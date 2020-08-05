Загадочное судно в немецком порту связали с "Северным потоком - 2": Как ФРГ спасается от санкций США

Немецкое издание Focus написало о таинственном корабле "Россини", пришвартованном в порту города Засниц. На его борту находятся рабочие, которые, как предполагается, будут задействованы в строительстве участка "Северного потока - 2".

Судно стоит у берега вот уже несколько недель. На нём проживает порядка 140 рабочих. Предполагается, что они готовятся к прокладке последней линии газопровода.

Строители, однако, намеренно пытаются не привлекать к себе внимания. Атмосфера загадочности объясняется тем, что участники проекта опасаются возможных новых санкций со стороны США.

Представители компании Nord Stream уверяют, что никак не связаны с кораблём "Россини". Члены руководства немецкого порта вовсе отказываются давать комментарии.

Сотрудникам прессы не удаётся выйти на связь и с бургомистром городка Франком Крахтом. Предполагается, что даже он рискует оказаться под американскими санкциями.

Некоторые политики ФРГ между тем заявляют о необходимости введения ответных экономических ограничений в отношении Вашингтона. Об этом, в частности, говорит один из лидеров правительственной партии СДПГ Карстен Шнайдер.