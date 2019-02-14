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Загнать в "границы дозволенного": NZZ посоветовала Западу "пересмотреть тактику" против России

14 февраля 2019, 08:24  •  28 • Политика
Швейцарская газета NZZ в своей статье требует от Москвы отпустить арестованных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков, а Западу посоветовала "пересмотреть тактику" против России и загнать нас в "границы дозволенного", указав, что "Москва понимает только язык жесткости".
В Швейцарии русофобы решили напомнить Западу, как нужно разговаривать с Россией. Местная газета NZZ в своей статье требует от Москвы отпустить арестованных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков. Их она считает военнопленными и заявляет, что Россия якобы нарушила договор о совместном использовании с Украиной морской акватории.
Кроме того, в издании посоветовали Западу "пересмотреть тактику" против России, подчеркнув, что "Москва упряма".
"Москва понимает только язык жесткости", - пишет автор публикации, напомнив, что на следующей неделе соберутся министры иностранных дел стран Евросоюза и у них будет возможность рассмотреть новые санкции против нашей страны и загнать нас в "границы дозволенного".
"Санкции - это не панацея", - уверяет автор публикации, говоря о них как о "подходящем инструменте для возложения на Россию ответственности за ее агрессивные действия". А еще "для определения границ дозволенного".
"В рамках такого кризиса выразить свою солидарность с Украиной лишь дешевыми словами было бы неправильно", - резюмирует издание.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз и США готовятся ударить по России новым пакетом санкций. Об этом сообщил британский телеканал Sky News. Рестрикции будут введены из-за задержания 25 ноября 2018 года украинских моряков, нарушивших российскую границу в районе Керченского пролива.
При этом телеканал утверждает, что конкретная информация о предстоящих рестрикциях будет озвучена в Брюсселе в ближайшую пару недель. Сейчас подобного заявления добивается Великобритания и её союзники на Европейском континенте.
Напомним, провокация с тремя украинскими судами произошла в Черном море 25 ноября прошлого года. Суда ВМС Украины грубо нарушили границу РФ и после опасного маневрирования были задержаны. Экипажи арестованы. Всем им вменяют в вину незаконное пересечение российской границы.
К слову, в самом Киеве про задержанных во время провокации в Керченском проливе говорили, что "они же просто моряки", отрицая причастность спецслужб Украины к инциденту. Позже выяснилось, что в составе экипажей есть сотрудники СБУ, а вся ситуация - чистой воды провокация Киева.

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