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Загадочные смерти на военной базе США: Ещё два дела засекретили, в "копилке" - 31 труп

04 декабря 2020, 13:55  •  257 • Политика
На одной из крупнейших военных баз США найдено два тела. По факту проводится расследование, однако уже сейчас ясно, что и эти два дела засекречены. Всего же в "копилке" загадочных смертей 31 труп.
На полигоне военной базы в Форт-Брэгг в Северной Каролине найдены тела двух человек. Это одна из основных баз армии США. По факту произошедшего ведётся расследование. Как пояснило издание Stars and Stripes со ссылкой на представителей военного ведомства, погибших нашли в среду.
Интересно, что в распоряжении следствия пока нет информации о том, что погибшие имели отношение к базе. Кроме того, пока не сообщается, что смерти могут иметь отношение к проводимым на военной базе учениям. В произошедшем разбирается командование специальных расследований сухопутных войск США.
В заявлении командования сказано, что "дополнительная информация в настоящее время недоступна из-за [...] продолжающегося расследования". В то же время авторы Stars and Stripes указывают: только с начала года на этой базе погиб по меньшей мере 31 военный армии США. Причём половина - это жертвы самоубийств.

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