Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ ...
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читате...
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто да...
Главная / Политика

Загадочное видео с главарём "Аль-Каиды"* опубликовали в годовщину терактов 11 сентября

13 сентября 2021, 01:00  •  108 • Политика
Загадочное видео с главарём "Аль-Каиды" опубликовали в годовщину терактов 11 сентября. Предполагается, что ролик мог быть смонтирован значительно раньше. На нём аз-Завахири, в частности, говорит об убийстве трёх военных США на американской базе во Флориде в конце 2019-го.
В американской организации SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом экстремистской активности в информационном пространстве, сообщили о появлении некого видео с участием главаря "Аль-Каиды"* Айманом аз-Завахири.
Примечательно, что ролик был обнаружен непосредственно в день 20-летия серии терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Видео представляет собой обращение главаря террористического формирования к сторонникам.
На кадрах аз-Завахири "воспевает" саудовского курсанта, который застрелил трёх военных на базе США во Флориде в конце 2019-го. Кроме того, главарь "Аль-Каиды" подчеркнул, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован".
Также аз-Завахири коснулся темы эвакуации иностранных сил из Афганистана, однако ничего не сказал о взятии под контроль страны группировкой "Талибан"**. Таким образом, ролик мог быть сделан значительно раньше, нежели он получил распространение.
*"Аль-Каида" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
**"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





108
Источник
Похожие новости
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
12 сентября 2021, 18:35
Депутат Госдумы призвал нейтрализовать "миграционные угрозы" в России: "Никаких гетто в городах"
12 сентября 2021, 21:20
"Талибан"* объявил о новом правиле в Афганистане: "Мы не позволим"
12 сентября 2021, 21:20
В Крыму Зеленскому подсказали, что сделать, чтобы встретиться с Путиным
12 сентября 2021, 21:20
Германия умалчивает о 552 рецидивистах: "Стыдливый" термин раскрыл Сосновский
12 сентября 2021, 18:35
Русские столицы свяжут велодорогой: Открылся первый участок
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2021, 21:20
"Талибан"* объявил о новом правиле в Афганистане: "Мы не позволим"...
12 сентября 2021, 21:20
В Крыму Зеленскому подсказали, что сделать, чтобы встретиться с Путиным
12 сентября 2021, 21:20
Германия умалчивает о 552 рецидивистах: "Стыдливый" термин раскрыл Сосновск...
12 сентября 2021, 21:20
На Украине пресс-секретарь Зеленского назвал условия встречи с Путиным: На нейтрально...
12 сентября 2021, 20:25
Альфа-банк взял на работу эталонную либерду (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 18:45
"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября
07 сентября 2021, 04:45
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутника V"
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока — 2»
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
09 сентября 2021, 09:00
Европа хочет покупать российский газ за рубли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.