Загоняли и били палками: Бойня в Москве вылилась в уголовные дела

Более 25 человек были задержаны после массовой драки и нападения на ресторан на юго-востоке Москвы, в которых принимали участие выходцы из Армении и Азербайджана. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое. Участникам драки могут на 5 лет запретить въезд в Россию.

В Союзе армян России сообщили, что азербайджанцы избили водителя автомобиля с армянскими номерами. В подтверждение существует видео, на котором толпа окружила автомобиль, кто-то бьёт водителя через открытые окна, прыгает на капоте и бьёт лобовое стекло.

В ответ в Союзе азербайджанцев России заявили, что выходцы из Армении устроили погром в московском ресторане "1001 ночь". На записи с камеры наблюдения видно, как группа мужчин с палками загоняют жертву в угол, круша всё на своём пути.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое. Последнее связано с тем, что из ресторана, где произошло побоище, были похищены 50 тыс. рублей. К настоящему моменту задержаны 25 подозреваемых.