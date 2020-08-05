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Загадочное судно в немецком порту связали с "Северным потоком - 2": Как ФРГ спасается от санкций США
05 августа 2020, 20:55 • 108 • Политика
Загадочное судно в немецком порту связали с "Северным потоком - 2". Как ФРГ спасается от санкций США? По данным местных СМИ, на корабле проживают 140 рабочих, которые готовятся к прокладке последней линии газопровода. Отмечается, что они намеренно пытаются не привлекать к себе внимания.
Немецкое издание Focus написало о таинственном корабле "Россини", пришвартованном в порту города Засниц. На его борту находятся рабочие, которые, как предполагается, будут задействованы в строительстве участка "Северного потока - 2".
Судно стоит у берега вот уже несколько недель. На нём проживает порядка 140 рабочих. Предполагается, что они готовятся к прокладке последней линии газопровода.
Строители, однако, намеренно пытаются не привлекать к себе внимания. Атмосфера загадочности объясняется тем, что участники проекта опасаются возможных новых санкций со стороны США.
Представители компании Nord Stream уверяют, что никак не связаны с кораблём "Россини". Члены руководства немецкого порта вовсе отказываются давать комментарии.
Сотрудникам прессы не удаётся выйти на связь и с бургомистром городка Франком Крахтом. Предполагается, что даже он рискует оказаться под американскими санкциями.
Некоторые политики ФРГ между тем заявляют о необходимости введения ответных экономических ограничений в отношении Вашингтона. Об этом, в частности, говорит один из лидеров правительственной партии СДПГ Карстен Шнайдер.
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