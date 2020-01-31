Загадочное исчезновение американского супершпиона. При чём здесь Иран?

Автор:

Цыганов Александр

Особенно завораживает наблюдателей то обстоятельство, что, по слухам, при гибели американского самолёта "Бомбардье Е-11" в Афганистане погиб или взят в плен талибами высокопоставленный деятель ЦРУ Майкл Д'Андреа. Согласно тем же слухам (впрочем, и согласно своей должности в разведке) "Аятолла Майк", как его прозывали, имел непосредственное отношение к организации атаки на иранского генерала. И что характерно, за прошедшие четыре дня после крушения самолёта США ни словом не помянули об участи Д'Андреа, как не предъявили алчущей прессе его самого, живого или мёртвого.

При этом США обнародовали имена двух найденных возле разрушенного аппарата погибших пилотов: подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф.

А ведь не о простом шпионе речь идёт – о ключевом координаторе акций США в Иране, Ираке и Афганистане. И самолёт, упавший в афганской провинции Газни, был не простым, а очень непростым. Это был летающий узел связи, разведки и управления для операций в горной местности. То есть, по сути, – летающий командный пункт.

Ответственность за гибель американского самолёта взяли на себя афганские талибы, которые заявили, что они его сбили. Не исключено, судя по тому, как выглядят обломки летательного аппарата на земле.

Но буквально в соседней афганской же провинции Пактия вскоре случилось падение американского вертолёта. И те же талибы утверждают, что это они его с неба сняли. И тоже – не исключено. Война.

Однако далее последовала ещё одна катастрофа с американским самолётом. На сей раз – в Ираке, в провинции Анбар, что граничит с Сирией. Как утверждает ливанский новостной портал El Nashra, разбился тактический военно-транспортный C-27J Spartan, погибли 4 человека. При этом борт принадлежал… командованию специальных операций США.

Не слишком ли примечательные совпадения?

Ответственность за гибель американского самолёта взяли на себя афганские талибы, которые заявили, что они его сбили. Не исключено, судя по тому, как выглядят обломки летательного аппарата на земле. Фото: Xinhua / Globallookpress

Иранцы? Технически – могли

Иранцы сегодня – как тот 7 "Б" класс из анекдота: "Эти? Ну, эти могут!"…

Во всяком случае, такого мнения придерживается большинство обозревателей, комментировавших в прессе эту историю. Да, соглашались они, прямые следы от упомянутых катастроф в Тегеран не ведут, но вполне вероятно, что именно он может быть заинтересованным заказчиком, а то и разработчиком спецоперации по уничтожению американского организатора убийства генерала Сулеймани.

Такое же предположение выразил в разговоре с Царьградом и один из виднейших российских экспертов-востоковедов, руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Оговорившись, что пока полноценной информации по происшедшим событиям у него нет, учёный, однако, отметил, что у Ирана во всяком случае есть всё необходимое, чтобы организовать авиакатастрофу американскому экстра-шпиону:

"Афганистан для КСИР (Корпуса стражей исламской революции) в значительной мере прозрачен, как минимум на две трети своей территории. Думаю, что и те базы, которые американцы имеют на афганской территории, в том числе и Кандагар, и Кабул, и Баграм, всё это наверняка очень близко и чётко считывается иранской разведкой. Во-первых, там наверняка есть куча людей, которые сливают информацию, находясь внутри процесса. Во-вторых, не забудем, что Иран – космическая держава. То есть это одно из небольшого количества – менее чем два десятка – государств земного шара, которые имеют свои спутниковые группировки. И чем там занимаются иранские спутники, большой вопрос. Вряд ли отслеживают миграции пингвинов в Антарктике".

Царьград: А ведь действительно! То, как точно они уложили ракеты по американским базам в Ираке, даже по отдельным строениям, говорит об очень точном ими управлении. И спутники тут напрашиваются само собой…

Андрей Грозин: Последние 20 лет нас пытаются убедить в том, что Иран это такой полный отстой, и там непонятно, что происходит. Но и про Северную Корею говорили то же самое. А вот сейчас эти люди со светлыми лицами как-то стесняются говорить, что там совсем полный отстой и технологическое кладбище.

Иран – то же самое. На самом деле, у Ирана есть спутниковая группировка. Судя по всему, их там с десяток. И они, наверное, не самого худшего качества. Судя по открытым источникам, это примерно то же самое, что было у Китая в 90-е и нулевые годы по качеству, по способу разрешения, по способу снятия информации. То есть это не самый худший вариант. И они вполне могут отслеживать ситуацию. Я думаю, их спутниковая группировка наверняка центрирована на вопросах, связанных с Ближним и Средним Востоком. Им наверняка нужна здесь свежая разведывательная информация, которую они могут снимать именно с орбиты. И судя по всему, у них это и есть. И то, как они – вы правы - раздолбали американские базы в Ираке, как раз и стало очевидной демонстрацией того, что иранцы умеют достаточно эффективно применять самые современные технические средства. Их удар по американским объектам, формально как бы прикрытым средствами противоракетной обороны, – которые, кстати, абсолютно никак себя не проявили, – наверняка был обеспечен, я в этом убеждён, благодаря спутниковой информации.

Так что Иран, когда ударил по американской базе, продемонстрировал очень высокий уровень своей техники. Не то что американцам дали оплеуху, а они утёрлись – это само собой. Дело прежде всего как раз именно в демонстрации того, что иранцы могут бить ракетами по территории, находящейся весьма отдалённо географически от их границ, и бить очень точно и очень чётко.

Вполне вероятно, что именно Иран может быть заинтересованным заказчиком, а то и разработчиком спецоперации по уничтожению американского организатора убийства генерала Сулеймани. Фото: saeediex / Shutterstock.com

Совпадения? Или иранская месть?

Ц.: То есть, исходя из этого, вполне допустимо предположение, что иранцы технически вполне могли дотянуться и до Афганистана, чтобы там ликвидировать убийцу своего генерала?

А.Г.: Да, вполне возможно, что так оно на самом деле и есть. Просто потому, что такое количество самой разнообразной, исходящей из разных источников информации, бьющей в одну сторону, именно в данную версию, американцы и люди, симпатизирующие американцам, никак до сих пор не прокомментировали.

Ц.: Но талибы заявили, что американский борт сбили они, а ведь известно, что у иранцев, у КСИР были большие трения с талибами… Они помирились?

А.Г.: Сложно сказать. На самом деле, об этом трудно судить из-за одной простой вещи. Иранская политика в вопросах, касающихся национальной безопасности, довольно герметична. Я с господином Сулеймани, с живым, последний раз встречался три года назад. И у меня сложилось очень ясное впечатление, что это очень компетентный человек. Человек, находящийся в курсе большого количества проблем, связанных именно с Афганистаном. Мы тогда разговаривали именно по афганской тематике. И тогда уже было видно, что Афганистан для значительной части иранского истеблишмента представляет собой тему очень болезненную, очень серьёзную, значимую, находящуюся в поле его зрения. То есть вне зависимости, КСИР это, или это МИД, или реформаторы, или это консерваторы. Не имеет значения. Это всё люди, которые воспринимают Афганистан как серьёзный вызов для национального состояния страны, для национальной безопасности, для того, чтобы в Исламской Республике Иран всё складывалось более-менее благополучно для экономики страны, для социума страны.

Даже если не брать шиитский фактор – а это уже сама по себе довольная значимая вещь, которая перевешивает в значительной мере вообще очень многое для иранцев, – даже без шиитского фактора Афганистан это тема, которая по большому счёту для Исламской Республики Иран является очень значимой и очень серьёзной. Поэтому, кстати, и российские усилия, и узбекские усилия по нормализации ситуации в Афганистане в Иране всегда находили очень благожелательный отклик.

В любом случае, Тегерану необходим мирный Афганистан. И конечно, там считают, что лучше, чтобы этот Афганистан был по максимуму не американским. Я не говорю антиамериканским. Но точно – не американским.

Ц.: Получается, что не только с технической, но и с политической стороны дела гибель Майкла Д'Андреа могла произойти в результате какой-то иранской спецоперации?

А.Г.: Конечно. Хотя, разумеется, утверждать этого я не могу. Может, он вообще живой. Но на самом деле в любом случае понятно, что идут гибридные войны. Гибридные войны характеризуются теоретическими возможностями воздействия на противника через непрямые варианты использования силы. Так вот, у Ирана такие варианты есть.