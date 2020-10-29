Загадочный комитет: Лукашенко испугал Помпео

Автор:

Александр Чаусов

Стоит напомнить, что массовые оппозиционные акции в этой стране начались сразу после очередного избрания президентом Александра Лукашенко. Оппозиция всецело и консолидированно результаты этих выборов не признала и призвала своих сторонников выходить на улицы и выражать своё несогласие.

В какой-то момент волна протестных акций охватила не только Минск, но и многие другие города Белоруссии. Дальше были столкновения с республиканской милицией. Затем последовали переговоры Лукашенко и Путина и заявление последнего о том, что в России сформирован "правоохранительный резерв", который, согласно договорённостям в рамках ОДКБ, наша страна при определённых условиях может ввести в Белоруссию. Беспорядки стали постепенно сходить на нет, протест стал то ли затухать, то ли возвращаться в куда более цивилизованное и мирное русло. В итоге последовало и заявление от Путина о том, что "резерв" расформирован.

Переговоры, на которые вылетел в Москву Александр Лукашенко, что российские оппозиционеры, что государственники в СМИ и социальных сетях назвали "получением ярлыка на княжение". Впрочем, сам Александр Григорьевич, судя по всему, не слишком протестовал против подобной риторики.

В России был сформирован "правоохранительный резерв", который, при определённых условиях, мог быть введён в Белоруссию. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Помимо прочего, Россия выделила дополнительные кредиты Белоруссии, начались более интенсивные переговоры по поставкам топлива в эту страну и особенно по вопросам цен на это топливо. Тут же были инициированы очередные совместные учения российских и белорусских Вооружённых сил. В общем, казалось бы, вопрос исчерпан, и протесты постепенно сойдут на нет, а жизнь в Белоруссии вернётся в привычное русло дежурной политики. Но так только казалось.

Вторая волна

В конце октября активность оппозиции в Белоруссии стала постепенно нарастать. А "международное сообщество" стало эту активность горячо и систематически поддерживать. К примеру, 22 октября оказалось, что всему руководству оппозиции Европейский парламент присудил премию имени Сахарова "За свободу мысли".

В списке лауреатов значатся такие люди, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, писательница Светлана Алексиевич, а также активисты – Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий и другие. Личности, в большинстве своём весьма одиозные и в России известные. В том числе и по причине длительной и глубокой русофобии.

Если учесть, что в последние годы лауреатами Сахаровской премии становились такие люди, как, к примеру, украинский режиссёр-террорист Олег Сенцов, то в данном конкретном случае "награда нашла героя". И награждение этой премией, вручение которой белорусским лидерам протеста запланировано на 16 декабря, стало своеобразным политическим сигналом: не снижайте накала борьбы, продолжайте протестовать, "заграница вам поможет".

Практически параллельно с этим, 24 октября, Лукашенко проводит телефонные переговоры с госсекретарём США Майком Помпео, в которых заявляет два важных тезиса. Во-первых: Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, во-вторых, Россия является главным союзником РБ. И при этом – "страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы".

В конце октября активность оппозиции в Белоруссии стала постепенно нарастать. Фото: Banifacyj/Shutterstock.com

Тут нужно напомнить, что Помпео для Белоруссии – это весьма знаковый персонаж. Именно с ним вёл переговоры Лукашенко в мирные годы "многовекторной политики". И именно Помпео Лукашенко говорил о том, что западные НКО могут активнее развиваться на территории республики. Важно, что Помпео для Лукашенко – это та фигура на Западе, с которой можно и нужно вести переговоры. Правда, судя по всему, переговоры эти не удовлетворили американскую сторону.

Загадочный Третий комитет

И 27 октября Третий комитет Генассамблеи ООН в лице постоянного представителя при ООН от Эстонии Свена Юргенсона делает заявление за подписью 53 стран о

решительном осуждении продолжающихся со стороны белорусских властей репрессий... в отношении мирных демонстрантов, в том числе... известных спортсменов, журналистов и других работников СМИ, а также членов оппозиции.

В числе подписантов заявления, как пишут СМИ, США, Британия, Германия, Франция, Польша, Украина, Эстония. И здесь снова начинается какая-то странная история. Во-первых, Третий комитет ГА ООН – это вообще очень своеобразная структура. Которая в своё время, например, заявила о том, что Россия – это агрессор по отношению к Украине. К слову, ни тогда, ни сейчас на территории Украины российских войск так найдено и не было.

Самое показательное, что Третий комитет – это официально Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры. То есть этакое "международное министерство культуры", которое в контексте того, что постоянно озвучивает что-то на тему геополитики, больше напоминает ту самую анекдотическую "прачечную".

А если говорить серьёзно, то этот орган в ООН очень похож на площадку для публичных политических манипуляций и прочих ни к чему не обязывающих, но очень "весомых" в медийном плане заявлений. Потому что – ну как же, в ООН заявляют, не где-нибудь. К слову, получилось так и сейчас. Новость о том, что "в ООН осудили Лукашенко" распространяется крупнейшими СМИ.

Впрочем, в случае с конкретно этим заявлением по Белоруссии всё ещё интереснее. На 27 октября ни текста этого заявления, ни списка 53 стран, представители которых под заявлением подписались, на сайте ООН не нашлось. Более того, даже в сводке главных новостей ООН на сайте организации ни слова об этом заявлении нет. В актуальной повестке был карабахский конфликт, Япония, экология, Ливия и торжественное заседание ООН, приуроченное к 75-летию организации. В "неглавных новостях" о заявлении тоже ни слова. То ли, в данном случае, это показатель того, как в ООН относятся к собственному Третьему комитету, то ли того, насколько важны для ООН политические проблемы в Белоруссии.

Впрочем, как было сказано выше, информационная волна на тему "даже в ООН уже осуждают Лукашенко" пошла. А в смысле публичной политики – это ещё более прозрачный сигнал поддержки от определённых государств белорусским оппозиционерам.

Cui prodest?

Характерно, что первыми в списке подписантов фигурируют США, и не менее характерно, что тот же Третий комитет ничего осуждающего по поводу беспорядков в этой стране не заявлял. Что, опять же, намекает нам на объективность и беспристрастность членов этой структуры в составе ООН.

Третий комитет Генассамблеи ООН осудил "...продолжающиеся со стороны белорусских властей репрессии… в отношении мирных демонстрантов..." Фото: Eskinder Debebe/Globallookpress

Ну и чтобы ответить на вопрос "кому всё это выгодно", можно просто посмотреть даже на те страны, которые в новостных сводках по поводу подписей под заявлением обозначены.

Вообще же, если прослеживать динамику протестов в Белоруссии, создаётся ощущение, что в какой-то момент те самые «западные кураторы» решили уже спустить эти протесты на тормозах. Но инерция протестного движения оказалась так высока и так соблазнительна, что всё же был сформулирован план Б, суть которого в том, чтобы попробовать продолжить и посмотреть, – а вдруг всё же получится «сковырнуть» Батьку?

Отсюда и практически синхронные "сигналы", как от Европарламента с Сахаровской премией, так и заявление Третьего комитета. И особенно символично здесь, что буквально накануне Лукашенко вёл телефонные переговоры с Помпео. Это, к слову, о том, насколько стоит доверять американским политикам в рамках переговоров по выстраиванию "многовекторной системы". Переговоры, кстати, были инициированы именно Помпео, а не Лукашенко. И иначе как разведывательной операцией в данном контексте этот телефонный разговор не назовёшь.