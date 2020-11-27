|
Загадочная смерть российского военного в Армении: Тело нашли за пределами воинской части
27 ноября 2020, 01:20 • 47 • Политика
В Армении обнаружили тело российского военного. Труп нашли за пределами воинской части без следов насильственной смерти. Проводится расследование.
Российский военный найден мёртвым в Армении. Его тело обнаружено за пределами воинской части без признаков насильственной смерти. Подробностями поделились в пресс-службе Южного военного округа.
Сообщается, что погибший военный служил по контракту. Его бездыханное тело нашли сослуживцы. Труп был обнаружен по месту проживания вне территории воинской части. Обстоятельства его гибели выясняются.
Никаких дополнительных подробностей не сообщается.
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 ноября 2020, 10:15
|
25 ноября 2020, 02:35
|
21 ноября 2020, 05:05
|
22 ноября 2020, 16:50
|
21 ноября 2020, 18:50
|
20 ноября 2020, 06:10
|
20 ноября 2020, 06:10