Загнанная в угол Россия может первой броситься на НАТО

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В Военно-Воздушной академии ВКС РФ допускают, что Москва нанесет упреждающий удар по странам-участницам альянса

По мере того, как танковые гусеницы НАТО все ближе и все более грозно подползают к западным рубежам России, в нашей стране все чаще звучит выражение «превентивный или упреждающий удар». Особенно оживилась такая дискуссия в связи с подписанием 2 июня 2020 года президентом Владимиром Путиным указа № 355 «Об основах политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В этом документе, в частности, перечислены условия, при которых Москва будет готова отдать приказ на применение первой самого сокрушительного вида своего оружия. Среди прочего — даже в ответ на агрессию против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Но вот буквально на днях столь катастрофически звучащая тема получила новое дыхание. В Сети мгновенно появились заголовки типа «Превентивный удар: в Минобороны РФ нашли способ отразить агрессию НАТО». Причем, как особо отметили многие, — не ядерными, а обычными видами вооружений, в совокупной мощи которых (и это общепризнанно) Россия сильно отстает от Запада. Тем удивительней показалась даже сама постановка такого рода проблемы.

Дискуссионную бурю породила публикация в мало кому доселе известном российском военном журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика». Его с недавних пор издает Военный учебно-научный центр «Военно-Воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина», в 2012 году перебравшийся из Москвы в Воронеж.

Вызвавшая живой интерес научная статья профессора кафедры Сухопутных войск ВВА доктора военных наук Владилена Стучинского и докторанта, кандидата военных наук Михаила Королькова вышла под мудреным для уха простого читателя заголовком «Обоснование боевого применения авиации для срыва интегрированного массированного воздушного удара в многосферной операции противника».

Вкратце суть такова. По мнению авторов, в результате бурного развития на Западе высокотехнологичных вооружений у блока НАТО появилась новая концепция массированного и внезапного боевого применения войск. Речь уже не идет об обычных в последние десятилетия воздушно-космических операциях, примеры которых мы видели в Югославии, Ливии или в Ираке. И даже не об устаревшей уже концепции «быстрого (внезапного) глобального удара». В случае начала войны одновременный и очень мощный удар по России будет, прогнозируют военные ученые, нанесен совершенно новыми способами одновременно в пяти сферах: на земле, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Военные ученые назвали его «интегрированный массированный воздушный удар» (ИМВУ).

Структурно ИМВУ, считают Стучинский и Корольков, может объединять четыре ударных эшелона:

1-й — ударный эшелон гиперзвуковых ракет;

2-й — ударный ракетный эшелон (оперативно-тактические и крылатые ракеты различного базирования);

3-й — ударный эшелон беспилотных летательных аппаратов;

4-й — пилотируемый ударный эшелон с беспилотными платформами.

Американские аналитики, по сведениям авторов статьи, полагают, что нанесение такого удара «позволит уже в первые часы конфликта нейтрализовать отечественные объекты управления авиационной группировкой, ракетно-ядерных сил, систем воздушно-космической обороны, энергетики, связи, военного и государственного управления, разведки и боевого управления, а также наиболее боеспособные воинские формирования».

Иными словами, нас собираются почти мгновенно оглушить, ослепить и обезоружить на большую глубину оборонительных порядков российских войск. Одновременно — лишить всякой воли к сопротивлению. И лишь потом в дело будут пущены танковые, механизированные и пехотные соединения альянса, которым предстоит, как, очевидно, считают в США и Брюсселе, без особых потерь взять под контроль назначенную им часть территории России.

Чтобы вы могли составить представление о том, военную силу какого масштаба способно сегодня привлечь НАТО для нанесения ИМВУ по нашей стране, приведу соответствующие расчеты другого доктора военных наук — капитана 1 ранга Валентина Сивкова.

По его данным, с морских и воздушных носителей по нам может быть применено в течение первых суток до 1000−1500 стратегических крылатых ракет в обычном оснащении. К поражению заранее разведанных целей в глубине российской обороны, вероятно, будут привлечены до 1500−2000 боевых самолетов различного назначения и еще 400−500 самолетов палубной авиации с пяти-шести авианосцев. Скоординированные по времени и пространству удары станут наносить и не менее 50−60 других надводных кораблей различных классов и до 20−25 многоцелевых атомных подводных лодок.

Даже в локальной войне на одном стратегическом направлении, полагает Сивков, Россия в лучшем случае сможет противопоставить всей этой мощи группировку, уступающую противнику в три-пять раз. Что же следует делать в таких гибельных условиях, чтобы сохранить себя и страну?

Снова вернемся к нашумевшей статье в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика». Москве, уверены российские военные ученые, следует действовать, исходя из сформулированного начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым принципа «постоянное упреждение противника и ведение превентивных действий… на шаг — два впереди». Отсюда всего шаг до совершенно жесткого вывода: нам придется наносить упреждающий удар максимально возможной силы по группировкам НАТО.

И вот тут — внимание! — в статье ученых ВВА имени Жуковского и Гагарина обоснованно сделан важный и неожиданный вывод: чтобы остановить изготовившееся к броску войска НАТО России вовсе необязательно прибегать к ядерному оружию. Вопреки мнению составителей упомянутого указа Путина № 355, нам хватит и обычных вооружений. У России они теперь такого качества, что и их достаточно, чтобы нанести противнику неприемлемый ущерб «комплексным применением элементов разведывательно-ударной системы группировки войск (сил) на ТВД». Если только действовать решительно и хоть на час упредить врага в начале операции.

Одним из элементов российской разведывательно-ударной системы (РУС) для упреждающего удара авторы статьи полагают гиперзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования «Кинжал», которые в таком случае будут направлены на наиболее важные цели. Пуски «Кинжалов» должны быть осуществлены за пределами видимости РЛС и зон поражения ПВО сил НАТО. Но — с разных направлений и с таким расчетом, чтобы обеспечивался их одновременный пролет линии государственной границы или одновременное поражение объектов противника.

В этот контексте, по логике, речь вообще не идет о ракетах комплексов «Искандер» и «Калибр» потому, что авторы рассматривают боевые возможности лишь авиации ВКС РФ. Хотя и без их применения в такой операции дело точно не обойдется.

Другим элементом нашей РУС могут стать ударные беспилотники, предназначенные для подавления РЛС и ЗРК, уничтожения авиации на земле и в воздухе, нарушения системы управления и связи, блокирования аэродромов. Цель — создание благоприятных условий для действий пилотируемой авиации, которой предстоит наносить удары следом за налетами БПЛА. При этом «предполагается применение средств поражения на новых физических принципах, в том числе высокоэнергетических боевых систем (лазеров) мощностью свыше 120 кВт, способных поражать: незащищенную технику на удалении до 2 км, оптические системы разведки воздушных целей, зрение наблюдателей постов визуального наблюдения».

Чтобы ввести в заблуждение противника авторы предлагают широко использовать ложные цели. Для чего поднять в воздух массу имеющихся в российских арсеналах крылатых ракет-мишеней. Возможно и использование заранее переоборудованных для беспилотного полета устаревших и подлежащих списанию самолетов.

Собственно, это все, о чем говорится в статье. Но если вчитаться в нее, становится очевидным, что на самом деле, ни к какому стратегическому неядерному сдерживанию прямо сегодня наша армия не готова. У нас нет достаточного количества «Кинжалов», чтобы сокрушить все и вся по ту сторону западной границы. Мы сильно отстали от других стран в создании собственных ударных беспилотников.

Наша главная надежда в этой области — тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» пока в единственном экземпляре и проходит только начальную стадию испытаний. У России нет высокоэнергетических лазеров, способных поражать цели с бортов боевых самолетов. Поэтому понятно, что Стучинский и Корольков попытались, скорее, смоделировать ситуацию на перспективу, когда перечисленное у РФ уже будет. Допустим, году к 2030-му. Но до него нужно еще как-то дожить.

Однако в планировании любого упреждающего удара (хоть ЯО, хоть обычными средствами) существует главная проблема: как определить, что ситуация на границах России подошла к самому краю, за которым — только пропасть и гибель страны? Как избежать ситуации, при которой агрессором будет объявлена Россия, а не изготовившаяся к броску на нее НАТО?

Понятно, что любому масштабному нападению в современных условиях будет предшествовать стратегической развертывание у наших границ крупных группировок противника, которое скрыть от разведки невозможно. Понятно, что заранее станут готовить систему их материально-технического обеспечения. Что загодя будет развернута кампания информационного, политического и дипломатического обеспечения будущей войны и дискредитации Москвы в глазах общественного мнения на Западе.

А теперь давайте оглянемся вокруг. В конце весны-начале лета на территориях 12 приграничных с нашей страной государств начнутся крупнейшие в современной истории учения НАТО «Defender Europe — 2021». Никто и не скрывает: альянс начинает именно стратегическое развертывание у юго-западных, западных и северо-западных границ России с привлечением очень внушительного числа американских соединений, которых морем и по воздуху перебросят в Европу.

Информационное, политическое и дипломатическое сопровождение этих учений? Вы только послушайте, какой слаженный волчий вой в адрес Москвы уже не первый год доносится из так называемых «стран-партнеров» по альянсу! Вот как разобраться: это будут просто учения или?.. И не настает ли для нас время того самого упреждающего удара?

Чем бить будем при худшем варианте? А чем сможем. Когда-то в беседе со мной тогдашний министр обороны РФ генерал Игорь Родионов горько пошутил: «Не волнуйся. Мы их из-за берез палками перебьем». Только тогда это будет никакой не упреждающий удар.

Печально, если и теперь другого варианта у нас не останется. А отдать команду на применение ядерного оружия первым — это еще президенту решиться нужно. Так что с опасением ждем «Defender Europe — 2021». И надеемся, что Кремль и Генштаб ВС РФ знают, как предотвратить худшее.

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