Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Конец российского посольства
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Главная / В мире

Загадочная "летающая пирамида" попала в объектив: Фото НЛО признали самым удачным за 40 лет

30 июня 2020, 07:00  •  50 • В мире
Загадочная "летающая пирамида" попала в объектив в Польше. Данное фото НЛО признали самым удачным за последние 40 лет. Несколько специалистов сошлись во мнении, что снимки являются подлинными.
Житель Польши запечатлел на фото НЛО, замеченное в небе над посёлком Ястрово. Ряд специалистов уже признали снимки подлинными, передаёт The Mirror.
Мужчина передвигался на велосипеде, и в какой-то момент его внимание привлёк необычный звук. Обернувшись, он увидел удивительный объект, по форме напоминающий пирамиду. Тот на несколько секунд завис над деревьями.
За это время очевидец успел сделать пять фото. Вскоре "летающая пирамида" скрылась из виду.
Затем эти фотографии получил уфолог Роберт Бернатович. Он в свою очередь показал их экс-руководителю отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Последний заключил, что эти снимки самые удачные из тех, что он видел за последние 40 лет.
У эксперта не возникло сомнений по поводу подлинности фото. К такому же выводу пришёл специалист Джейсон Глив. Он предположил, что пирамида зависла в воздухе на расстоянии 45-60 метров над землёй.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 22:00
"Мы подумать не могли": Учёные заявили о пугающих сюрпризах коронавируса
29 июня 2020, 12:00
Неонацистами Балтии заинтересовались в Европоле
29 июня 2020, 16:00
Сточные воды Барселоны пролили свет: Коронавирус завезли в Европу ещё год назад?
29 июня 2020, 18:00
Радиация у северных рубежей России? На Западе заявили о "взрыве" на российской АЭС
29 июня 2020, 20:00
"Гоу в державу": На страницы книги об украинской конституции затесались шумеры
29 июня 2020, 14:00
Немецкий кучер европейской повозки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 12:00
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена картина трагедии
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
24 июня 2020, 18:00
Пока люди радуются, либералы ждут украинские танки в Москве. И призывают нас скорбеть
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.