«Загнать занозу поглубже»: удастся ли Украине разрешить исторический спор с Польшей

Киев потребовал от Варшавы восстановить украинские памятники, в том числе монумент УПА* в Грушовичах, который польские власти снесли (с одобрения Минкульта и Института национальной памяти) в конце апреля прошлого года. Однако Польша не пойдёт на такие уступки ради нормализации отношений с Украиной, считают эксперты. Позиции двух стран в оценках исторического наследия слишком различны. Между тем конфликт становится проблемой для Брюсселя и Вашингтона, поддерживающих антироссийский политический курс обеих государств. RT разбирался в польско-украинских разногласиях.

Польско-украинские переговоры о легализации памятников проходят с ущемлением прав Киева. Об этом во вторник заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Он подчеркнул, что Варшава не торопится расследовать случаи вандализма на могилах украинских воинов.

«С 2014 по 2017 год там (в Польше. — RT) произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе — на могилах. Их исполнителями считались сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши так и не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализм», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, Киев в подобных ситуациях действует совсем по-другому. Так, директор украинского Института национальной памяти рассказал, что за прошлый год на Украине четыре раза оскверняли польские памятники и все эти случаи осудили представители украинских властей и общественно-политических сил. По его утверждению, все четыре памятника на данный момент восстановлены.

«Поэтому на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Но этого не происходит», — пояснил Вятрович, подчеркнув, что Киев будет добиваться восстановления памятника в Грушовичах.

Напомним, в конце апреля 2017 года в Польше был демонтирован памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА). Решение было одобрено Министерством культуры и Институтом национальной памяти Польши. В ответ МИД Украины выразил своё возмущение, назвав действия Варшавы «откровенной провокацией в канун 70-й годовщины преступной акции «Висла».

Сейчас же, по словам Вятровича, камни монумента дробят и мостят ими дорогу.

Демонатаж украинского памятника в Грушовичах

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«Патовая ситуация»

По оценке старшего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, требования Украины вряд ли будут выполнены: ведь отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились именно из-за вопросов, связанных с исторической памятью и национальной символикой.

«Сильно сомневаюсь, что одной стороне удастся убедить другую пойти на уступки. Ситуация патовая», — отметил Неменский.

Обе стороны заняли жёсткие позиции и дополнительное напряжение, которое создаёт Киев своими требованиями, вряд ли улучшит ситуацию, поясняет эксперт.

«Ни на какой компромисс Польша пойти не может. Украина не в том положении, чтобы ей кто-то в чём-то уступал. Она слаба, она стоит в позе просителя, у неё нет возможностей для политического манёвра. В обозримом будущем мы увидим только ухудшение отношений этих двух стран по вопросам национальной памяти», — добавил Неменский.

Между тем Украина сама могла бы пойти навстречу Польше. Например, в вопросе эксгумации польских солдат и офицеров, погибших на территории Украины, которая была не так давно приостановлена Киевом. Причиной этому стало подписание в Польше закона о «бандеровской идеологии».

«Сталкиваются два национализма»

Возможности договориться для Польши и Украины не видит и профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий. По его оценке, противоречия слишком велики.

«Нужно учитывать, что мы имеем дело с националистически настроенными правительствами и в том, и в другом государстве. И когда сталкиваются два национализма, то урегулировать эти вопросы крайне сложно. Поэтому предпосылок для позитивного развития этой ситуации я не вижу», — рассказал эксперт, пояснив, что вопрос исторической памяти станет «ещё одной занозой в этих отношениях».

Но существует ещё и фактор международного влияния. Западным покровителям обоих государств невыгодно это противостояние, поэтому, возможно, они в какой-то момент вмешаются, отмечает Клепацкий.

«Дальнейшее развитие событий лишь частично зависит от Украины и Польши. Если бы это были два самостоятельных субъекта отношений, то всё было бы проще. Но у них есть крупные патроны. У Польши — это ЕС. Кроме того, у них есть общий патрон — это США, которые не заинтересованы в жёстких отношениях между Киевом и Польшей. Эти два патрона будут оказывать своё влияние. Возможно, они просто загонят эти занозы куда-то подальше, только чтобы они не нарывали. Они будут всё время вызывать боль, но без нарыва», — заключил эксперт.

Исторические разногласия

Напомним, в последнее время в отношениях Киева и Варшавы появилась напряжённость, главным образом на фоне дискуссий по вопросам исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева, который героизирует Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским мемориалам на территории Украины.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни, а также за обвинения польского народа в причастности к холокосту. В Варшаве подчеркнули, что документ призван не допустить искажения истории.

В Киеве достаточно резко отреагировали на принятие Польшей нового закона. Президент Украины Пётр Порошенко назвал его неприемлемым.



* Украинская повстанческая армия (УПА) — организация, запрещённая в России.