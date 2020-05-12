|
«Загорелся один из аппаратов ИВЛ»: что известно о пожаре в больнице в Санкт-Петербурге
12 мая 2020, 16:50 • 134 • В России
В результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрооборудования — в учреждении загорелся один из аппаратов ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. После трагедии Росздравнадзор сообщил о начале проверок качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РИА Новости © Алексей Даничев
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в городской больнице Святого Георгия в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Губернатор Александр Беглов сообщил, что в результате пожара погибли пять человек.
«Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное — они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьёзные последствия», — добавил он.
По словам губернатора, предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание электрооборудования.
Губернатор дал поручение провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжёлых больных во всех стационарах города. Он также отметил, что родственникам погибших будет оказана материальная помощь.
Как сообщил главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий, приём пациентов в учреждении будет возобновлён к вечеру 12 мая.
«Сейчас у нас относительно спокойный режим работы, проводятся планомерные мероприятия, которые мы проводим ежедневно. В 18:00 мы планируем возобновить полностью работу стационара», — приводит его слова РИА Новости.
В свою очередь, прокурор Выборгского района Санкт-Петербурга Павел Данилов рассказал, что пациенты, погибшие в результате пожара, попали туда из-за коронавирусной инфекции.
«Погибшие — пациенты реанимационного отделения. Это пациенты, которые попали туда с этим заболеванием», — цитирует его ТАСС.
Как сообщил завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима, аппараты ИВЛ были получены 1 мая, претензий к ним не было.
«В настоящее время эти аппараты не используются в работе. Используется то оборудование, которое имеется в нашем арсенале. До итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать», — приводит его слова РИА Новости.
Сулима добавил, что к аппаратам ИВЛ были подключены как минимум трое из пяти погибших.
После трагедии Росздравнадзор сообщил о начале проверок качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Уточняется, что проверки организованы в городской клинической больнице №50 им. С.И. Спасокукоцкого в Москве и петербургской больнице Святого Георгия.
Напомним, пожар в столичной больнице имени С. И. Спасокукоцкого произошёл 9 мая. В данном медучреждении также лечили больных с коронавирусом. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при возгорании погибла пациентка.
«Возгорание произошло в одном из помещений ГКБ имени Спасокукоцкого, в шестиэтажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов — 295 человек, пожар полностью ликвидирован», — рассказала она.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшей и пообещал, что причины пожара будут тщательно расследованы.
«В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», — сообщил Собянин в Twitter.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 мая 2020, 03:10
|
09 мая 2020, 00:10
|
08 мая 2020, 04:10
|
09 мая 2020, 05:10
|
10 мая 2020, 15:55
|
11 мая 2020, 23:20
|
06 мая 2020, 22:10