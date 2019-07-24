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Загитова передала Синдзо Абэ плюшевый "привет" от своей собаки

24 июля 2019, 14:09  •  30 • Политика
Российская фигуристка Алина Загитова, которая является любимицей многих японских поклонников фигурного катания, встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Политик пригласил девушку в свою резиденцию, предложил задействовать свои связи для решения её бытовых проблем. А спортсменка передала Абэ плюшевый "привет" от своей собаки.
Весной 2018 года японский премьер-министр подарил Алине Загитовой собаку породы акита-ину. Щенка для российской фигуристки помогла подобрать Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии.
Спустя год с лишним Синдзо Абэ пригласил спортсменку в свою резиденцию, чтобы расспросить о том, как чувствует себя щеночек. А заодно пообещал решить некоторые бытовые проблемы любимицы японских фанатов фигурного катания.
Абэ заверил, что ему очень приятно смотреть на то, как растёт щенок по имени Масару, и пригласил Загитову вместе с питомцем посетить префектуру Акита - его историческую родину. В ответ фигуристка пожаловалась на то, что собака плохо переносит полёты, а авиакомпании требуют оставлять животное в багажном отсеке. Синдзо Абэ великодушно пообещал поговорить со своими друзьями, чтобы Загитовой разрешили брать Масару в салон самолёта.
После этого политик получил в подарок от девушки плюшевую акита-ину. "Это мне вместо Масару", - пошутил премьер.
Фото: телеграм/Пул № 3

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