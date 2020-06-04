Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Главная / Политика

"Заговор банкиров": политолог объяснил смену белорусского правительства

04 июня 2020, 19:55  •  95 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лукашенко избавился от конкурента на выборах благодаря отставке
Президент Белоруссии распустил правительство перед выборами, так как почувствовал возможность заговора. Так решение Александра Лукашенко прокомментировал политолог Дмитрий Болкунец.
Известный банкир Виктор Бабарико, который является одним из главных оппонентов Лукашенко на президентских выборах в августе, был также связан с бывшим премьером Сергеем Румасом. Именно поэтому президент отправил политика в отставку, назначив на его место Романа Головченко, предположил эксперт.
Таким образом Лукашенко предотвратил "заговор банкиров": Румас мог помешать белорусскому лидеру одержать победу на выборах, поделился одной из версий смены правительства Болкунец.
Кроме того, в последние несколько месяцев Лукашенко не был доволен кабинетом министров. Правительство советовало президенту ввести карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Лукашенко же выбрал другую тактику. Таким образом, вину за недовольство населения страны можно списать на ушедших в отставку министров, рассказал Болкунец порталу "Экономика сегодня".
Указ об отставке правительства Лукашенко подписал в среду, 3 июня. Новый кабинет министров уже сформировали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
Норильский поток: почему красноярские власти молчали о разливе нефтепродуктов
04 июня 2020, 09:55
МВФ поставил перед Украиной невыполнимые условия
04 июня 2020, 11:55
Собянин начал войну элит? Мишустин дал жёсткий ответ
04 июня 2020, 13:55
Автор санкций против Nord Stream 2 подготовил "сокрушительный" удар. Ответ получил в трёх буквах
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
31 мая 2020, 17:55
Корнилов назвал причину, почему Украина продолжит терять новые регионы
31 мая 2020, 18:55
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою версию крушения МН17
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.