Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин с яхты показал президенту Финляндии черноморских дельфинов
Украина поборется с Грецией за первое место в ряду должников МВФ
Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе с 29 августа
О встречах Путина в Австрии и Германии
Главная / Политика

Заглохший в центре Киева танк оказался не имеющим аналогов прототипом

22 августа 2018, 22:24  •  72 • Политика
Сломавшийся во время репетиции военного парада в Киеве танк был опознан как Т-84-120 «Ятаган».
Как стало недавно известно, на репетиции военного парада ко Дню независимости в Киеве заглох танк. Как стало известно теперь, это была не просто какая-нибудь там машина, но перспективная новинка украинских танковых войск, созданная для экспорта за рубеж.
Так, на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола в украинской столице остановилась гордость национального ВПК — знаменитый танк «Ятаган», разработанный в 2000 году украинским КБ ХКБМ им. Морозова.
Отметим, что данная «разработка» украинской инженерной мысли является по сути своей лишь модификацией советского Т-84. Ее основная отличительная особенность — орудие натовского калибра на 120 миллиметров.
После почти двадцати лет конструкторских работ «Ятаган» по-прежнему имеется у Украины в единственном и не имеющем аналогов экземпляре-прототипе. Успеют ли танк отремонтировать до самого парада способно показать лишь время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 15:54
Песков напомнил Латвии и Эстонии о вкладе, внесенном СССР в развитие Прибалтики
22 августа 2018, 19:09
Российских депутатов пригласили в Вашингтон после осенних каникул
22 августа 2018, 20:24
Абдулатипов: экспертный совет по Каспию может быть создан к ноябрю

22 августа 2018, 22:24
Заглохший в центре Киева танк оказался не имеющим аналогов прототипом
22 августа 2018, 17:09
Путин заявил, что РФ вынуждена реагировать на появление элементов ПРО США у своих границ
22 августа 2018, 20:24
Путин и Ниинистё продолжили обсуждать темы Сирии и Украины во время морской прогулки
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 августа 2018, 16:39
Россия построит не «Мистраль», а кое-что лучше
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
17 августа 2018, 12:24
От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
19 августа 2018, 13:09
Путин покорил всех гостей на свадьбе главы МИД Австрии подарками и тостом на немецком языке
21 августа 2018, 23:39
ПРИВАТИЗАЦИЯ 2.0 / Суть пенсионной реформы (Михаил Чупахин)
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
19 августа 2018, 16:24
«Фигурантом может стать Порошенко»: США начали проверку хищений средств, выделенных Украине — адвокат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.