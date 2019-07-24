Загитова передала Синдзо Абэ плюшевый "привет" от своей собаки

Весной 2018 года японский премьер-министр подарил Алине Загитовой собаку породы акита-ину. Щенка для российской фигуристки помогла подобрать Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии.

Спустя год с лишним Синдзо Абэ пригласил спортсменку в свою резиденцию, чтобы расспросить о том, как чувствует себя щеночек. А заодно пообещал решить некоторые бытовые проблемы любимицы японских фанатов фигурного катания.

Абэ заверил, что ему очень приятно смотреть на то, как растёт щенок по имени Масару, и пригласил Загитову вместе с питомцем посетить префектуру Акита - его историческую родину. В ответ фигуристка пожаловалась на то, что собака плохо переносит полёты, а авиакомпании требуют оставлять животное в багажном отсеке. Синдзо Абэ великодушно пообещал поговорить со своими друзьями, чтобы Загитовой разрешили брать Масару в салон самолёта.

После этого политик получил в подарок от девушки плюшевую акита-ину. "Это мне вместо Масару", - пошутил премьер.

Фото: телеграм/Пул № 3