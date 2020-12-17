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Загадочный чемоданчик: Появились первые фото из зала пресс-конференции Путина

17 декабря 2020, 11:45  •  130 • Политика
Телеграм-каналы показали первые фотографии из зала, где сегодня пройдёт пресс-конференция Владимира Путина. Внимание журналистов привлёк загадочный чёрный чемоданчик, прикреплённый к столу.
Автор Телеграм-канала "Натанзон", корреспондент канала "Россия 24" Стас Натанзон поделился первыми кадрами из зала, в котором пройдёт большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Сам президент будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарёво и пообщается с журналистами по видеосвязи.
Судя по снимкам и комментариям Натанзона, в этом году в зале будет непривычно малолюдно. Стульев почти в 9 раз меньше, чем в прошлом году, созданы все условия для соблюдения социальной дистанции.
Натанзон также показал столы - в этом году они через один заклеены лентой. Из техники есть только факсы и телефоны, компьютеров в зале нет. Один из аппаратов вызвал вопрос у журналиста - он переадресовал его подписчикам: "Как думаете, что это за прикреплённый к столу черный чемоданчик?" Комментаторы предположили, что это сканер мобильных телефонов или "глушилка".

Фото: скриншот https://t.me/ntnzn
Также корреспондент показал, как и чем будут кормить участников пресс-конференции. "Не кормить нельзя", - отметил он, пояснив, что журналисты пробудут в зале не менее 8 часов.
Судя по меню, участникам предложат бутерброды с рыбой и овощами, панини с индейкой, курники с рисом, а также десерт - сырники, блинчики и сырный пирог со сметаной. Посуда по соображениям эпидбезопасности - одноразовая.
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