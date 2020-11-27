Загадочная смерть российского военного в Армении: Тело нашли за пределами воинской части

Российский военный найден мёртвым в Армении. Его тело обнаружено за пределами воинской части без признаков насильственной смерти. Подробностями поделились в пресс-службе Южного военного округа.

Сообщается, что погибший военный служил по контракту. Его бездыханное тело нашли сослуживцы. Труп был обнаружен по месту проживания вне территории воинской части. Обстоятельства его гибели выясняются.

Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту, - цитирует ТАСС комментарий пресс-службы Южного военного округа.

Никаких дополнительных подробностей не сообщается.