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«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ в Донбассе

02 ноября 2018, 00:54  •  55 • В мире
В совместном заявлении Парижа и Берлина говорится, что в атаке на беспилотник ОБСЕ виновна Россия и бойцы Донбасса.
Россия и военные народных республик Донбасса виновны в атаки на беспилотник ОБСЕ. Об этом говорится в совместном заявлении Парижа и Берлина.
Отмечается, что сотрудники мониторинговой миссии потеряли связь с аппаратом 27 октября. По сообщению Reuters, аппарат в это время контролировал территорию, подконтрольную ДНР.
Связь с дроном была потеряна в тот момент, когда он пролетал в юго-восточном направлении от поселка Нижнекрынское Донецкой области.
Французская и немецкая стороны полагают, что летательный аппарат с земли глушили, а после он был сбит.
В отчете наблюдателей говорится, что причиной ЧП стал «удар, который сбил беспилотник с курса и оборвал питание системы противодействия глушению и навесного оборудования».

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