Заглохший в центре Киева танк оказался не имеющим аналогов прототипом

Сломавшийся во время репетиции военного парада в Киеве танк был опознан как Т-84-120 «Ятаган».

Как стало недавно известно, на репетиции военного парада ко Дню независимости в Киеве заглох танк. Как стало известно теперь, это была не просто какая-нибудь там машина, но перспективная новинка украинских танковых войск, созданная для экспорта за рубеж.

Так, на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола в украинской столице остановилась гордость национального ВПК — знаменитый танк «Ятаган», разработанный в 2000 году украинским КБ ХКБМ им. Морозова.

Отметим, что данная «разработка» украинской инженерной мысли является по сути своей лишь модификацией советского Т-84. Ее основная отличительная особенность — орудие натовского калибра на 120 миллиметров.

После почти двадцати лет конструкторских работ «Ятаган» по-прежнему имеется у Украины в единственном и не имеющем аналогов экземпляре-прототипе. Успеют ли танк отремонтировать до самого парада способно показать лишь время.