который скромно называется масштабной приватизацией. Они же прекрасно помнят, как встречались со старыми товарищами из России, которые были обычными директорами на российских заводах и вдруг превратились в крупнейших собственников, из "красных директоров" перековавшихся в фабрикантов-мультимиллионеров.
Шахтёры 4-го рудоуправления предприятия "Беларуськалий" во время митинга у здания администрации. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Понятно, что приватизации по-российски в Белоруссии не будет, ни ваучерной, ни по схеме залоговых аукционов. А при нормальной новым владельцам придётся платить государству денежки. И тут директор БелАЗа вряд ли составит конкуренцию тому же "Катерпиллеру". Который приобретёт производство белорусских гигантов, чтобы его закрыть и устранить конкурента на мировом рынке. Но это понятно со стороны независимому наблюдателю. А местный директор в силу своего менталитета может быть уверен в полной реальности своих хотелок. Ведь, по большому счёту, он ничем не отличается от тех протестующих на улицах, которые уверены, что Украина после обретения свободы двинула вперёд семимильными шагами и сейчас живёт гораздо лучше "затхлой совковой Беларуси".
Похоже, что Лукашенко предали те, на кого он привык опираться, поскольку они угадывали любое его желание. Но виноваты в этом не только эти люди, а и он сам, возвысивший их. Забыл, что опереться можно лишь на то, что сопротивляется.
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