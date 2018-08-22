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Заглохший в центре Киева танк оказался не имеющим аналогов прототипом
22 августа 2018, 22:24 • 72 • Политика
Сломавшийся во время репетиции военного парада в Киеве танк был опознан как Т-84-120 «Ятаган».
Как стало недавно известно, на репетиции военного парада ко Дню независимости в Киеве заглох танк. Как стало известно теперь, это была не просто какая-нибудь там машина, но перспективная новинка украинских танковых войск, созданная для экспорта за рубеж.
Так, на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола в украинской столице остановилась гордость национального ВПК — знаменитый танк «Ятаган», разработанный в 2000 году украинским КБ ХКБМ им. Морозова.
Отметим, что данная «разработка» украинской инженерной мысли является по сути своей лишь модификацией советского Т-84. Ее основная отличительная особенность — орудие натовского калибра на 120 миллиметров.
После почти двадцати лет конструкторских работ «Ятаган» по-прежнему имеется у Украины в единственном и не имеющем аналогов экземпляре-прототипе. Успеют ли танк отремонтировать до самого парада способно показать лишь время.
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