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Загоревшийся самолёт потушен, жертв десятки: Что известно о крушении Ан-26 под Харьковом

27 сентября 2020, 14:00  •  99 • В мире
В Харьковской области вечером 25 сентября потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-26. По последней информации, жертвами крушения стали 22 человека, двое выжили, судьба четырёх остаётся неизвестной.
На Украине под Чугуевом Харьковской области потерпел крушение военный транспортник Ан-26. На борту находились курсанты.
Сообщается, что самолёт выполнял учебный полёт и разбился около 20:45 при заходе на посадку. Очевидцы запечатлели горящий борт возле ростовской трассы: при падении самолёта начался пожар.
Данные по жертвам крушения разнятся. Украинские медиа сообщают, что на борту было 24 человека и выжили только двое.
При этом в СМИ со ссылкой на губернатора области говорится, что погибли 22 человека, двое выжили, а судьба четырёх неизвестна.
Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", у выживших серьёзные ожоги, их госпитализировали с места крушения.
Замминистра МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в самолёте находились военные лётчики и курсанты Института ВВС Кожедуба.
"Двое выживших были отправлены в больницу в тяжёлом состоянии. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолёта и искать других погибших и пострадавших", - отметил он.

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