Заговор чекистов? Кто на самом деле свергает Лукашенко

Александр Гришин Нам пишут из Варшавы Протесты в Белоруссии не стихают. Воскресная демонстрация лояльности поддержавших Лукашенко граждан республики помогла слабо. Скорее, наоборот: она даже раззадорила его противников, которые мобилизовались в таких масштабах, о которых оппозиция до того могла только мечтать. Шествия и манифестации противников власти прошли в десятках городов Белоруссии, по улицам носили гигантские бело-червоно-белые флаги, под которыми в Великую Отечественную в Минске маршировали местные коллаборанты и проводились совместные с гитлеровскими оккупантами мероприятия. При этом многие по-прежнему считают, что всё происходящее имеет исключительно стихийный характер и никем не организуется. Но так ли это на самом деле? Для восточнославянского менталитета нехарактерно выходить "за", но вот выйти побузить "против" мы готовы завсегда. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Начнём с того, что всем уже известен телеграм-канал NEXTA, который из Варшавы руководил конкретными тактическими действиями протестующих. Идите на ту улицу. Нет, стойте, там засада ОМОНа, проходите переулками и мелкими группами. Срочно все в городок такой-то, там нужна помощь! Жители N, выходите праздновать на улицы, всю милицию увезли в Минск! Даже не десятки, а сотни сообщений в сутки чётко вели протест от улицы к улице, от города к городу. Согласитесь, для парочки юношей, до того не отмеченных особыми организационными талантами, вести такую работу в течение долгого времени – задача непосильная. Они что, не кушали и не спали там совсем? Или вот история с флагами, например. Все с теми же бело-червоно-белыми, что носили по улицам белорусских городов и которые вдруг выросли до гигантских масштабов: площадью в 100, 200, 300 квадратных метров и даже больше. Это, извините, активисты-энтузиасты сами сшили из тряпочных клочков? Тут же явно без заказа на фабрике или каком-то другом предприятии не обошлось. А раз заказ, то кто-то должен был оплатить этот праздник непослушания. И выполнение такого заказа на фабричке средней руки займет явно не один день. Впрочем, тот же канал NEXTA не особо скрывает, откуда деньги. "ЕС готовится оказать помощь всем бастующим рабочим Беларуси. Это будет идти совместно с санкциями против окружения Лукашенко", – пишут из Варшавы и успокаивают: "Также люди собирают деньги для бастующих и готовы их поддержать. Фондов много, деньги ежедневно пополняются. Не бойтесь!" Деньги будут! И заграница поможет! Понятно, что столько народа не выгонишь ни насильно, ни за деньги (обанкротиться можно). Как и понятно, что для восточнославянского менталитета нехарактерно выходить "за" (зачем, если и так всё нормально), но вот выйти побузить "против" мы готовы завсегда. И пытаться обуздать эти настроения уговорами – это все равно что отобрать любимую игрушку и требовать лояльного отношения после этого. Однако, очень похоже, в уходе Лукашенко и развороте наших соседей на Запад заинтересованы не только в Европе, но и определённые персоны в самой республике. Причём, не из рядов нынешней откровенной оппозиции. Если друг оказался вдруг… Вряд ли у тех, кто хотя бы время от времени следил за развитием ситуации в Белоруссии чуть дольше, чем в последние несколько дней, есть сомнения в том, что нынешний протест, имеющий уже все черты полноценного "майдана", в немалой степени был подготовлен ближним кругом Лукашенко в команде власти. Притча во языцех здесь – нынешний глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Занимающий этот пост с августа 2012 года, он – ярый сторонник сближения с Западом и порывания отношений с Россией. Что уже не раз доказывал не только своими высказываниями и интервью, но и участием (как личным, так и делегаций МИД) в различного рода мероприятиях, имеющих одну общую черту – антироссийскую направленность. Макею очень не хочется и дальше представлять на международной арене "тирана" Лукашенко, то есть быть главой внешнеполитического ведомства "второсортной" по меркам западных демократий страны. Недавний приезд госсекретаря США Помпео в Минск в разгар кризиса в российско-белорусских отношениях – это не просто работа Макея, но и предмет его гордости. Макей не один год уверял Лукашенко в перспективах "многовекторности" для Белоруссии и для него лично. Визитом Помпео показал президенту Белоруссии такой вариант (чуть-чуть не дошло тогда до целования с Помпео взасос по доброй традиции Политбюро ЦК КПСС). И "батька" в итоге доверчиво клюнул, за что сейчас и расплачивается. Сейчас Макея всё чаще стали называть будущим главой переходного правительства, и нет никаких сомнений, что в случае ухода Лукашенко Европа и США будут только приветствовать эту рокировку. Притча во языцех здесь – нынешний глава МИД Белоруссии Владимир Макей. CTK Photo/Michal Kamaryt/Global Look Press Впрочем, есть ещё и глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. Казалось бы, он сейчас – одна из самых ненавидимых протестующими фигур в нынешней власти. Человек с давней антидемократической историей – ещё в 2012 году Совет Евросоюза признал Вакульчика "ответственным за мониторинг, фильтрацию, контроль и вмешательство в различные каналы связи, например, интернет, а как руководителя КГБ ответственным за репрессивную работу КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции". И сейчас Вакульчик, если исходить из функций председателя КГБ по охране конституционного строя, должен быть в первых рядах борьбы с протестующими и т. д. Однако все шишки валятся на МВД (ОМОН и внутренние войска, оперативные сотрудники и "пэпсы"), а про КГБ никто из оппозиции не сказал ни единого слова. Единственное, чем запомнился Вакульчик в последние дни, так это признанием, что Комитету госбезопасности республики удалось предотвратить покушение на соперника Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую и нападение на штаб оппозиционного кандидата. Все шишки валятся на МВД, а про КГБ никто из оппозиции не сказал ни единого слова. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Однако заслуги Вакульчика перед Лукашенко несоизмеримо больше, чем известно широкой публике, поскольку он – абсолютно непубличный и, как ещё говорят, самый "загадочный" чиновник в команде Лукашенко. Но кое в чём и он засветился. Ведь это именно он был тем приводом, который передавал Лукашенко информацию про посла РФ в Белоруссии Бабича и настраивал его против "зарвавшегося маскаля". Именно при Вакульчике и явно по его приказу КГБ Белоруссии начал активно работать против всего русского в стране и потворствовать (а зачастую не только потворствовать, но и стимулировать) националистов, "Пагоню" и прочих змагаров. А сотрудничество КГБ Белоруссии с ФСБ России было во многом сведено к формалистике. Не случайно про арест "33 богатырей" из России Лукашенко докладывал именно Вакульчик. И президент республики с его голоса "пел" про "неоспоримые доказательства". Вспомним. "Прозвучало впервые": Политолог оценил версию столкновения "Курска" с иностранной подлодкой – Абсолютно установлено, что задержанные входят в компанию "Вагнер"? – спросил Лукашенко. – Так точно, – браво отрапортовал генерал-лейтенант, председатель КГБ республики Валерий Вакульчик. А ведь он не мог не знать, что они не имели к нему отношения и не могли иметь, поскольку "Вагнер" – это в значительной степени миф. Что это, как не "подстава" главы республики, причём с явным пониманием последствий. Что Лукашенко, в частности, тем самым отрезает себя от Москвы. И продолжал ведь гнать "дезу" и дальше. Понятно, что и информация от СБУ о "засланных казачках" пришла именно к Вакульчику, а не, например, в МВД. А такой вброс делают только тому, в ком уверены, что он проглотит брошенную "кость", не начав даже думать и разбираться. Дуэт Макея и Вакульчика, как утверждают информированные источники, протолкнул идею о безвизовом краткосрочном въезде в Белоруссию граждан более чем 80 иностранных государств, что вызвало осложнения в отношениях Минска с Москвой задолго до разборок в этом году в сфере поставок нефти. Ясное дело, преподносилось это Александру Лукашенко как дополнительный источник валюты для республики. Вопрос немаловажный, поскольку во внешней торговле Белоруссия больше тратит, чем получает. А тут вдруг – бац – на ровном месте и чуть ли не рог изобилия из долларов! Как обещалось, во всяком случае. Другое дело, что не получилось. Долларов не прибавилось, а вот отношения с Москвой ухудшились. Не додумали? Бросьте. Валерий Павлович с 2008-го возглавлял Оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь и про аналитику должен был знать не понаслышке. Кто нашептал Лукашенко про "пророссийскость" Бабарико, которого поддержали все ведущие националисты и вдохновители нынешних протестов, остаётся только догадываться. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Вакульчика в какой-то степени можно даже понять. В истории постсоветской Белоруссии он десятый председатель КГБ. То есть можно сказать, что руководители этого ведомства менялись с частотой раз в три года, и он уже многократно превысил среднесрочный лимит пребывания в этой должности. К тому же его явно не устраивает, что, как говорят в Минске, Лукашенко фактически подчинил всех силовиков своему сыну Виктору. А с другой стороны, к нему нет таких претензий, как к главе МВД Караеву. Впрочем, в Минске можно насчитать громадное количество представителей местной элиты, крайне недовольных Александром Григорьевичем. Это и бывший премьер Сергей Румас, который неожиданно был снят практически перед выборами, в июне нынешнего года. Причиной этого стало якобы сближение Румаса с кандидатом в президенты, "пророссийским" банкиром Виктором Бабарико. Кто нашептал Лукашенко про "пророссийскость" Бабарико, которого поддержали все ведущие националисты и вдохновители нынешних протестов, остаётся только догадываться. Или посмотреть выше, ведь всем понятно, что "работа" с оппозицией входит в функции отнюдь не МВД. Верхи не могут и не хотят. И не будут Лукашенко могут быть недовольны не только перечисленные персоны, но и другие снятые, отставленные и просто бывшие. Недовольные тем, что Лукашенко убрал их с прежних должностей в авторитарном стиле, не обеспечив ни последующих синекур, ни "золотых парашютов". Их выбросили из политической и хозяйственной элиты республики, но по их ощущениям, они ещё там или должны там оставаться. Тех же премьер-министров в стране за постсоветский период было столько же, сколько сменилось глав КГБ, пусть зачастую хронология замен и не совпадала. Готова стать президентом: Тихановская выпустила новое видеообращение Владимир Ильич Ленин в своё время в работе "Маевка революционного пролетариата" дал определение сформулированной им же революционной ситуации: Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде. Для ситуации в Белоруссии можно её дополнить, наверное, и случаем, когда "не хотят" не только "низы", но и те же самые "верхи". Разноса и отставки от Лукашенко ждут не только чиновники. Хотя чего стоит один только заезд Лукашенко в Могилёвскую область в марте прошлого года, когда с насиженных мест полетели одномоментно председатель Могилёвского облисполкома Владимир Доманевский и председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов. Поэтому вопрос, почему на зданиях местной власти в ряде городов официальные государственные флаги уже заменили тем самым бело-червоно-белым, отпадает сам по себе. Его боялись и им недовольны и руководители крупных промышленных предприятий – гордости "батьки". С одной стороны, над ними постоянно висит дамоклов меч "батькиного" гнева – сегодня с утра ты генеральный директор промышленного гиганта или суперуспешный банкир (привет Бабарико, кстати), а завтра или сегодня к вечеру – уже заключенный СИЗО или отставной козы барабанщик на пенсии. И вот уже директор Минского завода колёсных тягачей (Volat) Алексей Римашевский публично на митинге на заводе признает поражение Лукашенко на выборах, тем самым, по логике вещей, призывая его уйти в отставку и освободить место. И если он такой смелый на сегодня в единственном числе, то можно сказать, что директорат МАЗа, БМЗ, "Нафтана", "Беларуськалия" и прочих крупных предприятий, где разворачивается забастовка, совсем не препятствует тому, что рабочий класс идёт вразнос. И этому тоже можно найти причины. Ведь всем им хочется не только себе бутерброд с икрой, но и детишкам на молочишко. И не только сегодня, а и в обозримом будущем. А потому "красный директорат" Лукашенко не может не прельщать тот пункт в пакете экономических реформ, который скромно называется масштабной приватизацией. Они же прекрасно помнят, как встречались со старыми товарищами из России, которые были обычными директорами на российских заводах и вдруг превратились в крупнейших собственников, из "красных директоров" перековавшихся в фабрикантов-мультимиллионеров. Шахтёры 4-го рудоуправления предприятия "Беларуськалий" во время митинга у здания администрации. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Понятно, что приватизации по-российски в Белоруссии не будет, ни ваучерной, ни по схеме залоговых аукционов. А при нормальной новым владельцам придётся платить государству денежки. И тут директор БелАЗа вряд ли составит конкуренцию тому же "Катерпиллеру". Который приобретёт производство белорусских гигантов, чтобы его закрыть и устранить конкурента на мировом рынке. Но это понятно со стороны независимому наблюдателю. А местный директор в силу своего менталитета может быть уверен в полной реальности своих хотелок. Ведь, по большому счёту, он ничем не отличается от тех протестующих на улицах, которые уверены, что Украина после обретения свободы двинула вперёд семимильными шагами и сейчас живёт гораздо лучше "затхлой совковой Беларуси". Похоже, что Лукашенко предали те, на кого он привык опираться, поскольку они угадывали любое его желание. Но виноваты в этом не только эти люди, а и он сам, возвысивший их. Забыл, что опереться можно лишь на то, что сопротивляется. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





