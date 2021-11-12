Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Ликвидация Украинской провокации
Главная / Политика

Загнали себя в ловушку: ЕС придется признать победу Лукашенко

12 ноября 2021, 10:25  •  35 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Focus возложил на Евросоюз вину за эскалацию миграционного кризиса
Ответственность за конфликтную ситуацию на границе Белоруссии и Польши лежит прежде всего на европейских политиках, которые не сделали работу над ошибками после прошлого миграционного кризиса. Они также не смогли вовремя предвидеть, что Александр Лукашенко использует нелегалов для шантажа Евросоюза. Об этом пишет международный обозреватель немецкого издания Focus Томас Йегер.
По мнению эксперта, итогом нового миграционного кризиса станет ослабевание Европы, потому что элита ЕС не предпринимала никаких шагов, чтобы обезопасить границы Союза. Аналитик отмечает, что еще в 2015 году было очевидно, с какой проблемой может столкнуться Евросоюз, который теперь имеет конфликт с Белоруссией.
Как отмечает автор статьи, Европа договаривалась с соседними странами о сдерживании мигрантов и даже платила им за это, что рано или поздно должно было вылиться в политический шантаж. В качестве примера он приводит Турцию. Йегер обращает внимание на "глумление" главы МИД России Сергея Лаврова, который задается вопросом, почему Брюссель не хочет платить Минску, как когда-то платил Анкаре.
Фактически Евросоюзу придется признать победу Лукашенко и садиться за стол переговоров, отмечает эксперт. Он уверен, что этого не пришлось бы делать, если бы европейские политики обращали внимание на угрозы президента Белоруссии в адрес Германии. Аналитик подчеркивает, что и сейчас целью мигрантов является ФРГ, а не Польша. 
Отметим, что Минск уже предложил Брюсселю решить миграционный кризис, разработав совместную "дорожную карту". Заместитель руководителя администрации президента Белоруссии призвала членов Евросоюза провести переговоры, чтобы не допустить ухудшения пограничного конфликта.
Примечательно, что к переброске нелегалов из РБ в ЕС могут быть причастны граждане Германии. По данным издания WELT, они незаконно провозили мигрантов через линию соприкосновения. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





35
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 02:50
Русский дипломат напрямую указал на "позор" Польши
12 ноября 2021, 04:35
В армии России станет в пять раз больше Су-57: Для ВКС готовят новогодний подарок
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы ...
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
05 ноября 2021, 11:00
"Серьезные проблемы": Санду высказалась о России после нового контракта по газу
06 ноября 2021, 19:05
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
05 ноября 2021, 15:05
Экс-офицер ВМС раскрыл истинное отношение Байдена к Украине
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
05 ноября 2021, 15:05
Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.