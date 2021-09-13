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Загадочное видео с главарём "Аль-Каиды"* опубликовали в годовщину терактов 11 сентября
13 сентября 2021, 01:00 • 108 • Политика
Загадочное видео с главарём "Аль-Каиды" опубликовали в годовщину терактов 11 сентября. Предполагается, что ролик мог быть смонтирован значительно раньше. На нём аз-Завахири, в частности, говорит об убийстве трёх военных США на американской базе во Флориде в конце 2019-го.
В американской организации SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом экстремистской активности в информационном пространстве, сообщили о появлении некого видео с участием главаря "Аль-Каиды"* Айманом аз-Завахири.
Примечательно, что ролик был обнаружен непосредственно в день 20-летия серии терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Видео представляет собой обращение главаря террористического формирования к сторонникам.
На кадрах аз-Завахири "воспевает" саудовского курсанта, который застрелил трёх военных на базе США во Флориде в конце 2019-го. Кроме того, главарь "Аль-Каиды" подчеркнул, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован".
Также аз-Завахири коснулся темы эвакуации иностранных сил из Афганистана, однако ничего не сказал о взятии под контроль страны группировкой "Талибан"**. Таким образом, ролик мог быть сделан значительно раньше, нежели он получил распространение.
*"Аль-Каида" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
**"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
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