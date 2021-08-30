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Загадочный "корабль-шпион" из России встревожил польских журналистов

30 августа 2021, 10:40  •  91 • Политика
Фото: ru.wikipedia.org/Mil.ru/CC BY 4.0
"Пропагандистский аппарат" до сих пор не дает покоя СМИ
Запад обеспокоен российским океанографическим исследовательским судном "Янтарь", которое занимается выполнением своих задач над трансатлантическими подводными кабелями. Польские журналисты заявили, что корабль находится в "очень необычных для России водах", а также появлялся у Сирии и американского побережья.
Автор публикации рассуждает следующим образом: россияне выполняют важные задачи, используя как пилотируемые, так и беспилотные подводные корабли, которые могут действовать на шестикилометровой глубине, а потому теоретически способны проводить диверсионные операции.
"Однако настоящая цель деятельности "Янтаря" неизвестна. Миссия русских на самом деле может быть скорее пропагандистской, чем шпионажной. Главный вопрос заключается в том, как русские используют систему AIS. Их судно покинуло базу в Оленьей Губе под Мурманском 8 августа 2021 года и не было зарегистрировано в глобальной системе слежения за плавсредствами", заявляет источник.
Журналист пояснил, что "Янтарь" в итоге решил включить ретранслятор "как будто чтобы прояснить, где именно находится", однако после "демонстративного появления возле Ирландии" ретранслятор снова выключили.
"Не следует забывать, что бортовые системы "Янтаря", несмотря на свою простоту, способны легко опустить что-то на дно и, например, проложить это рядом с подводным кабелем. В свою очередь, срабатывание этого "чего-то" может произойти только тогда, когда поблизости на поверхности нет российских плавсредств. Поэтому неудивительно, что страны Запада обеспокоены, даже если вся неразбериха искусственно спровоцирована российским пропагандистским аппаратом", – заключил журналист.
Ранее американские СМИ заявили о шпионаже "Янтаря" из-за появления корабля у побережья США.

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