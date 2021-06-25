Загадочная смерть гениального программиста: снова "список Клинтонов"? • 127 • Аналитика © AP Photo / Alan Diaz Фамилия Джона Макафи известна едва ли не каждому компьютерному пользователю. Программист сделал ее названием своего антивируса — первого в мире. Сегодня он уступает по популярности разве что российскому "Касперскому". В прошлом году 74-летнего предпринимателя задержали в Испании по запросу американских властей. Из тюрьмы он прислал твит: "… Если я повешусь а-ля Эпштейн, это будет не моя вина." Двадцать третьего июня Макафи нашли повешенным в его камере. Напомним, что Джеффри Эпштейн был легендарным нью-йоркским сутенером. Среди его клиентов были практически все випы Англии и США, включая Билла Клинтона и британского принца Эндрю. В 2019 году Эпштейна арестовали. Мир, затаив дыхание, ждал его показаний. Но как-то удивительно кстати Эпштейн покончил с собой. Он повесился в одиночной камере, где, по идее, должен был находиться под круглосуточным наблюдением. При вскрытии на его шее обнаружили множественные переломы, характерные, скорее, для убийства. Общее мнение американцев по поводу его смерти отразил знаменитый твит помощницы Трампа: Epstein was Hillaried – “Эпштейна отхилларили". Теперь буквально та же история произошла с американским предпринимателем в испанской тюрьме. Точно так же никаких предпосылок для самоубийства. Такие же странные обстоятельства гибели: как и Эпштейн, Макафи должен был разделять камеру с другим заключенным, однако прямо перед смертью почему-то остался один. Так же отмораживаются испанские власти: ну, повесился заключенный, в чем проблема-то? И так же грустно острят американцы в Твиттере: "…что ж выходит, Макафи отэпштейнили?" В отличие от Эпштейна, Макафи искренне жаль миллионам людей по всему миру. Он был культовой фигурой среди программистов и майнеров. Он принадлежал к тому поколению титанов, которые буквально на коленке создали с нуля всю компьютерную инфраструктуру, интернет, а в последние годы и рынок криптовалют. Интеллектуал с темпераментом рок-звезды, Макафи никогда не стеснялся в высказываниях и позволял себе резать правду-матку по любому поводу. В молодости он работал в таких нашпигованных спецслужбистами конторах, как Loсkheed и NASA, а потом всю жизнь критиковал ЦРУ и АНБ за незаконную слежку и провокации. На старости лет Макафи увлекся политикой. Больше всего ему были близки идеи либертарианцев — интеллектуалов, которых категорически не устраивает американский истеблишмент в любой его форме. Предприниматель смело критиковал Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Он мечтал о закрытии тюрьмы Гуантанамо, где в чудовищных условиях содержатся люди, чем-то не угодившие американской администрации. Неудивительно, что такого яркого человека на пушечный выстрел не подпустили к возможности баллотироваться в президенты, — ни в 2016, ни в 2020 годах. Зато Гуантанамо работает по сей день. Охота на Макафи велась давно, причем по всему миру. Власти США предъявляли диссиденту все новые и новые абсурдные обвинения. Против него было возбуждено 37 судебных исков за последние 11 лет. По надуманным обвинениям его то депортировали из Доминиканы, то арестовывали в Гватемале, то преследовали на Кубе. Наконец, добрались до него в Испании. Испанские власти задержали программиста в октябре прошлого года. С тех пор он сидел в барселонской тюрьме. Власти США обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Выглядело это какой-то бессмыслицей. В начале нашего века Макафи действительно был богат. Но к 2009 году — это признали в самой Америке — все его состояние скукожилось до четырех миллионов долларов. В последние годы Макафи читал лекции и консультировал компании, укрывая якобы свои гонорары от налоговиков. После экстрадиции в США за это преступление его ожидало — вы только вдумайтесь в эту цифру — до тридцати лет тюрьмы. Хорошо бы кто-нибудь проинформировал американских налоговиков — они не знают, наверное, — что у них в стране проживают такие интересные клиенты, как Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг, задолжавшие федеральной казне уже десятки миллиардов. Интересно было бы посмотреть на налоговые декларации Джона Керри — может, спецпредставитель США по климату еще не все деньги спрятал на Каймановых островах? Что уж говорить о налогах Хиллари и Билла Клинтон? Последний раз денежными поступлениями супругов интересовался в 1993 году Винс Фостер. После этого он пошел в парк и три раза выстрелил себе в затылок. Больше смельчаков не нашлось. Семь из десяти исков испанский адвокат Макафи успешно отбил. Однако экстрадицию в США испанский суд одобрил. Речь шла о десятках, может, о сотнях тысяч долларов. И из-за этой ничтожной для современного бизнесмена суммы пожилой человек, слава и гордость Америки, должен был почти год чалиться на нарах в Испании, а потом получить еще тридцаточку в США? Конечно, это было политическое преследование в чистом виде. Но и правозащитники, и журналисты хранили гробовое молчание — точно так же, как и в случае многолетних издевательств над Джулианом Ассанжем. Макафи переносил преследования американских властей с редким мужеством. Он прекрасно знал, что его ждет. Еще в 2019 году он сделал на руке татуировку Whackd — на сленге это означает "Меня замочили". Перед этим словом он вытатуировал знак $ — получилось, что его "убил доллар". Главы могущественнейших банков США действительно считали математика врагом номер один. Он успешно развивал криптовалюты, вовлекал все новых инвесторов и считался одним из главных майнеров в мире. Программиста публично критиковал руководитель J P Morgan, а за этим банком тянется такая череда загадочных смертей, что впору подумать, будто ведущие американские банкиры до сих пор решают вопросы "по понятиям". Не меньшую ненависть к ученому питал американский истеблишмент. "У меня есть материалы по коррупции в американском правительстве, — написал Макафи в своем Твиттере в июне 2019 года. — В первый раз я назову все имена и все детали." Он сообщил тогда, что собрал 30 терабайтов информации, компрометирующей американскую элиту. В ноябре 2019-го он прорекламировал свою новую криптовалюту издевательской картинкой. С потолка свисают ноги повешенного. На них с улыбкой глядит Хиллари Клинтон. В руках у нее кусок пиццы — с намеком на скандальный "пиццагейт", к которому американцы считают причастными чету Клинтон и их окружение. Слева знаменитый хэштег 2019 года: "Эпштейн не убивал себя" Все это не могло сойти с рук, конечно. Макафи много раз просил своих друзей и подписчиков не верить в его самоубийство. О том же говорила его жена Джанис. "Власти США намерены добиться того, чтобы Джон умер в тюрьме, — написала она 20 июня. — Его честность, его открытость часто навлекали на него преследования со стороны коррумпированных правительств..." Спустя всего три дня тело Джона нашли в камере барселонской тюрьмы. Ошеломляет не только смерть знаменитого ученого, политика, предпринимателя. Сразу после гибели на Макафи полились потоки грязи. Известнейшие американские СМИ шельмуют суперзвезду американской компьютерной индустрии, припоминая ему те фейки, которые сами же и сочинили. Простые американцы пишут в соцсетях совсем другое: "Они достали его", "Удивительно, как это в последнее время самоубиваются все випы...", "Макафи не убивал себя." Тем временем Департамент юстиции Каталонии признал все произошедшее самоубийством. Расследование обещает быть формальным. Власти США это вполне устраивает. Не летят в Барселону следователи, не беспокоится Госдеп, не делает заявлений Джен Псаки. Хранят молчание профессиональные правозащитники. Подумаешь, затравили и уморили в тюрьме легенду компьютерной индустрии. Им всем не до того. Они выкатывают претензии России за то, что у заключенного Навального разболелась в колонии поясница. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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