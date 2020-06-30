Загадочная "летающая пирамида" попала в объектив: Фото НЛО признали самым удачным за 40 лет

Житель Польши запечатлел на фото НЛО, замеченное в небе над посёлком Ястрово. Ряд специалистов уже признали снимки подлинными, передаёт The Mirror.

Мужчина передвигался на велосипеде, и в какой-то момент его внимание привлёк необычный звук. Обернувшись, он увидел удивительный объект, по форме напоминающий пирамиду. Тот на несколько секунд завис над деревьями.

За это время очевидец успел сделать пять фото. Вскоре "летающая пирамида" скрылась из виду.

Затем эти фотографии получил уфолог Роберт Бернатович. Он в свою очередь показал их экс-руководителю отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Последний заключил, что эти снимки самые удачные из тех, что он видел за последние 40 лет.

У эксперта не возникло сомнений по поводу подлинности фото. К такому же выводу пришёл специалист Джейсон Глив. Он предположил, что пирамида зависла в воздухе на расстоянии 45-60 метров над землёй.