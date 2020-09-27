Загоревшийся самолёт потушен, жертв десятки: Что известно о крушении Ан-26 под Харьковом

На Украине под Чугуевом Харьковской области потерпел крушение военный транспортник Ан-26. На борту находились курсанты.

Сообщается, что самолёт выполнял учебный полёт и разбился около 20:45 при заходе на посадку. Очевидцы запечатлели горящий борт возле ростовской трассы: при падении самолёта начался пожар.

Данные по жертвам крушения разнятся. Украинские медиа сообщают, что на борту было 24 человека и выжили только двое.

При этом в СМИ со ссылкой на губернатора области говорится, что погибли 22 человека, двое выжили, а судьба четырёх неизвестна.

Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", у выживших серьёзные ожоги, их госпитализировали с места крушения.

Замминистра МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в самолёте находились военные лётчики и курсанты Института ВВС Кожедуба.

"Двое выживших были отправлены в больницу в тяжёлом состоянии. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолёта и искать других погибших и пострадавших", - отметил он.