Загадочный мор обрушился на Африку: Трупов слонов уже сотни

В дельте Окаванго было найдено свыше 360 мёртвых слонов. Большая часть трупов находилась неподалёку от естественных водоёмов.

По словам Маккаэнна, причину обрушившегося на Африку загадочного мора ещё предстоит установить. Среди рассматриваемых версий не только отравление. Специалисты предполагают, что причиной мог быть коронавирус.

"Мы подчёркиваем: есть опасность для здоровья населения", - заявил директор организации.

Учёные наблюдают за оставшимися в живых слонами в дельте Окаванго, сообщает CNN. Они истощены, выглядят вялыми и слабыми. Местное население утверждает, что перед гибелью многие животные вели себя нетипично: они ходили кругами и не реагировали на толчки от сородичей.

В Ботсване до недавнего времени обитало около 130 тысяч африканских слонов. В дельте Окаванго - около 10% всей популяции. Африканские слоны внесены в список уязвимых видов по версии Международного союза охраны природы. Панафриканское исследование показалось, что с 2007 по 2014 год численность этих животных на континенте уменьшилась не менее чем на треть. Одной из главных причин является браконьерство.