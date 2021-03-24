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"Загнать Россию назад": в ЕС определили главную цель сотрудничества с НАТО
24 марта 2021, 14:40 • 121 • Политика
Европейцы подумали, какими должны быть в дальнейшем связи с нашей страной
Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходил второй день заседаний Совета альянса, в котором приняли участие министры иностранных дел стран Европы. Темой обсуждения стали отношения с Россией.
Выступавший перед главами МИД верховный представитель ЕС Жозеп Боррель назвал нашу страну "опасным соседом", который "пренебрегает всеми европейскими ценностями" и все больше превращается в авторитарное государство.
Также он заявил, что ЕС обязан от реагировать на "дело Навального, кибератаки, дезинформацию". Через несколько дней, напомнил евродипломат, вступят в силу санкции против высокопоставленных служащих РФ.
В Евросоюзе будут "неуклонно следовать пяти принципам". Нужно "загнать Россию назад в рамки международного права, отметил Боррель. В этом он видит главную цель сотрудничества ЕС и НАТО.
Однако не лишним будет и поддержание контакта с Москвой. Диалог по важным темам жизненно необходим ЕС, подчеркнул глава евродипломатии.
К тому же общие интересы есть у обеих сторон. Это договор с Ираном, а также вопросы экологии, передает РИА "Новости".
Ранееглава евродипломатии Жозеп Боррель оправдался за переговоры в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сказал, что проявил не слабость, а сдержанность.
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