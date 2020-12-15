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"Загнали себя в угол антироссийской истерикой": что ждет Москву при Байдене

15 декабря 2020, 18:30  •  108 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По мнению эксперта, с приходом к власти демократов давление на Москву заметно усилится
При администрации Джо Байдена отношения России и США изменятся не в лучшую сторону. В большинстве случаев демократы строили свою политику, основываясь на критике Дональда Трампа, то и дело обвиняя республиканца в сотрудничестве с Россией. Теперь у нового правительства не останется другого выхода, кроме как усилить давление на Москву, считает политолог Иван Коновалов.
Эксперт полагает, что постоянно критикуя Трампа, демократы сами загнали себя в угол. Именно поэтому решать этот вопрос придется радикальными способами.
"У них нет выхода, они уже поставили себя в такие условия. Соответственно, возрастет давление на Россию, потому что демократы, принявшие сторону Байдена, сами себя загнали в угол антироссийской истерикой. Теперь нужно за нее отвечать, доказывать "вину" России", – подчеркнул Коновалов в беседе с РИА ФАН.
Давление усилится и в военной сфере. Уже сейчас американские самолеты-разведчики, стратегические бомбардировщики буквально роятся у границ России. В будущем, отмечает политолог, не исключено непреднамеренное столкновение, которое может быть спровоцировано США или их союзниками.
Говоря об учениях НАТО по разделению ядерной ответственности, Коновалов подчеркивает, что Вашингтон ведет себя безответственно, поскольку неизвестно, какие будут последствия, если произойдет крушение самолета с ядерным боезарядом.
Подводя итог, Коновалов заявил, что хоть демократам и удалось избавиться от Трампа, то Россия никуда не делась. И учитывая то, на чем строилась политика Байдена, вполне вероятно, что следующие 4 года Москве придется постоянно отражать нападки новой администрации.
Ранее Владимир Путин обратился к Джо Байдену после его победы. Российский лидер поздравил демократа и выразил надежду на сотрудничество Москвы и Вашингтона.

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